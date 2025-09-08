Cancer Vaccine: रूस ने आखिरकार बना ही डाला कैंसर का टीका, प्रीक्लिनिकल टेस्ट से कैंसर खत्म करने की जगी उम्मीद

एफएमबीए ने खुलासा किया है कि रूस द्वारा विकसित mRNA-आधारित 'एंटेरोमिक्स' कैंसर वैक्सीन ने प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में आशाजनक परिणाम दिखाए हैं. यह वैक्सीन कैंसर रोगियों के बीच नई उम्मीद जगा रही है.

रूस ने चिकित्सा के क्षेत्र में एक बड़ी सफलता हासिल की है. उसने कैंसर के इलाज के लिए एक टीका विकसित किया है. संघीय चिकित्सा एवं जैविक एजेंसी (FMBA) की प्रमुख वेरोनिका स्क्वोर्त्सोवा ने इसकी घोषणा की. वेरोनिका ने कहा कि कोलोरेक्टल कैंसर के खिलाफ नई वैक्सीन 'एंटेरोमिक्स' इस्तेमाल के लिए तैयार है.



कैंसर के टीके पर रूस के वर्षों के शोध के परिणाम

कैंसर के टीके पर शोध कई वर्षों से चल रहा है. पिछले तीन वर्षों में अनिवार्य प्रीक्लिनिकल अध्ययन किए गए. स्क्वोर्त्सोवा ने यह घोषणा व्लादिवोस्तोक में आयोजित 10वें पूर्वी आर्थिक मंच (ईईएफ) के दौरान की, जिसमें 75 देशों के 8,400 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया था.



कैंसर वैक्सीन प्रीक्लिनिकल परीक्षणों में प्रभावशाली परिणाम

स्क्वोर्त्सोवा के अनुसार, कैंसर रोगियों पर किए गए परीक्षणों में यह टीका पूरी तरह से सुरक्षित साबित हुआ है. बार-बार खुराक देने पर कोई दुष्प्रभाव नहीं देखा गया. परिणामों में ट्यूमर के आकार में 60% से 80% तक की कमी और वृद्धि की गति में कमी शामिल है. सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रिपोर्टों में कहा गया है कि परीक्षणों में भाग लेने वालों की जीवित रहने की दर में वृद्धि हुई है.



mRNA तकनीक पर आधारित कैंसर का टीका

'एंटेरोमिक्स' वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित एक कैंसर वैक्सीन है. कोविड-19 वैक्सीन में भी इसी तकनीक का इस्तेमाल किया गया है. इस तकनीक में, कमज़ोर वायरस के बजाय, शरीर की कोशिकाओं को विशेष प्रोटीन बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है. इनके ज़रिए, प्रतिरक्षा प्रणाली कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन पर हमला करती है.



कोलन कैंसर के लिए टीका

इस टीके का इस्तेमाल शुरुआत में कोलोरेक्टल कैंसर के इलाज के लिए किया जाएगा, जो बड़ी आंत में शुरू होने वाला कैंसर है. यह दुनिया भर में तीसरा सबसे आम कैंसर है और मौत का सबसे बड़ा कारण है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, इस प्रकार का कैंसर सभी कैंसर के मामलों का 10% है.

यद्यपि कोलन कैंसर आमतौर पर वृद्ध लोगों में पाया जाता है, लेकिन चिकित्सा अध्ययनों से पता चला है कि यह युवा लोगों में भी तेजी से बढ़ रहा है.



कैंसर के लिए और अधिक टीके

स्क्वोर्त्सोवा के अनुसार, वर्तमान में गंभीर त्वचा कैंसर जैसे ग्लियोब्लास्टोमा (तेजी से बढ़ने वाला मस्तिष्क कैंसर) और मेलेनोमा, जिसमें ओकुलर मेलेनोमा (आंखों में बनने वाला मेलेनोमा) भी शामिल है, के खिलाफ भी टीके विकसित किए जा रहे हैं.

'एंटेरोमिक्स' वैक्सीन को अभी रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से मंज़ूरी का इंतज़ार है. मंज़ूरी मिलते ही इसका क्लीनिकल इस्तेमाल शुरू हो जाएगा. रशिया टुडे के अनुसार, कुछ ऑन्कोलॉजी केंद्रों में इसका सीमित इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है.

हालाँकि कैंसर के टीकों का विकास अभी भी प्रायोगिक चरण में है, रूस इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभा रहा है. अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की एक रिपोर्ट के अनुसार, प्रोस्टेट और मूत्राशय जैसे कुछ कैंसरों के लिए टीके उपलब्ध हैं, लेकिन नए प्रयोग ऑन्कोलॉजी के क्षेत्र में नई दिशाएँ खोल रहे हैं.

रूस द्वारा घोषित यह टीका कैंसर के विरुद्ध लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है. अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत होने के बाद, यह लाखों रोगियों के लिए नई आशा की किरण बन सकता है.