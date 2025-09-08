Cancer Vaccine mRNA: रूसी वैज्ञानिकों का दावा; बगैर कीमोथेरेपी इस खतरनाक कैंसर को खत्म करेगी ये वैक्सीन!

Russia Cancer Vaccine: मेडिकल फील्‍ड में रूस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दरअसल, रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर को खत्म करने वाली पहली mRNA कैंसर वैक्‍सीन तैयार कर ली है.

Russia Cancer Vaccine: मेडिकल फील्‍ड में रूस ने एक बड़ी कामयाबी हासिल की है. दरअसल, रूसी वैज्ञानिकों ने कैंसर को खत्म करने वाली पहली mRNA कैंसर वैक्‍सीन तैयार कर ली है. बता दें कि mRNA वही टेक्निक है, जिसका प्रयोग रूस के वैज्ञानिकों ने कोविड-19 की वैक्‍सीन को बनाने के लिए किया था. रूसी वैज्ञानिकों ने यह दावा किया है कि इस वैक्सीन से कैंसर को खत्म किया जा सकता है.

इसके अलावा यह भी दावा किया जा रहा है कि यह वैक्सीन शुरुआती क्लीनिकल ट्रायल (फेज 1) में 100% इफेक्टिव और सेफ साबित हो रही है. ऐसे में आइए जानें रूस की कैंसर वैक्सीन क्या है और ये मेडिकल की दुनिया में कितनी बड़ी क्रांति ला सकती है?

क्या है ये कैंसर वैक्सीन?

रूस ने जो नया कैंसर वैक्सीन तैयार किया है, उसे 'EnteroMix' कहा जाता है और यह mRNA तकनीक पर आधारित है. इसमें शरीर को इंस्ट्रक्शन देने के लिए छोटे mRNA मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और इससे सेल्स एक स्पेसिफिक प्रोटीन बनाती हैं. ये सेल्स कैंसर सेल्स के खिलाफ इम्यून सिस्टम को ट्रेन करता है और EnteroMix व्यक्तिगत रूप से बनाए गए होते हैं. ऐसे में हर मरीज के ट्यूमर की जेनेटिक्स के अनुसार, विशेष रूप से उसी व्यक्ति के कैंसर सेल्स को पहचान कर नष्ट करते हैं.

हर मरीज के लिए अलग-अलग वैक्सीन

बताया जा रहा है कि यह वैक्सीन हर मरीज के लिए अलग-अलग तैयार होती है और यह ट्यूमर की जीन पहचान करके तैयार की जाती है. इसके अलावा यह अत्यंत तेज़ी से विकसित की जा सकती है, क्योंकि mRNA प्लेटफॉर्म बहुत तेजी से काम करती है. ऐसे में पारंपरिक कैंसर उपचार जैसे कीमो या रेडिएशन की तुलना में इसके साइड-इफेक्ट बहुत कम हो सकते हैं. ऐसे में इस तकनीक से विकसित की जाने वाली वैक्सीन से मरीज को बेहतर आराम और अच्छी लाइफ क्वालिटी मिलेगी.

उम्मीद की किरण

अगर फेज 2 और 3 ट्रायल में भी यह वैक्सीन इतना ही प्रभावी और सुरक्षित पाई जाती है, तो भविष्य में कैंसर के इलाज में असानी होगी. खासतौर से भारत जैसे देश में जहां कैंसर तेजी से बढ़ता हुआ रोग है, यह वैक्सीन उम्मीद की किरण साबित होगी. एक्सपर्ट्स के मुताबिक इससे अभी तक कोलोरेक्टल कैंसर का इलाज करने में सफलता मिली है.

हालांकि आगे इसकी मदद से किसी भी दूसरे कैंसर को खत्म किया जा सकेगा. क्योंकि अभी इस वैक्सीन को शुरुआती टार्गेट कोलोरेक्टल कैंसर, ग्लियोब्लास्टोमा (ब्रेन कैंसर) और खास तरह के मेलेनोमा जिनमें ऑक्यूलर मेलेनोमा (एक प्रकार का आंख का कैंसर) के लिए विकसित करने में उम्मीद है.

