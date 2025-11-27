सिर्फ आवाज नहीं, सांस की नली में रुकावट का संकेत देते हैं खर्राटे, इन आसान उपाय से पा सकते हैं छुटकारा

ज्यादातर लोग खर्राटे आने को आम समस्या मानते हैं. वह न तो डॉक्टर से संपर्क करते हैं. ऐसे में आयुर्वेद में जानते हैं खर्राटों से छुटकारा पाने के उपाय...

खर्राटे आने को ज्यादातर लोग साधारण मानते हैं. इसे थकान या बहुत ज्यादा मेहनत के बाद आने वाली नींद में खर्राटे का आना आम मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. खर्राटे आने के पीछे की वजह सांस लेने की नसों में रुकवाट व दूसरी समस्या भी हो सकती है. अगर आप भी खर्राटे आने से परेशान हैं तो यह आपके लिए जानलेवा भी साबित हो सकते हैं आइए जानते हैं खर्राटे आने की वजह और इनसे छुटकारे के आसान से उपाय...

आयुर्वेद में कफ और दोष से जोड़कर देखें जाते हैं खर्राटे

आयुर्वेद में खर्राटों को कफ और वात दोष संतुलन से जोड़कर देखा गया है. कफ और वात दोष संतुलन से गहरी नींद आती है और सोने वाले व्यक्ति को आवाज का पता नहीं चलता. खर्राटों के अलावा, सुबह गला सूखने की समस्या या भारीपन की समस्या रहती है, लेकिन कई बार सोते-सोते सांस रुकने की समस्या या सोते समय झटके लगने की समस्या भी देखी गई है. ऐसी स्थिति में डॉक्टर से परामर्श जरूर लें.

सोने के तरीके पर भी निर्भर करते हैं खर्राटे

खर्राटे सोने के तरीके पर भी निर्भर करते हैं. सोते समय किस पोजीशन में सोया जा रहा है, इस बात का ध्यान रखना भी जरूरी है. आयुर्वेद और विज्ञान दोनों ही बाईं तरफ करवट करके सोने की सलाह देते हैं, जिससे खर्राटे कम होते हैं.

इस तेल को नाक में डालने से कम हो जाएंगे खर्राटे

अणु का तेल नाक में डालने से भी खर्राटों में कमी होती है. अणु का तेल गले और नाक दोनों का सूखापन कम करेगा और सांस लेते समय परेशानी नहीं होगी. वहीं गले की सूजन भी कम होती है. नास्य थेरेपी गहरी नींद लाने में भी सहायक होता है. इसके अलावा गरारे और भाप लेने से भी राहत मिलेगी. रात को गुनगुने पानी में हल्दी और नमक डालकर गरारे करें. इससे गले का संक्रमण दूर होने के साथ ही सूजन से राहत मिलती है. इससे सांस लेने वाली नली को आराम मिलता है और खर्राटे भी कम होते हैं.

शहद और अदरक का रस

शहद और अदरक का रस दिन में दो बार लेने से भी खर्राटों से छूटकारा दिलाते हैं. शहद और अदरक का मिश्रण गले को साफ करता है. इससे गले का सूखापन भी कम होता है. इसके साथ ही रात के समय भारी और तैलीय खाना खाने से भी परहेज करना चाहिए. खर्राटों से राहत पाने के लिए तेल मालिश भी बेहतरीन उपाय है. इसके लिए रात के समय गुनगुने नारियल या सरसों के तेल से गर्दन की मालिश करें. इससे गर्दन के हिस्से में ब्लड सर्कुलेशन ठीक होता है. खर्राटों की समस्या खत्म होती है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

