Cancer In Male: देश के इस शहर में पुरुषोंं में तेजी से बढ़ रहा कैंसर का ग्राफ! समय रहते दें इन लक्षणों पर ध्यान

Homeसेहत

सेहत

Cancer In Male: कैंसर के मामले दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक ऐसी बीमारी है, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है. देश के इस शहर में पुरुषों में तेजी से कैंसर का खतरा बढ़ रहा है...

Abhay Sharma

Updated : Sep 05, 2025, 07:44 PM IST

Cancer In Male:  कैंसर के मामले दुनियाभर में तेजी से बढ़ रहे हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह एक ऐसी बीमारी है, जो किसी को भी अपना शिकार बना सकती है. इतना ही नहीं गंभीर मामलों में या समय रहते इलाज न मिलने पर यह जानलेवा भा साबित हो सकती है. हाल ही में आई एक स्टडी के मुताबिक,  पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजधानी दिल्ली में पुरुषों में कैंसर के मामले ज्यादा सामने आते हैं.

इसमें यह भी पता चलता है कि पुरुषों में होने वाले सबसे आम कैंसर में लंग, ओरल और प्रोस्टेट कैंसर शामिल हैं. वहीं, महिलाओं में ब्रेस्ट, सर्वाइकल और ओवेरियन कैंसर सबसे ज्यादा होते हैं. यह स्टडी JAMA नेटवर्क में प्रकाशित हुई है. 

स्टडी में सामने आए आंकडे चौंकाने वाले हैं

शोध में सामने आए आंकड़ों ने चिंता बढ़ा दी हैं, इस स्टडी के मुताबिक महानगरों में, दिल्ली कैंसर के सबसे ज्यादा मामलों के साथ टॉप पर है. इसके अलावा देश में लंग कैंसर के सबसे ज्यादा मामले श्रीनगर से सामने आते हैं. अब आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दिल्ली में कैंसर के मामलों में इतनी बढ़ोतरी क्यों देखने को मिल रही है. आइए जानते हैं क्या है इसका जवाब... 

यह भी पढ़ें: आस्था, हिम्मत और इलाज! Polycystic Kidney Disease से जूझ रहे प्रेमानंद जी महाराज कैसे दे रहे हैं इस बीमारी को मात?  

क्या हैं इसके कारण?

वायु प्रदूषण है बड़ा कारण, दिल्ली की गंभीर एयर क्वालिटी इंडेक्स पुरुषों और महिलाओं दोनों में कैंसर के बढ़ते मामलों का एक बड़ा और प्रमुख कारण बनता जा रहा है. इसकी वजह से अन्य कई बीमारियां का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है. इसके अलावा एक कारण है इनएक्टिव लाइफस्टाइल. भागती-दौड़ती जिंदगी में आजकल लोगों के पास खुद के लिए भी समय नहीं बच रहा है और फिजिकल एक्टिविटी की कमी भी कैंसर का खतरा बढ़ाती है. 

इससे प्रोस्टेट और कोलोरेक्टल कैंसर आदि का खतरा दस गुना बढ़ सकता है. इसके अलावा तंबाकू का इस्तेमाल भी कैंसऱ का कारण बनता है. बता दें कि तंबाकू का ज्यादा इस्तेमाल दिल्ली में बढ़ते ओरल कैंसर के मामलों से जुड़ा हुआ है. 

क्या हैं पुरुषों में कैंसर के कुछ आम लक्षण

इस स्थिति में त्वचा में बदलाव, यूरिन में बदलाव, यूरिन या मल में खून, निगलने में कठिनाई, असामान्य गांठें या सूजन, लगातार थकान और दर्द
लगातार खांसी या गला बैठने जैसे लक्षण नजर आ सकते हैं. इन लक्षणों को भूलकर भी नजरअंदाज न करें.    
  

