Cold Weather: क्यों किसी को लगती है ज्यादा ठंड, किसी को कम? जानें क्या है इसके पीछे की साइंटिफिक वजह

KGMU लखनऊ के डॉक्टर्स के बड़े आरोप- कैंपस में रेडिक्लाइजेशन गैंग एक्टिव, कुछ लोगों ने इस मामले को दबाकर रखा, संरक्षण देने वालों पर भी कार्रवाई करनी होगी | लखनऊ में 10 लाख का ईरानी नस्ल का सफेद घोड़ा चोरी, CCTV में चोर कैद, ढूंढने वाले को 50 हज़ार नगद इनाम | बांग्लादेश में हिंदू की हत्या पर साजिद रशीदी का विवादित बयान, कहा- बांग्लादेश से हमें क्या मतलब, भारत में मुस्लिम निशाने पर हैं
सेहत
Winter Health Tips: आखिर क्यों कुछ लोगों को ठंड ज्यादा लगती है और कुछ लोगों को कम. अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल है तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है...
Winter Health Tips: कड़ाके की ठंड में आमतौर पर लोग सर्दी से बचने के लिए मोटे-मोटे कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं. इस स्थिति में कई लोगों के लिए कंबल और हीटर से दूर हो पाना मुश्किल हो जाता है. वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो फौलाद की तरह डटे हैं. ऐसे में ये सवाल जरूर मन में उठता है कि आखिर क्यों कुछ लोगों को ठंड ज्यादा लगती है और कुछ लोगों को कम. अगर आपके मन में भी इस तरह का सवाल है तो आइए जान लेते हैं इसके पीछे की साइंटिफिक वजह क्या है, इसके साथ ही हम जानेंगे कि हाथ-पैर और नाक हमेशा ठंडे क्यों रहते हैं..
इसके पीछे कई वजहें जिम्मेदार हो सकती हैं. लेकिन, इसके पीछे का एक बड़ा और साइंटिफिक कारण है बेसिक मेटाबॉलिक रेट. आसान भाषा में कहें तो जिस व्यक्ति का मेटाबॉलिज्म तेज होता है, उसके शरीर में ज्यादा गर्मी पैदा होती है. जो फिज़िकली एक्टिव हैं, यानी रोजाना योग और एक्सरसाइज करते हैं उन्हें एक्सरसाइज न करने वाले व्यक्ति के मुकाबले कम सर्दी लगेगी.
यह भी पढ़ें: Bird Flu: बर्ड फ्लू फैलने से फिर लगा मांस-अंडे की बिक्री पर बैन! किन बातों का ध्यान रखना है जरूरी?
ऐसे में फिज़िकली एक्टिव व्यक्ति की मांसपेशियां एक्टिव रहती हैं और एनर्जी को अच्छे से यूज कर पाती हैं. इससे शरीर में अंदर लगातार गर्मी बनी रहती है. दूसरी ओर जो लोग योग या एक्सरसाइज नहीं करते, उन्हें ठंड ज्यादा लगती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स ऐसे लोगों को सर्दियों में ज्यादा गर्म कपड़े पहनने की सलाह देते हैं. इस स्थिति में स्वेटर और जैकेट पहनने और जितना हो सके खुद को ढककर रखें.
इसके अलावा कम या ज्यादा ठंड लगने के पीछे और भी कई कारण हो सकते हैं. जैसे शरीर में फैट की मात्रा, इस स्थिति में कम बॉडी फैट से लोग ठंड ज्यादा महसूस करते हैं, वहीं ज्यादा बॉडी फैट शरीर को गर्म करता है. वहीं हार्मोनल बदलाव (हाइपोथायरॉइडिज्म में व्यक्ति को ठंड ज्यादा लगती है), पोषण की कमी, नींद और थकान, उम्र और आदतें भी वजह हो सकती हैं.
एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ब्लड सर्कुलेशन, जब शरीर में ठीक से नहीं होता है तो भी व्यक्ति को ठंड कम या ज्यादा लग सकती है. जैसे अगर हाथ-पैरों में खून का प्रवाह ठीक नहीं है, तो वहां जल्दी ठंड लगती है. इसके लिए पैरों में जुराबें और हाथों में दस्ताने पहनें. सिर को ठंड से बचाने के लिए टोपी और मफ़लर पहनें.
यह भी पढ़ें: डायबिटीज और हाई कोलेस्ट्रॉल का संकेत देते हैं आंखों में दिखने वाले ये निशान, इन लक्षणों को गलती से भी न करें इग्नोर
कोशिश करें कि ठंड में बाहर कम निकलें. खासतौर से सुबह और शाम के वक्त क्योंकि इस समय ठंड ज्यादा होती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में बुज़ुर्गों को अपना खास खयाल रखना चाहिए.इससे डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, बस बचाव करें यही जरूरी है.
ठंड से बचने के लिए एक्सरसाइज करें और टहलें, क्योंकि जितना ज्यादा फिज़िकली एक्टिव रहेंगे उतना ही शरीर की ठंड झेलने की क्षमता बढ़ेगी. खानपान भी ठीक करें, बता दें कि सर्दियों में गुड़ पट्टी (गजक) खाना फायदेमंद हो सकता है. क्योंकि इन चीजों को खाने से शरीर में गर्मी बनती है. मूंगफली, ड्राई फ्रूट्स और अंजीर खाने से बॉडी में गर्मी पैदा होती है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.