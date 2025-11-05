FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़

पश्चिम बंगाल में बवाल! नदिया के नवद्वीप में सुकांता मजूमदार के काफिले पर बदमाशों का हमला, मची अफरातफरी

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप ने दाग दी मिनटमैन-3 मिसाइल, पुतिन ने भी किया 'जंग-ए-परीक्षण' का ऐलान

Rashifal 06 November 2025: इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

इन राशियों पर रहेगी भगवान विष्णु की कृपा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

ये हैं मोटी सैलरी वाले भारत के टॉप 5 शहर, जहां कंपनियां देती हैं लाखों का पैकेज; आप भी कर सकते हैं ट्राई

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

Laptops under 30K: पावरफुल परफॉर्मेंस के साथ, 30000 रुपये के अंदर मिल जाएंगे ये टॉप 5 लैपटॉप

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

PF Withdrawal: इमरजेंसी में कैसे निकालें पीएफ का पैसा, जानें स्टेप-बाय-स्टेप पूरा प्रोसेस

Home सेहत

सेहत

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

So-Called Healthy Foods: हेल्दी खाने के नाम पर आजकल लोग डाइट में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल कर ले रहे हैं, जो वास्तव में अनहेल्दी होते हैं. आइए जानें ऐसे ही कुछ फूड्स के बारे में, जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो सकते हैं.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 05, 2025, 09:12 PM IST

So-Called Healthy Foods: हेल्दी के नाम पर कहीं आप ये चीजें तो नहीं खा रहे? संभल जाएं, पेट में जाते ही बन जाते हैं 'जहर'

So-Called Healthy Foods

So-Called Healthy Foods: हेल्दी खाने के नाम पर आजकल लोग डाइट में कुछ ऐसी चीजें भी शामिल कर ले रहे हैं, जो वास्तव में अनहेल्दी होते हैं. आमतौर पर लोग इस तरह के फूड्स की तलाश में रहते हैं, जिनसे शरीर को भरपूर पोषण भी मिले और स्वाद भी बना रहे. इनमें शामिल हैं मार्केट में बड़े-बड़े दावों के साथ मिलने वाले हेल्दी फूड आइटम्स.  

लेकिन, क्या वाकई ये हेल्दी फूड आइटम सच में उतने हेल्दी हैं? नहीं, हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ये फूड आइटम आपके लिए नुकसानदायक साबित हो सकते हैं. इनसे दूर रहने में ही भलाई है... तो आइए जान लेते हैं, ऐसे ही 'सो कॉल्ड हेल्दी' फूड्स के बारे में... 

फ्लेवर्ड ओटमील

ओट्स सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं, ये हर कोई जानता ही है.पर ये बात सिर्फ शुद्ध और सादे ओटमील पर ही लागू होती है. लेकिन, आजकल मार्केट में हेल्दी फूड के नाम पर फ्लेवर्ड ओट्स मील खूब मिल रहे हैं, इन्हें हेल्दी कहना भी सही नहीं. क्योंकि, स्वाद बढ़ाने के लिए इनमें कई अनहेल्दी चीजें जैसे आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर्स और शुगर सिरप मिलाए जाते हैं, इनका सेवन सेहत के लिए खतरनाक है. 

यह भी पढ़ें: Dengue Fever में तेजी से गिरने लगा है Platelet Count? इन चीजों को बना लें डाइट का हिस्सा

ब्राउन ब्रेड

ब्राउन ब्रेड को भी कई लोग हेल्दी फूड में गिनते हैं, पर ऐसा नहीं है. कहीं ना कहीं ब्राउन ब्रेड व्हाइट ब्रेड के मुकाबले हेल्दी तो है क्योंकि इसमें फाइबर कंटेंट ज्यादा होता है और मैदा की जगह आटे का इस्तेमाल होता है. पर आजकल मार्केट में मिलने वाले ज्यादातर ब्राऊन ब्रेड केवल नाम के ही ब्राऊन ब्रेड हैं. सस्ते ब्रांड्स इनमें सिर्फ नाम का ही आटा डालते हैं, इसमें ढेर सारा मैदा, आर्टिफिशियल फ्लेवर, कलर और शुगर का इस्तेमाल होता है. यह केवल अच्छे ब्रांड का लें और खरीदने से पहले इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को चेक कर लें. 

पैकेज्ड फ्रूट जूस या स्मूदी से करें पहेज

कई कंपनियां अलग-अलग फ्रूट जूस और स्मूदीज को हेल्दी ड्रिंक का नाम देकर धड़ल्ले से बेच रही हैं, पर सच में उतने हेल्दी होते नहीं हैं. इस तरह के जूसों में सिर्फ नाम के ही फ्रूट्स मौजूद होते हैं. इनमें मिलाया जाता है कलर, आर्टिफिशियल फ्लेवर, शुगर. इसलिए अच्छे ब्रांड का फ्रूट जूस ही खरीदें और इंग्रेडिएंट्स लिस्ट को भी जरूर चेक करें. 

इन चीजों से भी करें परहेज

इन दिनों वर्कआउट करने के बाद स्पोर्ट या एनर्जी ड्रिंक पीने का चलन काफी बढ़ गया है, लेकिन हेल्थ के लिए ये ड्रिंक्स सही नहीं हैं. खासतौर से बच्चों को तो ऐसा ड्रिंक कतई न दें. बच्चों को हेल्दी और फिट रखने के लिए आप उन्हें प्रोसैस्ड ड्रिंक पिलाने के बजाय फ्रेश फ्रूट से घर पर ही ड्रिंक बनाकर पिला सकते हैं और खाने में भी फ्रेश चीजें शामिल करें.

इसके अलावा हेल्दी फूड के नाम पर मार्केट में ब्रेकफास्ट सीरियल भी खूब बढ़ गया है. ब्रेकफास्ट सीरियल सेहत के को उल्टा नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं. हालांकि आप हेल्दी सीरियल खाने के लिए घर पर ही अलग-अलग अनाजों का इस्तेमाल करके सीरियल तैयार कर सकते हैं. 

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

