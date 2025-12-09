FacebookTwitterYoutubeInstagram
भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी की | जापान के आओमोरी में 7.5 तीव्रता का भूकंप, भूकंप के बाद आओमोरी प्रांत में बिजली गुल

Blood Sugar Remedy: इस हरे फल को कच्चा खाना कर दें शुरू, डायबिटीज में बढ़ा ब्लड शुगर नेचुरली होने लगेगा डाउन

Diabetes Superfood: एक खास हरा फल अगर आप रोज खाने में शामिल करने लगें तो आपकी डायबिटीज कभी भी हाई नहीं होगी, क्यों कि ये कच्चा हरा फल नेचुरली शरीर में इंसुलिन के असंतुलन को ठीक करती है और ब्लड शुगर नेचुरली कम होने लगता है. इसे आप सब्जी या सलाद में जितना हो सके खाएं.

ऋतु सिंह

Updated : Dec 09, 2025, 08:37 AM IST

Blood Sugar Remedy: इस हरे फल को कच्चा खाना कर दें शुरू, डायबिटीज में बढ़ा ब्लड शुगर नेचुरली होने लगेगा डाउन

डायबिटीज में इस फल को कच्चा खाने से शुगर होता है कम

डायबिटीज के साथ जीने के लिए कई आहार संबंधी प्रतिबंधों की आवश्यकता होती है. भारत में वर्तमान में दस लाख से अधिक डायबिटीज रोगी हैं और यह संख्या बढ़ती ही जा रही है. इसलिए, उचित जागरूकता अत्यंत महत्वपूर्ण है. डायबिटीज प्रबंधन डायबिटीज रोगियों को एक सुखी और स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकता है. हर फिटनेस यात्रा में आहार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. हालाँकि उच्च ब्लड शुगर वाले लोग कुछ फलों से परहेज़ कर सकते हैं, लेकिन यह एक हरा फल आपके लिए फायदेमंद हो सकता है. कच्चा पपीता डायबिटीज के लिए अनुकूल फल माना जाता है.

यह उष्णकटिबंधीय फल ब्लड शुगर को कैसे प्रभावित करता है? यह न केवल विभिन्न रूपों में सेवन के मामले में बहुमुखी है, बल्कि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) कम है, पोषक तत्वों से भरपूर है और बहुत कुछ.

डायबिटीज के लिए कच्चा पपीता

कम ग्लाइसेमिक स्कोर:  कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) वाले खाद्य पदार्थ डायबिटीज के लिए अनुकूल होते हैं क्योंकि ये ग्लूकोज के नियमन में मदद करते हैं. जीआई स्कोर यह मापता है कि भोजन कितनी जल्दी ब्लड शुगर के स्तर को बढ़ाता है. कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (जीआई) वाले खाद्य पदार्थ धीरे-धीरे पचते और अवशोषित होते हैं, जिससे ब्लड शुगर में धीरे-धीरे वृद्धि होती है और कच्चा पपीता भी ऐसा ही एक उदाहरण है.

फाइबर युक्त फल: कच्चा पपीता आहारीय फाइबर का एक अच्छा स्रोत है. फाइबर कार्बोहाइड्रेट और पोषक तत्वों के बेहतर अवशोषण में मदद करता है और ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि के जोखिम को कम करता है. यह बेहतर वजन प्रबंधन में भी मदद करता है.

पोषक तत्वों से भरपूर : कच्चा पपीता ज़रूरी विटामिन और मिनरल से भरपूर होता है - विटामिन सी, विटामिन ए और कई विटामिन बी, जो समग्र स्वास्थ्य में योगदान करते हैं. ख़ास तौर पर, विटामिन सी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो सूजन और ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकते हैं. ये सभी गुण डायबिटीज प्रबंधन में सहायक होते हैं.

पाचन: स्वस्थ पाचन प्रक्रिया डायबिटीज के लिए एक अच्छा संकेत है. कच्चे पपीते में पपेन नामक एंजाइम होता है जो प्रोटीन को तोड़कर पाचन को बढ़ावा देता है.
वज़न प्रबंधन : उच्च ब्लड शुगर नियंत्रण के लिए वज़न प्रबंधन महत्वपूर्ण है. कच्चे पपीते में कैलोरी कम और पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, जो इसे वज़न घटाने में सहायक बनाती है. इसमें मौजूद फाइबर तृप्ति में योगदान देता है और पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है.

कच्चा पपीता एक बहुमुखी फल है. इसे सलाद में कच्चा खाया जा सकता है या किसी स्वादिष्ट व्यंजन में पकाया जा सकता है. हालाँकि, अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार अपने आहार को अनुकूलित करने के लिए किसी स्वास्थ्य सेवा पेशेवर से परामर्श अवश्य लें. कच्चे पपीते जैसे खाद्य पदार्थों को अपनाने से डायबिटीज की चुनौतियों से निपटने के साथ-साथ एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन जीया जा सकता है, लेकिन आहार में महत्वपूर्ण बदलाव करने से पहले पेशेवर परामर्श आवश्यक है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

