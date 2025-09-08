Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

iPhone में 'i' का क्या मतलब होता है? जानें कैसे इस एक अक्षर में छिपा है Apple का पूरा विज़न

ट्रंप को क्यों आ रही 'दोस्त' मोदी की याद: मामला जितना बिजनेस का, उतना ही सियासी है!

Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

कुतुब मीनार के 1600 साल पुराने लौह स्तंभ पर आज भी क्यों नहीं लगती जंग? जानें साइंटिफिक वजह

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Epilepsy: क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

क्या पेरेंट्स से बच्चों में आ सकती है मिर्गी की बीमारी? जानें एक्सपर्ट की राय

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

विदेश में देसी ठसक! लंदन में समोसे की स्टॉल से इंटरनेट पर छाए बिहारी भैया, 'अंग्रेजों' की लगी लंबी कतार

Depression Symptoms: बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

बात-बात पर आपको भी आता है गुस्सा? हो सकते हैं डिप्रेशन के शिकार, जान लें इसके शुरुआती लक्षण

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया

Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची

Homeसेहत

सेहत

Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

Russia Cancer Vaccine: मेडिकल फील्‍ड में रूस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दरअसल, रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर को खत्म करने वाली पहली mRNA कैंसर वैक्‍सीन तैयार कर ली है.

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Sep 08, 2025, 04:18 PM IST

Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

 Russia Cancer Vaccine

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Russia Cancer Vaccine: मेडिकल फील्‍ड में रूस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दरअसल, रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर को खत्म करने वाली पहली mRNA कैंसर वैक्‍सीन तैयार कर ली है. बता दें कि mRNA वही टेक्निक है,  जिसका प्रयोग रूस के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्‍सीन को बनाने के लिए किया था. रूसी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस वैक्सीन से कैंसर को खत्म किया जा सकता है.

इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि यह वैक्सीन शुरुआती क्लीनिकल ट्रायल (फेज 1) में 100% इफेक्टिव और सेफ साबित हो रही है. ऐसे में आइए जानें रूस की कैंसर वैक्सीन क्या है और ये मेडिकल की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है?  

क्या है ये कैंसर वैक्सीन? 

रूस ने जो नया कैंसर वैक्सीन तैयार किया है, उसे 'EnteroMix' कहा जाता है और यह mRNA तकनीक पर आधारित है. इसमें शरीर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए छोटे mRNA मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और इससे सेल्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती हैं. ये सेल्स कैंसर सेल्स के खिलाफ इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है और EnteroMix व्यक्तिगत रूप से बनाए गए होते हैं. ऐसे में हर मरीज के ट्यूमर की जेनेटिक्स के अनुसार, विशेष रूप से उसी व्यक्ति के कैंसर सेल्स को पहचान कर नष्ट करते हैं.   

यह भी पढ़ें: शरीर में कहां-कहां हो सकता है कैंसर ट्यूमर? शरीर के इन 5 अंगों पर बनती हैं सबसे पहले गांठ 

हर मरीज के लिए अलग-अलग वैक्सीन

बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन हर मरीज के लिए अलग-अलग तैयार होती है और यह ट्यूमर की जीन पहचान करके तैयार की जाती है. इसके अलावा यह अत्यंत तेज़ी से विकसित की जा सकती है, क्योंकि mRNA प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से काम करती है. ऐसे में पारंपरिक कैंसर उपचार जैसे कीमो या रेडिएशन की तुलना में इसके साइड-इफेक्ट बहुत कम हो सकते हैं. ऐसे में इस तकनीक से विकसित की जाने वाली वैक्सीन से मरीज को बेहतर आराम और अच्छी लाइफ क्वालिटी मिलेगी.  

उम्मीद की किरण 

अगर फेज 2 और 3 ट्रायल में भी यह वैक्सीन इतना ही प्रभावी और सुरक्षित पाई जाती है, तो भविष्य में कैंसर के इलाज में असानी होगी.  खासतौर से भारत जैसे देश में जहां कैंसर तेजी से बढ़ता हुआ रोग है, यह वैक्सीन उम्मीद की किरण साबित होगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे अभी तक कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज करने में सफलता मिली है. 

हालांकि आगे इसकी मदद से किसी भी दूसरे कैंसर को खत्म किया जा सकेगा. क्योंकि अभी इस वैक्सीन को शुरुआती टार्गेट कोलोरेक्टल कैंसर, ग्लियोब्लास्टोमा (ब्रेन कैंसर) और खास तरह के मेलेनोमा जिनमें ऑक्यूलर मेलेनोमा (एक प्रकार का आंख का कैंसर) के लिए विकसित करने में उम्मीद है.   

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
Numerology: पढ़ाई में अव्वल, पर प्यार में फेल! इस तारीख को जन्मे लोग होते हैं 'इश्क में बदनसीब', जेब हमेशा रहती है खाली
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
आयुष्मान कार्ड से अस्पताल नहीं करता है इलाज तो कैसे करें शिकायत? यहां जानें पूरी प्रक्रिया
Numerology: पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
पैसों में खेलती हैं इन 3 तारीखों में जन्मी लड़कियां, लेकिन रिश्ते निभाने में होती हैं कच्ची
Palmistry: हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
हथेली की रेखाओं से बने अर्ध चांद का क्या है रहस्य, जानें इसके शुभ-अशुभ संकेत?
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
मिलिए प्रकृति की रहस्यमयी चिड़िया से, जुगनुओं की तरह रोशनी बिखेरते इस परिंदे ने साइंटिस्ट को भी किया हैरान
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Delhi Metro Liquor Rules: मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
मेट्रो में शराब लेकर सफर कर सकेंगे पैसेंजर, जानें DMRC ने कितनी बोतलों की दी इजाजत
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
MORE