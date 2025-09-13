Health News: लगातार बढ़ रहा डेंगू-मलेरिया का खतरा, हेल्थ मिनिस्ट्री ने दिया अलर्ट, हो जाए सावधान

Cholesterol Remedy: रोज सुबह इन 7 तरीकों से कम करें गंदा कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक-स्ट्रोक का रिस्क होगा कम
सेहत
Health Ministry Advisory: देश के कई क्षेत्रों में भारी बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं. भारी बारिश और बाढ़ के कारण डेंगू-मलेरिया जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ गया है. इसको लेकर हेल्थ मिनिस्ट्री ने एडवाइजरी जारी की है.
Dengue and Malaria: केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डेंगू-मलेरिया को लेकर अलर्ट जारी किया है. इन दिनों बारिश और बाढ़ के कारण डेंगू और मलेरिया का खतरा बढ़ गया है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीटिंग कर राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को डिटेल्ड एडवाइजरी जारी की है. डेंगू और मलेरिया का खतरा बारिश और बाढ़ के कारण जलभराव की वजह से पैदा हुए मच्छरों की वजह से बढ़ गया है. जलभराव के कारण डेंगू, मलेरिया और चिकगुनिया का खतरा तेजी से बढ़ रहा है.
स्वास्थ्य मंत्रालय की डिटेल्ड एडवाइजरी
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जे.पी. नड्डा ने 11 सितंबर को हाई लेवल मीटिंग कर डेंगू और मलेरिया के बढ़ती स्थिति पर बात की. मीटिंग में डेंगू और मलेरिया के बढ़ते मामलों को लेकर समीक्षा की गई. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी डिटेल्ड एडवाइजरी में कहा गया कि, मानसून के बाद के सीजन में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, ऐसे में इसको लेकर प्रशासनिक और व्यक्तिगत लेवल पर सतर्कता बरतें.
यह भी पढ़ें - पकने के कितनी देर बाद बासी हो जाता है खाना? जानें कब खाने से हो सकता है नुकसान
मुख्यमंत्री पर्सनल लेवल पर करें निगरानी
स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों के मुख्यमंत्री को पर्सनल लेवल पर इस कंडीशन की निगरानी के लिए कहा है. इसके साथ ही मुख्यमंत्रियों को 20 दिनों के अंदर बीमारी की रोकथाम और कंट्रोल के लिए प्लान तैयार करने के लिए कहा है. नगर निगम, नगर पंचायत और स्थानिय निकायों द्वारा जनता को जागरुक करने की तैयारी करने के लिए कहा है.
कैसे टाल सकते हैं डेंगू-मलेरिया के मामले
सरकार ने डेंगू और मलेरिया से सतर्क रहने के लिए कहा है. स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि, इन बीमारियों से बचाव के लिए निरंतर जागरूकता फैलाएं. मच्छरों को पैदा होने से रोकें. जलभराव वाले इलाकों में मच्छर रोधी दवाओं का छिड़काव करें और अपने आस-पास साफ-सफाई रखें. इसके साथ ही मच्छरों के काटने से बचें.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
