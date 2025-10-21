Side Effects Of Chestnut: ये 4 लोग भूल से भी ना खाए 'सिंघाड़ा', वरना भुगतना पड़ सकता है गंभीर अंजाम

सिंघाड़ा में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है लेकिन फिर भी कुछ लोगों को इसे खाने की सलाह नहीं दी जाती है. इनमें, डायबिटीज के मरीज और एलर्जी वाले लोग तो शामिल हैं ही. साथ में, कुछ अन्य लोग भी हैं, जिन्हें सिंघाड़े से दूरी बना लेनी चाहिए.

सिंघाड़ा जिसे आम भाषा में पानीफल भी कहा जाता है कई विटामिन, मिनरल्स और एंटी ऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है. डॉक्टर्स कई बीमारियों में रोगियों को इसे खाने की सलाह देते हैं. हालांकि क्या आपको पता है इतने मिनरल विटामिन रहने के बाद भी कई लोगों को इसका सेवन नहीं करना चाहिए. हम आपको आज उन 4 लोगों के बारे में बताएंगे जिन्हें भूलकर भी सिंघाड़े का सेवन नहीं करना चाहिए.

इन 4 लोग को नहीं खाना चाहिए सिंघाड़ा

डायबिटीज के रोगी- डायबिटीज के रोगियों को सिंघाड़ा खाने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट और प्राकृतिक शुगर होता है. सिंघाड़े को ग्लाइसेमिक इंडेक्स मीडियम माना जाता है. ऐसे में ज्यादा मात्रा में इसे खाने से ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है. ऐसे में डायबिटीज से पीड़ति रोगियों को इसके सेवन में काफी सावधानी बरतनी चाहिए. ऐसे में डायबिटीज रोगी सिंघाड़े के सेवन से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर ले.

पाचन संबंधी रोगियों को सिंघाड़े से रहना चाहिए सावधान

सिंघाड़ा में भरपूर मात्रा में फाइबर होता है जो पाचन के लिए काफी अच्छा माना जाता है लेकिन जिन लोगों को इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम या पाचन की अन्य समस्याएं हैं जैसे ऐठन जैसे गैस, ब्लोटिंग उनकी समस्या सिंघाड़ा बढ़ा सकता है. इसकी वजह सिघांड़े में मौजूद कुछ कार्बोहाइड्रेट हैं जो गैस, सूजन और पेट दर्द का कारण बन सकता है.

ब्लड थिनर की दवा ले रहे लोग सिंघाड़े को कहे ना

सिंघाड़े में विटामिन-के काफी अच्छे मात्रा में पाया जाता है. शरीर में खून के थक्के को बनाने के लिए विटामिन-के की आवश्यकता होती है. ब्लड थिनर की दवाओं में विटामिन-के को रोकने के लिए ली जाती है ताकि खून पतला रहे और थक्का ना जमा हो. ऐसे में ब्लड थीनर की दवा लेने वाले लोग अगर ज्याद मात्रा में सिंघाड़ा खा लेंगे तो दवा का असर कम हो सकता है और क्लॉट बनने का खतरा हो सकता है.

सिंघाड़े से एलर्जी वाले लोग

ये बहुत कम ही देखने को मिलता है कि सिंघाड़े से लोगों को एलर्जी होता है. हालांकि कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिंघाड़े खाने के बाद त्वचा पर चकत्ते, खुजली, सूजन, पेट दर्द, उल्टी, दस्त या सांस लेने में तकलीफ हो सकती है. अगर आपको भी ये समस्या आए तो तुरंत डॉक्टर से मिले और सिंघाड़े के सेवन से बचे.

