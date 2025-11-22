FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़

यूपी CM योगी ने जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों को चिन्हित करने का दिया निर्देश | यूपी के CM योगी आदित्यनाथ का जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा

बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए

बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए

इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब

क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम

Homeसेहत

सेहत

इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Til Oil Benefits: आयुर्वेद में तिल के तेल को सर्दियों में सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तिल तेल त्वचा को संरक्षण देने के साथ-साथ जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 22, 2025, 04:01 PM IST

इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे

Til Oil Benefits

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Til Oil Benefits: जैतून तेल या फिर अन्य प्राकृतिक तेलों के अपने अलग फायदे होते हैं. सर्दियों में तेल अभ्यंग करना बेहद लाभकारी माना जाता है. हालांकि, ज्यादातर लोगों को यह पता नहीं कि सर्दियों में किस तेल का इस्तेमाल ज्यादा फायदेमंद हो सकता है. अगर आपके मन में भी ये सवाल है, तो आपको बता दें कि आयुर्वेद में तिल के तेल को सर्दियों में सबसे ज्यादा गुणकारी बताया गया है. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तिल तेल त्वचा को संरक्षण देने के साथ-साथ जोड़ों के दर्द से राहत दिलाने में मदद करता है.

तिल के तेल से करें अभ्यंग 

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, तिल का तेल न केवल एक तेल है, बल्कि सर्दियों में यह नेचुरल बॉडी कवच का काम करता है. यह तेल शरीर को सुरक्षित रखने के साथ-साथ शरीर को गर्म रखता है और स्किन को पोषित करता है. इससे स्किन को जवां बनाए रखने में मदद मिलती है. मांसपेशियों और जोड़ों में होने वाले दर्द से भी राहत देता है.

यह भी पढ़ें: Jaggery-Honey In Diabetes: डायबिटीज में गुड़ और शहद लेना कितना सेफ? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

आयुर्वेद में माना गया है कि तिल का तेल सर्दियों में बढ़ने वाले वात को कम करता है, जिससे गठिया, जोड़ों में दर्द और नींद न आने की परेशानी होती है. ऐसे में अगर तिल के तेल से अभ्यंग किया जाए तो इन सभी परेशानियों से राहत मिल सकती है. 

इन चीजों में 

आयुर्वेद में माना गया है कि तिल का तेल इतना प्रभावशाली होता है कि जैसे ही इसे त्वचा पर लगाया जाता है, तो त्वचा की सात परतों को पार करके अंदर तक अपना असर दिखाता है. इसमें भरपूर मात्रा में सेसामोल, सेलमिन और विटामिन ई होता है, जो प्राकृतिक रूप से त्वचा को पोषण देता है. इससे त्वचा का रूखापन, झुर्रियां और सर्दियों में त्वचा पर पड़ने वाली दरारें कम होती हैं. सेसामोल और सेलमिन मिलकर त्वचा को अंदर से पोषण देते हैं.

उबटन में तिल के तेल का इस्तेमाल

भारतीय संस्कृति में सालों से उबटन में तिल के तेल का इस्तेमाल होता आया है, क्योंकि ये धूप में मौजूद यूवी किरणों से भी बचाता है. ये हमारे शरीर पर सनस्क्रीन की तरह काम करता है. इसके प्रयोग से त्वचा पर एक पतली लेयर बन जाती है. ये लेयर 24 घंटे तक शरीर पर बनी रहती है और त्वचा की रक्षा करती है. ऐसी क्षमता न तो नारियल के तेल में होती है और न ही जैतून के तेल में. 

तिल के तेल का प्रयोग हड्डियों को मजबूती देता है. जोड़ों के दर्द और गठिया की परेशानी सर्दियों में ज्यादा बढ़ जाती है. ऐसे में सुबह-शाम तिल के तेल से अभ्यंग लाभकारी होता है. इनपुट --आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा
AUS vs ENG Highlights: अब क्या कहेंगे लोग... डेढ़ दिन में खत्म हुआ एशेज का पहला टेस्ट, ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 8 विकेट से रौंदा
बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए
बिहार में बिना चुनाव लड़े बने मंत्री..., अब पदभार संभालते ही किसे कहा; मेरा टाइम बर्बाद मत कीजिए
इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
इस तेल के आगे फेल हैं महंगे Moisturizer, ठंड में इस्तेमाल से मिलेंगे ये जबरदस्त फायदे
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
दिल्ली-NCR में बढ़ते प्रदूषण पर CAQM का बड़ा फैसला, इन कर्मचारियों को मिली वर्क फ्रॉम होम की अनुमति
Harman Sidhu की सड़क हादसे में मौत! शूटिंग से लौटते वक्त ट्रक से टकराई थी गाड़ी.. मिस पूजा के साथ दे चुके हैं हिट गाने
Harman Sidhu की सड़क हादसे में मौत! शूटिंग से लौटते वक्त ट्रक से टकराई थी गाड़ी.. मिस पूजा के साथ दे चुके हैं हिट गाने
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब
क्या होते हैं आदर्श और संस्कारी बहू के गुण, 99% लड़क‍ियों को नहीं पता है सही जवाब
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
IND vs SA: पहला टेस्ट गंवाने के बाद कितनी बार सीरीज जीती टीम इंडिया? जानें क्या कहते हैं आंकड़े
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
Aadhaar Card में होने जा रहे हैं बड़े बदलाव! मिसयूज रोकने के लिए UIDAI लागू करेगी ये नियम
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
500 चूजों से बना डाला लाखों का कारोबार, अब ऐप लॉन्च करने की तैयारी में हैं पूनम देवी
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
Riskiest Work Routine: सुबह, रात या रोटेटिंग शिफ्ट, डॉक्टर से समझिए कौन सा वर्क रूटीन है सबसे ज्यादा खतरनाक
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
Smriti Mandhana के होने वाले पति Palash Muchhal कौन हैं? उम्र में कितना फासला, जानें नेटवर्थ में कौन किसे देता है टक्कर?
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
जहरीली हवा से बेबस हुई दिल्ली: पूरे NCR में हेल्थ इमरजेंसी जैसे हालात, 450 के पार हुआ AQI
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
दुनिया के वो 5 देश जिनका D से शुरू होता है नाम, खूबसूरती में नहीं हैं किसी से कम
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
MORE