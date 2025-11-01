Winter Tips: सर्दियों में कैसे खाएं अमरूद? जानें कब खाने से नहीं होगा सर्दी-जुकाम

सेहत
अमरूद तासीर में ठंडा होता है, इसलिए इसे खाने के बाद कई लोगों को सर्दी-जुकाम हो जाा है. इससे बचने व अमरुद खाने के कुछ टिप्स यहां बताए गए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं. सर्दी के मौसम में, अमरुद खाने से दिक्कते हैं होती हैं. ऐसे में, आपको अमरुद खाने का सही तरीका व समय की जानकारी होना बेहद जरूरी है.
Right Ways To Eat Guava: सर्दियों के मौसम में ऐसे कई फल और सब्जियां बाजार में आते हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती है. यदि इन्हें गलत समय पर खाया जाए तो सर्दी-जुकाम या कफ की समस्या हो सकती है. अमरूद भी ऐसा ही एक फल है, जो सेहत का पावरहाउस माना जाता है और इसके फायदे सेब से भी ज़्यादा होते हैं. हालांकि, ठंडी तासीर के कारण कई लोग सर्दियों में इसे खाने से बचते हैं. यदि आप सही समय पर और सही तरीके से अमरूद का सेवन करते हैं, तो यह आपको भरपूर फायदा पहुँचाएगा और बीमार होने का खतरा भी नहीं रहेगा.
वैसे तो फलों को किसी भी वक्त खाया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, हर फल को खाने का एक निश्चित समय होता है, जो उसके पोषक तत्वों के सही अवशोषण पर निर्भर करता है. अमरूद की तासीर ठंडी होती है.
इसलिए, अमरूद को सुबह खाली पेट या फिर रात के समय खाने से बचना चाहिए. अमरूद खाने का सबसे सही समय नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले का है. इस समय यह शरीर को भरपूर लाभ पहुंचाता है. यदि आप इस समय नहीं खा पा रहे हैं, तो दोपहर के भोजन के बाद शाम करीब 4 बजे भी इसका सेवन किया जा सकता है.
अक्सर लोग अमरूद को ऐसे ही काटकर या काला नमक लगाकर खाते हैं, लेकिन यदि आपको सर्दी या खांसी रहती है, या अमरूद खाने के बाद जुकाम होने का डर लगता है, तो आप इसे हल्का गर्म करके खा सकते हैं.
