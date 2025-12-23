Winter Diet: सर्दियों का सुपरफूड हैं ये 2 देसी चीजें, इम्युनिटी बढ़ाने से लेकर हड्डियों तक के लिए फायदेमंद

Winter Diet: ठंड के मौसम में खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, इस दौरान गर्म और पौष्टिक भोजन का महत्व बढ़ जाता है. ऐसे में आप ठंड के मौसम में डाइट में ये 2 देसी चीजें शामिल कर सकते हैं...

Winter Diet: ठंड के मौसम में खानपान पर ध्यान देना बेहद जरूरी है, इस दौरान गर्म और पौष्टिक भोजन का महत्व बढ़ जाता है. इस मौसम में उत्तर भारत की पारंपरिक थाली में लोग सरसों के साग और मक्के की रोटी शामिल करते हैं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स के मुताबिक, यह न केवल स्वाद में लाजवाब होता है बल्कि सेहत के लिए भी अद्भुत गुणों से भरपूर होता है. ऐसे में अगर आप ठंड के मौस में हेल्दी और फिट रहना चाहते हैं तो डाइट में सरसों के साग और मक्के की रोटी शामिल कर सकते हैं. आइए जानें इसके क्या हैं फायदे...

विटामिन और मिनरल्स से भरपूर

इसे शारीरिक ताकत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाला माना जाता है. इसमें से सरसों का साग विटामिन और मिनरल्स से भरपूर होता है और इसमें विटामिन ए, सी, के और ई के साथ-साथ आयरन, कैल्शियम और मैग्नीशियम भी भरपूर मात्रा में मौजूद होती है. बता दें कि विटामिन ए आंखों और त्वचा के लिए जरूरी होता है, यह रेटिना को स्वस्थ रखता है और देखने की क्षमता को बढ़ाता है. इसके अलावा विटामिन-सी साग इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करती है. यह शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता को मजबूत करता है और सर्दी, जुकाम या वायरल इन्फेक्शन से बचाने में मदद करता है.

पाचन तंत्र को रखे दुरुस्त

सरसों का साग फाइबर से भी भरपूर होता है. फाइबर पाचन तंत्र को दुरुस्त रखने में मदद करता है. यह हमारी आंतों में भोजन को धीरे-धीरे पचने देता है, जिससे कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती हैं. फाइबर खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को भी संतुलित रखता है. यह दिल को स्वस्थ बनाए रखता है और हृदय रोग के जोखिम को कम करता है.

शरीर के दोषों को रखे संतुलित

बता दें कि सरसों के साग में एंटी-ऑक्सीडेंट्स जैसे ग्लूकोसिनोलेट्स भी पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर को अंदर से साफ करते हैं और हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं. आयुर्वेद के अनुसार, यह शरीर के दोषों को संतुलित रखने में भी सहायक है. विज्ञान की मानें तो एंटीऑक्सीडेंट्स शरीर की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स से बचाते हैं और लंबे समय में कैंसर जैसी बीमारियों से सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं.

हड्डियों को बनाए मजबूत

हड्डियों की मजबूती के लिए भी यह साग बहुत फायदेमंद है. इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन-के हड्डियों को मजबूत बनाए रखते हैं. कैल्शियम हड्डियों के निर्माण के लिए जरूरी होता है, जबकि विटामिन-के हड्डियों के कोलेजन और मिनरल्स को जोड़ने में मदद करता है. इसलिए सर्दियों में इसे खाने से हड्डियां मजबूत रहती हैं और दर्द या कमजोरी कम महसूस होती है.

आयुर्वेद के अनुसार, सर्दियों में गर्म और पोषणयुक्त भोजन शरीर में अग्नि या पाचन शक्ति को बढ़ाता है. सरसों का साग इसमें भी लाभकारी है. यह न केवल शरीर को गर्म रखता है, बल्कि रक्त संचार को भी बेहतर बनाता है. मक्के की रोटी के साथ इसका सेवन शरीर में ऊर्जा भर देता है और लंबे समय तक पेट भरा हुआ महसूस होता है. इनपुट---आईएएनएस

