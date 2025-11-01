Winter Tips: सर्दियों में कैसे खाएं अमरूद? जानें कब खाने से नहीं होगा सर्दी-जुकाम

अमरूद तासीर में ठंडा होता है, इसलिए इसे खाने के बाद कई लोगों को सर्दी-जुकाम हो जाा है. इससे बचने व अमरुद खाने के कुछ टिप्स यहां बताए गए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं. सर्दी के मौसम में, अमरुद खाने से दिक्कते हैं होती हैं. ऐसे में, आपको अमरुद खाने का सही तरीका व समय की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

Right Ways To Eat Guava: सर्दियों के मौसम में ऐसे कई फल और सब्जियां बाजार में आते हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती है. यदि इन्हें गलत समय पर खाया जाए तो सर्दी-जुकाम या कफ की समस्या हो सकती है. अमरूद भी ऐसा ही एक फल है, जो सेहत का पावरहाउस माना जाता है और इसके फायदे सेब से भी ज़्यादा होते हैं. हालांकि, ठंडी तासीर के कारण कई लोग सर्दियों में इसे खाने से बचते हैं. यदि आप सही समय पर और सही तरीके से अमरूद का सेवन करते हैं, तो यह आपको भरपूर फायदा पहुँचाएगा और बीमार होने का खतरा भी नहीं रहेगा.

अमरूद खाने का सबसे सही समय क्या है?

वैसे तो फलों को किसी भी वक्त खाया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, हर फल को खाने का एक निश्चित समय होता है, जो उसके पोषक तत्वों के सही अवशोषण पर निर्भर करता है. अमरूद की तासीर ठंडी होती है.

सर्दी में कब नहीं खाने चाहिए अमरूद?

इसलिए, अमरूद को सुबह खाली पेट या फिर रात के समय खाने से बचना चाहिए. अमरूद खाने का सबसे सही समय नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले का है. इस समय यह शरीर को भरपूर लाभ पहुंचाता है. यदि आप इस समय नहीं खा पा रहे हैं, तो दोपहर के भोजन के बाद शाम करीब 4 बजे भी इसका सेवन किया जा सकता है.

सर्दी में कैसे खाएं अमरूद?

अक्सर लोग अमरूद को ऐसे ही काटकर या काला नमक लगाकर खाते हैं, लेकिन यदि आपको सर्दी या खांसी रहती है, या अमरूद खाने के बाद जुकाम होने का डर लगता है, तो आप इसे हल्का गर्म करके खा सकते हैं.

अमरूद को हल्का गर्म करके खाने से उसकी तासीर बदल जाती है, जिससे यह शरीर को ठंडा नहीं करता और सर्दी-जुकाम होने का खतरा टल जाता है.

कटे हुए अमरूद के टुकड़े, 1 चम्मच बूरा (पिसी हुई चीनी) और काला नमक.

कटे हुए अमरूद को किसी पैन में डालें. उसमें एक चम्मच बूरा और काला नमक डालकर हल्का मिक्स करें.

इसे गरमागरम ही खा लें. इस तरीके से खाने पर अमरूद के फायदे बने रहते हैं, लेकिन यह शरीर को ठंडा नहीं करता.

