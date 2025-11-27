FacebookTwitterYoutubeInstagram
ब्रेकिंग न्यूज़
क्या है Silent Burnout? जानिए क्यों ऑफिस कर्मचारियों में बढ़ रही ये समस्या

'₹10 के बिस्कुट' से फेमस होने वाले यूट्यूबर शादाब जकाती गिरफ्तार, छोटी बच्ची के साथ बनाया था वीडियो

WPL 2026 ऑक्शन के बीच Anaya Bangar ने बरपाया कहर, मैदान पर लगाए खूब चौके-छक्के; देखें Video

WPL 2026 ऑक्शन के बाद कैसा है टीमों का पूरा स्क्वाड? देखें कितना फ्रेंचाइजियों का बचा पर्स

WPL की सबसे अमीर टीमें, जानिए किस फ्रेंचाइजी के पास है सबसे ज्यादा संपत्ति? टॉप पर नहीं है MI

Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार

सेहत

सेहत

क्या है Silent Burnout? जानिए क्यों ऑफिस कर्मचारियों में बढ़ रही ये समस्या

Silent Burnout, यानी एक ऐसी थकान जो चेहरे पर नहीं दिखती पर दिमाग और दिल को धीरे-धीरे कमजोर और खोखला कर देती है. इन दिनों ऑफिस कर्मचारियों में ये समस्या तेजी से बढ़ रही है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 27, 2025, 09:26 PM IST

What Is Silent Burnout

    What Is Silent Burnout: ऑफिस में लोगों को दिनभर कई अलग-अलग तरह के काम करने पड़ जाते हैं. डेडलाइन, मीटिंग और काम का बढ़ता बोझ इंसान को बुरी तरह से थका देता है. यही वजह है कि इन दिनों ऑफिस जानें वाले लोगों में  साइलेंट बर्नआउट जैसी समस्या तेजी से बढ़ रही हैं. बावजूद इसके लोग इसपर उतना ध्यान नहीं दे रहे हैं. Silent Burnout, यानी एक ऐसी थकान जो चेहरे पर नहीं दिखती पर दिमाग और दिल को धीरे-धीरे कमजोर और खोखला कर देती है. आइए जानें इसके बारे में... 

    क्या है Silent Burnout?

    भागदौड़ भरी जिंदगी और खराब जीवनशैली के बीच हर कोई करियर, फिटनेस और सोशल लाइफ को संतुलित करने की  कोशिश में रहते हैं. लेकिन, यह किसी मुश्किल टास्क से कम नहीं है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक कई बार बाहरी रूप से सब कुछ सामान्य दिखने के बावजूद अंदर से लोग थकान, खालीपन और उदासी महसूस करते हैं. इसी स्थिति को 'साइलेंट बर्नआउट' कहते हैं. यह ऐसी स्थिति है, जो धीरे-धीरे विकसित होती है और अक्सर व्यक्ति को इसका एहसास भी नहीं होता है.

    हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इस कंडीशन में व्यक्ति अपनी डेली एक्ट‍िव‍िटी को पूरा तो कर लेता है पर अंदर ही अंदर मानसिक थकान और तनाव से जूझ रहा होता है. यह स्थिति खतरनाक हो सकती है, पर अक्सर लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. 

    ये लक्षण दिखें तो न करें इग्नोर

    इस स्थिति में व्यक्ति को लगातार थकान महसूस होती है. पर्याप्त नींद लेने के बावजूद भी यह थकान बनी रहती है. इस कंडीशन में पहले जिस काम को करना पसंद होता था, उनमें भी रुचि नहीं रह जाती है.  इसके अलावा छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आना या परेशान होना, नींद न आना या बार-बार जागना, सिरदर्द में दर्द होना, पेट दर्द या मांसपेशियों में दर्द की समस्या साइलेंट बर्नआउट का संकेत हो सकते हैं, जिसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए..

    यह भी पढ़ें: Anti-Stress Tips: जानिए क्या है बर्नआउट, जो ऑफिस से लेकर घर तक खराब कर रहा है आपकी परफॉरमेंस

    क्यों होता है साइलेंट बर्नआउट, जानें वजह

    इसके पीछे का बड़ा कारण है काम का बढ़ता बोझ, दूसरों की जीवनशैली से तुलना करना और खुद पर अतिरिक्त दबाव डालना भी इसका एक कारण है. इसके अलावा  खुद के लिए समय न निकाल पाना और लगातार व्यस्त रहना, दोस्तों या परिवार से खुलकर बात न कर पाना  साइलेंट बर्नआउट का कारण बन सकता है. 

    क्या होता है सेहत पर असर? 

    मानसिक सेहत पर लोग आज के समय में कम ध्यान देते हैं. लेकिन, साइलेंट बर्नआउट एक ऐसी समस्या है, जो न केवल मेंटल बल्कि शारीरिक सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव डालती है. इसकी वजह से डिप्रेशन, एंग्जायटी, हृदय रोग और इम्यून सिस्टम की कमजोरी जैसी समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. 

    साइलेंट बर्नआउट से कैसे बचें? 

    अगर आप साइलेंट बर्नआउट की समस्या से बचना चाहते हैं तो अपने लिए समय निकालें और कम से कम 30 मिनट अपने पसंदीदा गतिविधियों के लिए रखें. इसके अलावा नियमित एक्सरसाइज करना, डिजिटल डिटॉक्स, दोस्तों या परिवार से भावनाएं साझा करने से इस समस्या से बचा जा सकता है. अगर आपको लगता है कि आपको ये समस्या है तो मनोचिकित्सक या काउंसलर से सलाह लें.

