CLAT 2026: क्लैट 2026 की दूसरी मेरिट लिस्ट जारी, consortiumofnlus.ac.in से फटाफट चेक करें दूसरे राउंड का सीट अलॉटमेंट

ICC से नहीं बनी बात, भारत में टी20 वर्ल्ड कप खेलने से बांग्लादेश का इनकार

'कहां भाग रही हो, जानोगी नहीं तो...', कार्यक्रम से जाने लगीं महिलाएं तो भड़क गए CM नीतीश कुमार

Budget 2026: बजट में जो खर्च बताती है सरकार, उसका पैसा किस अकाउंट से आता है?

PF से जुड़ी सेवाओं में बड़ा बदलाव, बैंकिंग सिस्टम जैसा होगा नया प्लेटफॉर्म

अन्नप्राशन से लेकर मुंडन तक, इन 5 कामों के लिए बेहद शुभ होता है बसंत पंचमी का दिन

Homeसेहत

सेहत

प्रेग्नेंसी में गंभीर खून की कमी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे सिंगल-डोज IV आयरन बन रहा एनीमिया के इलाज में ‘गेम चेंजर’

जब सामान्य आयरन की गोलियां एनीमिया के इलाज में असर नहीं दिखा पाएं तो इसके इलाज में तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन क्या हो सकता है? यहीं से सिंगल-डोज IV आयरन थेरेपी प्रेग्नेंसी में एनीमिया के इलाज का गेम चेंजर बनकर उभरती है. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं इसके बारे में... 

Abhay Sharma

Updated : Jan 22, 2026, 04:22 PM IST

प्रेग्नेंसी में गंभीर खून की कमी, एक्सपर्ट से जानिए कैसे सिंगल-डोज IV आयरन बन रहा एनीमिया के इलाज में ‘गेम चेंजर’

Single Dose IV Iron Therapy: मातृत्व यानी Motherhood हर महिला के जीवन में एक बेहद खूबसूरत, भावनात्मक और जीवन बदलने वाला अनुभव होता है. हालांकि, इस खूबसूरत दौर के साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी सामने आती हैं. महिलाओं को कई तरह की शारीरिक और मानसिक परिवर्तन का सामना भी करना पड़ता है. आंकड़ो की मानें तो देश की हर दूसरी महिला खून की कमी से जूझ रही है, जबकि सामान्य रूप से गर्भवती महिलाओं में यह आंकड़ा करीब 40 से 45 प्रतिशत तक पहुंच जाता है. महिलाओं में यह समस्या अचानक सामने नहीं आती है. इसके शुरुआती लक्षणों को कभी गंभीरता से लिया ही नहीं जाता है. नतीजा यह होता है कि गर्भावस्था के दौरान खून की कमी मां और बच्चे दोनों के लिए कई बार जानलेवा रूप ले लेती है.

ऐसे में सवाल उठता है कि जब सामान्य आयरन की गोलियां इसमें असर नहीं दिखा पाएं तो इसके इलाज में तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद ऑप्शन क्या हो सकता है. यहीं से सिंगल-डोज IV आयरन थेरेपी प्रेग्नेंसी में एनीमिया के इलाज का गेम चेंजर बनकर उभरती है... 

प्रेग्नेंसी में हीमोग्लोबिन की कमी का सबसे आम कारण है एनीमिया 

HealthPil.com की कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इंफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, हमारे देश में प्रेग्नेंसी में हीमोग्लोबिन कम होने का सबसे आम कारण एनीमिया है. कई महिलाओं में प्रेग्नेंसी से पहले ही आयरन की कमी होती है, प्रेग्नेंसी के दौरान इसकी जरूरत और बढ़ जाती है. ऐसे में जब हीमोग्लोबिन बहुत कम हो जाता है, तो इससे मां और बच्चे दोनों के लिए गंभीर समस्याएं पैदा होने लगती हैं. 

 यह भी पढ़ें: ABHA Card: आभा कार्ड के बारे में कितना जानते हैं आप? जानें पेपरलेस-फास्ट इलाज के लिए ये क्यों है जरूरी, कैसे बनाएं?

मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा 

डॉ. तनुज लवानिया बताती हैं कि इससे थकान, सांस फूलना, दिल की धड़कन तेज होना, बार-बार इन्फेक्शन, समय से पहले डिलीवरी, बच्चे का वजन कम होना और डिलीवरी के दौरान कॉम्प्लीकेशन्स का खतरा बढ़ सकता है. इतना ही नहीं, कई मामलों में महिलाओं को लेबर के समय ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी जरूरत पड़ सकती है. ऐसे में गंभीर मामलों में यह मां और बच्चे दोनों के लिए जानलेवा हो सकता है. 

आयरन की गोलियां या सिरप लेने में दिक्कत 

डॉ. तनुज लवानिया के मुताबिक, प्रेग्नेंसी के दौरान रूटीन में दी जाने वाली आयरन की गोलियां या सिरप आमतौर पर पहला इलाज होता है, लेकिन बहुत सी गर्भवती महिलाएं मतली, उल्टी, एसिडिटी, कब्ज या खराब एब्जॉर्प्शन के कारण इन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं. इस वजह से, हीमोग्लोबिन का लेवल अक्सर ठीक से या समय पर ठीक नहीं हो पाता है. यहीं पर सिंगल-डोज इंट्रावेनस (IV) आयरन थेरेपी एक असली गेम चेंजर साबित हुई है. 

सिंगल-डोज इंट्रावेनस (IV) आयरन थेरेपी 

नए IV आयरन प्रेपरेशन्स के साथ, पूरी आयरन की जरूरत मेडिकल देखरेख में एक ही इन्फ्यूजन में दी जा सकती है. क्योंकि आयरन सीधे खून में दिया जाता है, यह पेट और आंतों को बायपास कर देता है, जिससे एनीमिया का इलाज तेजी से और ज़्यादा भरोसेमंद तरीके से होता है. ज्यादातर महिलाओं में 2 से 4 हफ्तों में हीमोग्लोबिन में अच्छा सुधार दिखता है. 

किस स्थिति में होता है ज्यादा फायदेमंद?

सिंगल-डोज IV आयरन दूसरे और तीसरे ट्राइमेस्टर में, हल्के से गंभीर एनीमिया वाली महिलाओं में, जो महिलाएं ओरल आयरन बर्दाश्त नहीं कर पाती हैं, या जब डिलीवरी से पहले जल्दी इलाज की जरूरत होती है, तब यह खास तौर पर फायदेमंद होता है. यह बार-बार हॉस्पिटल जाने की जरूरत को कम करता है और ब्लड ट्रांसफ्यूजन की संभावना को काफी कम कर देता है. एनीमिया का समय पर पता चलने और सही इलाज से प्रेग्नेंसी के नतीजों में बहुत सुधार हो सकता है और मां और बच्चे दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है. 

