बिहार: बछवाड़ा में प्रियंका गांधी की रैली, एनडीए सरकार पर साधा निशाना, कहा - चुनाव में सोच-विचार कर वोट दें

IND-W vs SA-W Final Pitch Report: नवी मुंबई में गेंदबाज या बल्लेबाज किसा होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट

Venkateswara Temple Stampede Reason: प्रशासनिक चूक या अटूट आस्था, जानिए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़?

तेजस्वी की राघोपुर सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर, वोटिंग से पहले BJP के हुए राकेश रौशन

Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना

Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके

ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी

Homeसेहत

सेहत

Winter Tips: सर्दियों में कैसे खाएं अमरूद? जानें कब खाने से नहीं होगा सर्दी-जुकाम

अमरूद तासीर में ठंडा होता है, इसलिए इसे खाने के बाद कई लोगों को सर्दी-जुकाम हो जाा है. इससे बचने व अमरुद खाने के कुछ टिप्स यहां बताए गए हैं, जिन्हें आप फॉलो कर सकते हैं. सर्दी के मौसम में, अमरुद खाने से दिक्कते हैं होती हैं. ऐसे में, आपको अमरुद खाने का सही तरीका व समय की जानकारी होना बेहद जरूरी है.

Latest News

Pragya Bharti

Updated : Nov 01, 2025, 02:56 PM IST

Winter Tips: सर्दियों में कैसे खाएं अमरूद? जानें कब खाने से नहीं होगा सर्दी-जुकाम
Right Ways To Eat Guava: सर्दियों के मौसम में ऐसे कई फल और सब्जियां बाजार में आते हैं, जिनकी तासीर ठंडी होती है. यदि इन्हें गलत समय पर खाया जाए तो सर्दी-जुकाम या कफ की समस्या हो सकती है. अमरूद भी ऐसा ही एक फल है, जो सेहत का पावरहाउस माना जाता है और इसके फायदे सेब से भी ज़्यादा होते हैं. हालांकि, ठंडी तासीर के कारण कई लोग सर्दियों में इसे खाने से बचते हैं. यदि आप सही समय पर और सही तरीके से अमरूद का सेवन करते हैं, तो यह आपको भरपूर फायदा पहुँचाएगा और बीमार होने का खतरा भी नहीं रहेगा.

अमरूद खाने का सबसे सही समय क्या है?

वैसे तो फलों को किसी भी वक्त खाया जा सकता है, लेकिन आयुर्वेद के अनुसार, हर फल को खाने का एक निश्चित समय होता है, जो उसके पोषक तत्वों के सही अवशोषण पर निर्भर करता है. अमरूद की तासीर ठंडी होती है.

सर्दी में कब नहीं खाने चाहिए अमरूद?

इसलिए, अमरूद को सुबह खाली पेट या फिर रात के समय खाने से बचना चाहिए. अमरूद खाने का सबसे सही समय नाश्ते के बाद और दोपहर के खाने से पहले का है. इस समय यह शरीर को भरपूर लाभ पहुंचाता है. यदि आप इस समय नहीं खा पा रहे हैं, तो दोपहर के भोजन के बाद शाम करीब 4 बजे भी इसका सेवन किया जा सकता है.

Right Way to Eat Guava

सर्दी में कैसे खाएं अमरूद?  

अक्सर लोग अमरूद को ऐसे ही काटकर या काला नमक लगाकर खाते हैं, लेकिन यदि आपको सर्दी या खांसी रहती है, या अमरूद खाने के बाद जुकाम होने का डर लगता है, तो आप इसे हल्का गर्म करके खा सकते हैं.

  • अमरूद को हल्का गर्म करके खाने से उसकी तासीर बदल जाती है, जिससे यह शरीर को ठंडा नहीं करता और सर्दी-जुकाम होने का खतरा टल जाता है.
  • कटे हुए अमरूद के टुकड़े, 1 चम्मच बूरा (पिसी हुई चीनी) और काला नमक.
  • कटे हुए अमरूद को किसी पैन में डालें. उसमें एक चम्मच बूरा और काला नमक डालकर हल्का मिक्स करें.
  • इसे गरमागरम ही खा लें. इस तरीके से खाने पर अमरूद के फायदे बने रहते हैं, लेकिन यह शरीर को ठंडा नहीं करता.

IND-W vs SA-W Final Pitch Report: नवी मुंबई में गेंदबाज या बल्लेबाज किसा होगा बोलबाला? जानें कैसी है पिच रिपोर्ट
Venkateswara Temple Stampede Reason: प्रशासनिक चूक या अटूट आस्था, जानिए आंध्र प्रदेश के वेंकटेश्वर मंदिर में कैसे मची भगदड़?
तेजस्वी की राघोपुर सीट पर बड़ा सियासी उलटफेर, वोटिंग से पहले BJP के हुए राकेश रौशन
Winter Tips: सर्दियों में कैसे खाएं अमरूद? जानें कब खाने से नहीं होगा सर्दी-जुकाम
स्पाइन की नसों का दबना और पीठ में दर्द की वजह है इन 2 विटामिन की कमी
Kids Health: घर में कैद बचपन, मानसिक और शारीरिक सेहत के लिए खतरनाक बनता जा रहा बच्चों का बाहर न खेलना
Air Pollution: फेफड़े ही नहीं, आंखों के लिए भी खतरनाक है स्मॉग.. जानें Eye Protection के ये 6 तरीके
ऑफिस पॉलिटिक्स से निपटना है तो ये 5 रणनीतियां बना लें, सक्सेस और प्रमोशन में कोई नहीं लगा सकेगा लंगड़ी
November OTT Releases: 'महारानी 4' से 'बारामूला' व 'जॉली LLB 3' तक, नवंबर में ओटीटी पर मचेगा एंटरटेनमेंट का धमाल
6 मरीजों के लिए 'जहर' बन रहा है आलू, 1 गलती और बढ़ा देगा ब्लड शुगर और कोलेस्ट्रॉल
Bihar election 2025: बिना पहचान नो मतदान! बुर्के में आने वाली वोटरों की ऐसे होगी पहचान, चुनाव आयोग ने बताया तरीका
शरद पूर्णिमा पर बादलों में छुप जाए चांद तो कैसे रखें खीर? कैसे मिलेगा तब अमृत?
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
