ROP Explained: क्या है रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी? समय से पहले जन्मे बच्चों में क्यों बढ़ जाता है इस गंभीर बीमारी का खतरा 

Homeसेहत

सेहत

Retinopathy of Prematurity Explained:  रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (ROP) आंखों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है, जो समय से पहले जन्मे बच्चों में हो सकती है. अगर समय पर इलाज न मिले तो बच्चे की नजर कमजोर हो सकती है या अंधापन का शिकार हो सकता है. आइए एक्सपर्ट से जानें इस बीमारी के बारे में...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 07, 2026, 07:32 PM IST

ROP- Retinopathy of Prematurity Explained (AI Image)

ROP- Retinopathy of Prematurity Explained: रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (ROP) आंखों से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है, जो समय से पहले जन्मे बच्चों में हो सकती है. खासतौर पर उन बच्चों में जिनका वजन कम होता है या जिनका जन्म गर्भावस्था के 31 हफ्तों से पहले हो जाता है. इस बीमारी में आंख के पीछे मौजूद रेटिना (जो रोशनी को महसूस करने वाला हिस्सा होता है) की रक्त वाहिकाएं सही तरीके से विकसित नहीं हो पाती हैं. ऐसे में अगर समय पर इलाज न किया जाए तो इससे नजर कमजोर हो सकती है या अंधापन भी हो सकता है. हर किसी को इस बीमारी के बारे में जान लेना जरूरी है. 

ROP में क्या होता है?

नोएडा स्थिति ICARE Eye Hospital की कंसल्टेंट (Vitreo Retina and Uvea Surgery) डॉ. प्रियंका खंडेलवाल के मुताबिक-  

'गर्भावस्था के आखिरी हफ्तों में रेटिना की रक्त वाहिकाएं सामान्य रूप से विकसित होती हैं. लेकिन जब बच्चा समय से पहले पैदा हो जाता है तो यह विकास अधूरा रह सकता है. ऐसी स्थिति में रक्त वाहिकाएं सामान्य तरीके से बढ़ने की बजाय कमजोर और असामान्य तरीके से बढ़ने लगती हैं. ये कमजोर नसें लीक हो सकती हैं या रेटिना को खींच सकती हैं. गंभीर स्थिति में रेटिना अपनी जगह से अलग हो सकता है, जिससे अंधापन होने का खतरा बढ़ जाता है.'

किन बच्चों में होता है ज्यादा जोखिम? 

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल ने बताया कि ROP के कई जोखिम कारक (Risk Factors) हो सकते हैं,  खासतौर से इन बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (ROP) होने का खतरा ज्यादा होता है:

  • समय से पहले जन्म (31 हफ्तों से पहले पैदा हुए बच्चे)
  • कम जन्म वजन (1500 ग्राम से कम)
  • लंबे समय तक ऑक्सीजन थेरेपी लेना
  • रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम (सांस लेने में दिक्कत)
  • सेप्सिस या अन्य संक्रमण
  • बार-बार खून चढ़ाना (ब्लड ट्रांसफ्यूजन)
  • वजन का सही तरीके से न बढ़ना

यह भी पढ़ें: Teen Girls से Corporate Women तक, हर 5 में से 1 महिला PCOS से है प्रभावित, वजह क्या है?

ROP के स्टेज (Stages of ROP)

एक्सपर्ट के मुताबिक ROP को उसकी गंभीरता के आधार पर 5 स्टेज में बांटा जाता है...

स्टेज 1: रेटिना की रक्त वाहिकाओं का विकास रुक जाता है और वहां एक पतली लाइन (डिमार्केशन लाइन) दिखाई देती है.
स्टेज 2: इस लाइन की जगह उभरी हुई रेखा या रिज (ridge) बनने लगती है.
स्टेज 3: रेटिना में नई और असामान्य रक्त वाहिकाएं तेजी से बढ़ने लगती हैं.
स्टेज 4: रेटिना आंशिक रूप से अपनी जगह से अलग होने लगता है (पार्शियल रेटिनल डिटैचमेंट).
स्टेज 5: रेटिना पूरी तरह अलग हो जाता है, जिससे गंभीर अंधापन हो सकता है.

कुछ मामलों में रक्त वाहिकाएं बहुत ज्यादा फैल जाती हैं और टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं, इसे प्लस डिजीज (Plus Disease) कहा जाता है. यह संकेत देता है कि बीमारी तेजी से और गंभीर रूप से बढ़ रही है, इसलिए तुरंत इलाज जरूरी होता है. 

ROP के लक्षण (ROP Symptoms)

ROP में शुरुआत में अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, इसलिए इसे आमतौर पर आंखों की जांच (स्क्रीनिंग) के दौरान ही पता लगाया जाता है. हालांकि बीमारी बढ़ने पर कुछ संकेत दिख सकते हैं, जैसे आंख की पुतली सफेद दिखाई देना (ल्यूकोकोरिया), आंखों की असामान्य हरकत, दृष्टि बहुत कमजोर होना रेटिना का अपनी जगह से अलग हो जाना (रेटिनल डिटैचमेंट) आदि.  

ROP की जांच कब कराएं ( ROP Screening)

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल बताती हैं कि समय से पहले जन्मे बच्चों की समय पर आंखों की जांच करना बहुत जरूरी होता है. आमतौर पर इन बच्चों की स्क्रीनिंग की जाती है- जैसे  34 हफ्तों से पहले जन्मे बच्चे, या जिनका जन्म के समय वजन 2000 ग्राम या उससे कम हो (भारत में अक्सर यही गाइडलाइन अपनाई जाती है). पहली आंखों की जांच आमतौर पर जन्म के लगभग 4 हफ्ते बाद, या 31 हफ्ते की पोस्टमेनस्ट्रुअल उम्र पर की जाती है. इस जांच में आंखों के विशेषज्ञ (ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट) खास उपकरण से रेटिना की जांच (इंडायरेक्ट ऑप्थैल्मोस्कोपी) करते हैं. 

ROP का इलाज ( ROPTreatment)

अगर ROP गंभीर हो जाए, तो इलाज जरूरी हो जाता है. इस स्थिति में डॉक्टर कई तरीके अपनाते हैं. इनमें लेजर फोटोकोएगुलेशन (Laser Photocoagulation),  एंटी-VEGF इंजेक्शन और सर्जरी शामिल है.  गंभीर मामलों में विट्रेक्टॉमी या स्क्लेरल बकल सर्जरी की जाती है. यह तब की जाती है जब रेटिना अलग होने लगे यानी स्टेज 4 से 5 में.  

यह भी पढ़ें: Childhood Obesity: चीन के बाद भारत में सबसे ज्यादा बच्चे मोटापे के शिकार, क्या सिर्फ लाइफस्टाइल है जिम्मेदार?

ROP से बचाव (ROP Prevention)

ROP से बचाव के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए जा सकते हैं, जैसे NICU में ऑक्सीजन का सावधानी से इस्तेमाल और निगरानी, समय पर ROP की आंखों की जांच (स्क्रीनिंग) और नवजात शिशु की अच्छी देखभाल और सही पोषण देना आदि. 

जरूरी बात

डॉ. प्रियंका खंडेलवाल कहती हैं कि रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमैच्योरिटी (ROP) बच्चों में होने वाले अंधेपन के प्रमुख लेकिन रोके जा सकने वाले कारणों में से एक है.  अगर समय पर स्क्रीनिंग और सही इलाज किया जाए, तो ज्यादातर बच्चों की आंखों की रोशनी बचाई जा सकती है.  

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है.  अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

