Health Tips: पेशाब में बदबू आना इन गंभीर बीमारियों का हो सकता है संकेत, इग्नोर न करें यूरिन स्मेल

सेहत
Urine Smell Reasons: पेशाब के गंध आना सामान्य बात है. पेशाब के जरिए शरीर के वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलते हैं. लेकिन अगर पेशाब की गंध अचानक काफी बढ़ गई है तो यह आपकी सेहत खराब होने की ओर इशारा करता है. पेशाब से तेज गंध आना इन बीमारियों का संकेत होता है.
Smelly Urine Health Problems: पेशाब के जरिए शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट्स बाहर निकलता है. ऐसे में पेशाब से गंध आना आम बात है लेकिन, पेशाब से तेज गंध आना गंभीर समस्याओं क ओर इशारा करता है. हेल्थ एक्सपर्ट्स की मानें तो पेशाब से तेज बदबू आना कई कारणों से हो सकता है. आपको इस समस्या को इग्नोर करने की बजाय इसके कारण को जानकर डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए. आपको यहां बताते हैं कि, पेशाब की बदबू का कारण क्या हो सकता है. यह किन बीमारियों के होने का संकेत हो सकता है.
यूटीआई यानी यूरीनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन के कारण पेशाब में बदबू आती है. यह समस्या खासकर महिलाओं में देखने को मिलती है. इसमें पेशाब से बदबू के साथ ही पेशाब करने में जलन और बार-बार पेशाब की समस्या होती है. आपको इस स्थिति को इग्नोर नहीं करना चाहिए.
पेशाब से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही है तो ऐसा किडनी और लिवर की समस्या के कारण हो सकता है. अगर पेशाब गहरे रंग का और झागदार साथ ही गंध आ रही है तो यह किडनी और लिवर में खराबी का संकेत हो सकता है. इन लक्षणों के नजर आने पर डॉक्टर से संपर्क करें.
वजन कम करने में कारगर है मेथी के दानों का पानी, ऐसे करें सेवन, मिलेंगे और भी कई लाभ
ब्लड शुगर लेवल के हाई होने पर पेशाब में मीठे की मात्रा बढ़ जाती है जिसके कारण अजीब गंध आ सकती है. यह एक गंभीर स्थित है. आपको इसे इग्नोर नहीं करना चाहिए.
एंटीबायोटिक्स, विटामिन सप्लीमेंट्स की दवाएं लेने से कई बार पेशाब में बदबू आ सकती है. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, मेडिकल ट्रीटमेंट लेने के दौरान पेशाब में गंध बढ़ जाती है. यह आमतौर पर कुछ दिनों में सही हो जाती है लेकिन समस्या बनी रहती है तो डॉक्टर से संपर्क करें.
लहसुन, प्याज, मछली और शतावरी इन चीजों का अधिक सेवन करने से यूरिन में स्मेल आ सकती है. इसके अलावा कैफीन और शराब का सेवन भी पेशाब में गंध को बढ़ा सकता है.
अगर आपके यूरिन से लगातार स्मेल आ रही है और यह कम नहीं हो रही है तो आप खूब पानी पिएं. इस तरीके स स्मेल को कम कर सकते हैं. दिनभर में 8-10 गिलास पानी पिएं. आप नारियल पानी और नींबू पानी पिएं. इससे बॉडी डिटॉक्स होती है.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
