सर्दियों में हर दिन नहाना चाहिए या नहीं? जानिए डॉक्टर की क्या है सेहत के लिहाज से सलाह

सर्दियों में अक्सर जब कड़ाके की ठंड पड़ने लगती है तो लोग रोज नहाने से बचने लगते हैं. कुछ लोग कहते हैं रोज ठंड में नहाने से बीमार हो सकते हैं जबकि रोज चाहे कितनी भी ठंड हो नहाते जरूर हैं. ऐसे में क्या सही है चलिए डॉक्टर से जानें. ठंड में रोज नहाना चाहिए या नहीं?

सर्दी के मौसम में हर कोई दुविधा में पड़ जाता है कि स्नान करें या नहीं. कड़ाके की ठंड में लोग ठंडे पानी से दूर भागते हैं. ऐसे में स्नान करना कोई युद्ध लड़ने जैसा नहीं है. कई बार तो परिवार के दबाव में आकर स्नान करना पड़ता है. कभी-कभी तो ठंडे पानी में स्नान करने से तबीयत भी बिगड़ सकती है. इसलिए लोगों के मन में हमेशा यह सवाल रहता है: क्या सर्दियों में हर दिन स्नान करना चाहिए या नहीं? आइए जानते हैं क्या सर्दियों में हर दिन नहाना चाहिए या नहीं?

डॉक्टरों का कहना है कि मौसम कैसा भी हो नहाना आवश्यक है. यह शरीर को साफ और शुद्ध रखता है और तरोताजा करता है.



उत्तर भारत में इन दिनों बहुत ठंड पड़ रही है. यहाँ के लोग अक्सर यह सवाल उठाते हैं कि क्या ठंड में नहाना चाहिए या नहीं. विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी मौसम में नहाना ज़रूरी है, चाहे आप बीमार हों या न हों. यहाँ तक कि अगर आपको सर्दी, बुखार या सिरदर्द है, तो आप नीलगिरी और नीम की कैप्सूल ले सकते हैं. इससे आपको आराम मिल सकता है.

बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से नहना खतरनाक होता है



यह सच है कि बहुत गर्म या बहुत ठंडे पानी से स्नान करने से बचना चाहिए. बुखार होने पर भी स्नान करना नहीं भूलना चाहिए. इससे स्वच्छता बनी रहती है, सुस्ती दूर होती है और रक्त संचार बेहतर होता है. स्नान से पहले गर्म पानी से भरी बाल्टी में भाप स्नान करना चाहिए. इससे शरीर की सफाई होती है. बिस्तर पर पड़े रोगी को नहलाया नहीं जा सकता, लेकिन उनके शरीर की सफाई अवश्य करनी चाहिए. स्नान से मृत त्वचा निकल जाती है, जो बहुत आवश्यक है. अन्यथा, शरीर में रोगाणु पनप सकते हैं और बीमारी का कारण बन सकते हैं. आप जितने साफ-सुथरे रहेंगे, उतना ही अच्छा है. स्नान करते समय एंटीसेप्टिक साबुन का भी प्रयोग किया जा सकता है.



सर्दियों में रोजाना नहाने के फायदे जान लें



रक्त परिसंचरण में सुधार होता है

सर्दियों में हमारा शरीर थोड़ा सुस्त हो जाता है. गर्म पानी से नहाने से शरीर का तापमान बढ़ता है, जिससे रक्त कोशिकाएं फैलती हैं. इससे पूरे शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जो हृदय स्वास्थ्य और मांसपेशियों की सक्रियता के लिए अच्छा है.



अच्छी नींद आती है और मस्तिष्क रिलेक्स होता है

सोने से ठीक पहले गर्म पानी से स्नान करने से शरीर का तापमान नियंत्रित रहता है. इससे मस्तिष्क को संकेत मिलता है कि आराम करने का समय आ गया है, जिससे गहरी और आरामदायक नींद आती है.



रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है

गर्म पानी से नहाने से नाक बंद होने और गले की खराश से राहत मिल सकती है. यह श्वसन मार्ग को साफ करने में भी मदद करता है, जिससे सर्दियों में सर्दी-जुकाम और फ्लू से बचाव होता है.



तनाव और थकान से राहत मिलती है

ठंड के मौसम में दिनभर काम करने के बाद शरीर में अकड़न महसूस हो सकती है. गर्म पानी से नहाने से मांसपेशियां शिथिल होती हैं और मानसिक तनाव कम होता है. शरीर में एंडोर्फिन जैसे सुखदायक हार्मोन निकलते हैं, जिससे मूड बेहतर होता है.

