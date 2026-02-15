RSV क्या है? हर साल 100000 बच्चों की होती है इससे मौत, जानें कब लगवाएं इसकी वैक्सीन?

RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक सांस से जुड़ा संक्रमण है, इसका सबसे ज्यादा खतरा नवजात शिशुओं और बुजुर्गों को होता है. आइए जानें इसकी वैक्सीन कब लगवा लेनी चाहिए...

RSV यानी रेस्पिरेटरी सिंसिशियल वायरस एक सांस से जुड़ा संक्रमण है, इसका सबसे ज्यादा खतरा नवजात शिशुओं और बुजुर्गों को होता है. अगर समय रहते इलाज न मिले तो यह नवजात शिशुओं और बुजुर्गों के लिए घातक साबित हो सकता है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के मुताबिक, हर साल दुनिया भर में लगभग 1 लाख बच्चों की मौत RSV से जुड़ी जटिलताओं के कारण होती है. इसलिए हेल्थ एक्सपर्ट्स सलाह देते हैं कि अगर बच्चा समय से पहले पैदा हुआ है, उसकी इम्युनिटी कमजोर है या उसे पहले से सांस की समस्या है, तो डॉक्टर से RSV वैक्सीन के बारे में जरूर सलाह लें...

क्या कहते हैं आंकड़े?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन में पब्लिश एक प्रीव्यू के अनुसार, दुनियाभर में हर साल करीब 36 लाख शिशु RSV के कारण अस्पताल में भर्ती होते हैं और इनमें से लगभग 14 लाख शिशुओं की उम्र 0-6 महीने है. इसके अलावा भारत में हर साल श्वसन संबंधी समस्याओं के कारण भर्ती हो रहे नवजात शिशुओं में 5% से 54% मामलों में कारण RSV होता है.

क्या है RSV?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, RSV एक तेजी से फैलने वाला वायरस है, जो फेफड़े और सांस की नली को संक्रमित करता है. यह खांसी, छींक या लोगों के कॉन्टेक्ट में आने से तेजी से फैलता है. बड़े लोगों में यह आम सर्दी जैसा लग सकता है और 6 महीने से कम उम्र के बच्चों में यह ब्रोंकियोलाइटिस और निमोनिया जैसी गंभीर बीमारी का कारण बन जाता है.

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, इसके शुरुआती लक्षणों में बहती नाक, हल्का बुखार, खांसी और दूध पीने में परेशानी शामिल है. अगर बच्चा तेज या कठिनाई से सांस ले रहा है तो सीने में घरघराहट हो या होंठ नीले पड़ने लगे तो इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए.

WHO ने बताया कब लें वैक्सीन

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के 28वें हफ्ते या उसके बाद RSV की वैक्सीन लगाई जा सकती है. यह वैक्सीन मां के शरीर में एंटीबॉडी बनाती है. ये एंटीबॉडी प्लेसेंटा के जरिए बच्चे तक पहुंचती हैं और जन्म के बाद शुरुआती महीनों में उसे RSV संक्रमण से बचाने में मदद करती हैं. अमेरिका में इस वैक्सीन को 32 से 36 हफ्ते के बीच लगाने की मंजूरी दी गई है. रिसर्च के अनुसार, यह वैक्सीन बच्चे के जन्म के बाद पहले 90 दिनों में RSV संक्रमण का खतरा लगभग 80% तक कम कर सकती है और करीब 6 महीने तक अच्छी सुरक्षा देती है.

नवजात बच्चे के लिए क्या विकल्प हैं?

नवजात शिशु के लिए Nirsevimab नाम का एक खास इंजेक्शन उपलब्ध है, यह एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो बच्चे को RSV से बचाने में मदद करता है. इसे जन्म के तुरंत बाद या RSV सीजन शुरू होने से पहले लगाया जा सकता है. इसकी एक खुराक लगभग 5 महीने तक सुरक्षा देती है यह खासतौर पर उन इलाकों में ज्यादा फायदेमंद है, जहां RSV का प्रकोप मौसम के हिसाब से बढ़ता है.

फिलहाल RSV का कोई खास इलाज नहीं है. इलाज ज्यादातर लक्षणों को संभालने पर आधारित होता है. गंभीर मामलों में बच्चे को अस्पताल में भर्ती करना पड़ सकता है, जहां ऑक्सीजन या दूसरी जरूरी मदद दी जाती है. इसीलिए विशेषज्ञ मानते हैं कि RSV से बचाव ही सबसे बेहतर तरीका है.

RSV से बचाव के लिए माता-पिता क्या करें?

गर्भवती महिलाएं अपने डॉक्टर से RSV वैक्सीन के बारे में जरूर सलाह लें

नवजात बच्चे के लिए उपलब्ध इंजेक्शन (सुरक्षा डोज) की जानकारी डॉक्टर से लें.

छोटे बच्चों को ज्यादा भीड़-भाड़ वाली जगहों पर ले जाने से बचें.

अगर घर में कोई बीमार है, तो उसे बच्चे से दूर रखें.

साफ-सफाई का खास ध्यान रखें और बार-बार हाथ धोने की आदत डालें.

अगर बच्चे में तेज सांस चलना, लगातार खांसी, बुखार या दूध न पीना जैसे गंभीर लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

