Stomach Cancer: युवा पीढ़ी के लिए काल बन रहा पेट का कैंसर! क्यों बढ़ रही है ये बीमारी? डॉक्टर से जानिए बचाव के उपाय

Stomach Cancer Prevention Tips: कैंसर का नाम सुनते ही लोगों में एक डर बैठ जाता है, क्योंकि कैंसर दुनियाभर में मौत का एक बड़ा कारण है और इसकी वजह से हर साल लाखों लोग अपनी जान गंवा देते हैं. भारत में भी कैंसर से होने वाली मृत्यु दर लगातार बढ़ रही है. रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही के सालों में युवाओं में पेट के कैंसर से जुड़े मामलों में भी काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है. युवा पीढ़ी के लिए अब पेट का कैंसर काल बनता जा रहा है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह एक बेहद गंभीर समस्या है और इसके पीछे का बड़ा कारण है खान-पान और लाइफस्टाइल जुड़ी कुछ आदतें...

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, खानपान और जीवनशैली में सुधार कर कई गंभीर बीमारियों से बचा जा सकता है, हार्वर्ड के गैस्ट्रोएंटीरियोलॉजिस्ट डॉ. सौरभ सेठी ने एक वीडियो शेयर कर ऐसे ही कुछ टिप्स बताए हैं, जिन्हें फॉलो करने से पेट के कैंसर के रिस्क को कम करने में मदद मिल सकती है...

डाइट में शामिल करें क्रूसिफेरस सब्जियां

इसके लिए सबसे पहले अपनी डाइट बदलें, डाइट में क्रूसिफेरस सब्जियों को शामिल करने से फायदा होगा. इसके लिए आप डाइट में ब्रोकली, फूलगोभी, पत्तागोभी, और ब्रसेल्स स्प्राउट्स जैसी सब्जियां शामिल कर सकते हैं. डॉक्टर सेठी ने बताया कि ये सब्जियां सल्फोराफेन नामक एक पावरफुल कंपाउंड से भरपूर होती हैं और इनमें एंटी-कैंसर गुण पाए जाते हैं.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक सल्फोराफेन शरीर में उन एंजाइम्स को एक्टिव करने में मदद करता है, जो कैंसर पैदा करने वाले एजेंट्स को बेअसर करते हैं और सेल्स की सुरक्षा प्रदान करते हैं.

डाइट में शामिल करें लहसुन

पेट के कैंसर से बचना है तो खाने में लहसुन शामिल करें, लहसुन में एलिसिन नाम का एक्टिव कंपाउंड होता है. डॉक्टर सेठी के मुताबिक, "प्री-क्लीनिकल स्टडीज में एलिसिन के एंटी-कैंसर गुण देखे गए हैं और यह कंपाउंड शरीर में कैंसर सेल्स के विकास को रोकने और उन्हें खत्म करने में मददगार माना जाता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक लहसुन को कच्चा या हल्का पकाकर खाना सबसे ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

कम खाएं प्रोसेस्ड मीट

प्रोसेस्ड मीट कम खाएं. सॉसेज, बेकन, सलामी, और हैम जैसे प्रोडक्ट्स में नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स जैसे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं और ये पेट में जाकर कार्सिनोजेनिक कंपाउंड्स में बदल सकते हैं. WHO ने भी प्रोसेस्ड मीट को ग्रुप-1 कार्सिनोजन घोषित किया है. इनकी जगह ताजी मछली, लीन मीट, अंडे, दाल और बीन्स का सेवन किया जा सकता है.



