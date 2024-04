Ayurvedic Herb Shatavari: 40 की उम्र के बाद भी रहना है हिट और फिट तो इस आयुर्वेदिक जड़ी को खाना शुरू कर दें

Ayurvedic herb Shatavari benefits For Health: अगर आप 40 की हो चुकी हैं तो आपको अपनी फिजिकल और मेंटल फिटनेस के लिए एक खास आयुर्वेदिक औषधि का सेवन जरूर करना चाहिए.

What to eat to remove weakness and stress: 40 प्लस होते ही शरीर में कई विटामिन और मिनरल की कमी होने लगती है. खासकर महिलाओं में ये समस्या ज्यादा होती है. प्री-मैनोपॉज से लेकर बोन डेंसिटी का कम होना शुरू हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि खानपान में सुधार किया जाए और ऐसी चीजें ली जाएं जो नेचुरली ही शरीर में विटामिन -मिनरल की कमी दूर करें और शरीर को ताकत भी दें और हड्डियों को मजबूती भी.

इन सारी ही चीजों में एक आयुर्वेदिक जड़ी-बूटी ऐसी है जो कारगर है, वह है शतावरी. शतावरी एक प्रकार का औषधीय पौधा है, जो शरीर की कई समस्याओं को दूर करता है. शतावरी में सोडियम, प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी जैसे कई पोषक तत्व होते हैं. शतावरी की तासीर ठंडी होती है. ऐसे में गर्मियों के दौरान इसका सेवन कम मात्रा में किया जा सकता है. इसका काढ़ा पीने से बदलते मौसम में होने वाले गले के संक्रमण से भी राहत मिलती है. आइए जानें डॉ. बिमल छाजेड एक वीडियो पोस्ट कर शतावरी के फायदों के बारे में बताया है.

शातवरी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करती है

शतावरी में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और मौसमी संक्रमण को भी कम करते हैं. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हृदय रोग, कैंसर और प्रदूषण संबंधी समस्याओं को कम करते हैं. इसके सेवन से मौसमी बीमारियों का खतरा कम हो जाता है.

गर्भावस्था के लिए उपयोगी

आज के समय में कई महिलाओं को गर्भधारण करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ऐसे में शतावरी खाने से यह समस्या कम हो सकती है. इसके सेवन से महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन ठीक हो जाता है, जिससे मासिक धर्म समय पर होता है और गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है.

तनाव का स्तर कम करें

शतावरी में ऐसे गुण होते हैं जो शारीरिक और मानसिक तनाव को कम करते हैं. इसमें मौजूद फोलेट तनाव से लड़ने में मदद करता है और मूड को बेहतर बनाता है. शतावरी खाने से तनाव के बेहतर प्रबंधन में मदद मिलती है.

अल्जाइमर का खतरा कम करें

शतावरी का सेवन करने से अल्जाइमर का खतरा कम हो जाता है. शतावरी में विटामिन ई और फोलेट होता है, जो मस्तिष्क को स्वस्थ रखता है और मस्तिष्क संबंधी समस्याओं के खतरे को कम करता है. शतावरी शरीर को लंबे समय तक स्वस्थ रखती है.

अनिद्रा की समस्या से छुटकारा पाएं

अगर आप भी नींद की समस्या से पीड़ित हैं तो शतावरी का सेवन इस समस्या के लिए फायदेमंद हो सकता है. शतावरी का सेवन करने से अच्छी नींद आती है और शरीर की कई समस्याओं से राहत मिलती है. नींद की कमी से व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है और किसी भी काम में मन नहीं लगता.

शतावरी का सेवन कैसे करें

शतावरी खाने के लिए इसे भाप में पकाया जा सकता है, ग्रिल किया जा सकता है या सलाद के रूप में सेवन किया जा सकता है. शतावरी शरीर के लिए फायदेमंद होती है. हालाँकि, अगर आपको कोई बीमारी या एलर्जी की समस्या है तो डॉक्टर से सलाह लेने के बाद ही इसका सेवन करें.

