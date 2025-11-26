Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Reheating Food Risks: सर्दियों के मौसम में भी दिन का खाना गर्म करके शाम को और शाम का खाना सुबह खाना सेहत के लिए हानिकार हो सकता है. आयुर्वेद में खाने को बार-बार गर्म करके खाना हानिकारक बताया गया है...

Reheating Food Risks: आज के समय में लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा भागदौड़ भरी रहती है. इस वजह से खानपान से लेकर, सोने जागने तक का समय बदल जाता है. कई बार, इसी कारण लोग समय पर खाना-पीना भी नहीं कर पाते हैं. ऐसे में दिन का खाना गर्म करके शाम को और शाम का खाना सुबह खा लेते हैं. लेकिन, आपको बता दें कि आयुर्वेद में खाने को बार-बार गर्म करके खाना सेहत के लिए हानिकारक बताया गया है. इसकी वजह से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें इसके बारे में...

क्या होते हैं इसके नुकसान?

आमतौर पर सर्दियों में अमूमन खाने को बार-बार गर्म करना पड़ता है, इससे खाने में मौजूद पौषक तत्व खत्म हो जाते हैं. आयुर्वेद के मुताबिक भोजन का सबसे बड़ा गुण तात्कालिकता है, मतलब ताजा भोजन ग्रहण करना. जब भोजन को बार-बार गर्म किया जाता है तो भोजन का स्वाद, रस, ऊर्जा और ऊष्मा बदल जाती है. ऐसे भोजन को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है.

इस स्थिति में जठराग्नि उसे ठीक से पचा नहीं पाती है, परिणाम होता है भारीपन, गैस, आलस्य, अपच और थकान. बार-बार गर्म किया भोजन मन और तन दोनों पर प्रभाव डालता है. ऐसा भोजन करने से शरीर में जड़ता आती है, कोशिकाओं को कम पोषण मिलता है और बालों और स्किन से चमक गायब हो जाती है.

जितना खाना है, उतना ही बनाएं

लंबे समय तक ऐसा ही भोजन किया जाए तो ये शरीर में बीमारियों को पनपने का वातावरण देने लगता है. ऐसे में कुल मिलाकर दोबारा गर्म किया भोजन प्राणहीन हो जाता है. ऐसे में अगर भोजन को दोबारा गर्म करना ही है, तो इसके कुछ व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं. इसके लिए जितना खाना एक समय पर खाना है, उतना ही बनाएं. दूसरा, अगर खाने को दोबारा गर्म करना है तो धीमी आंच पर भोजन को गुनगुना करें.

इन चीजों को दोबारा न करें गर्म

आयुर्वेद के अनुसार दाल या सब्जी को गर्म करना है तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाया जा सकता है, हालांकि कुछ चीजों को दोबारा गर्म करने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए. पालक, मेथी, चुकंदर, चावल, अंडा, मांस, और तली हुई चीजों को एक बार हल्की आंच पर गर्म किया जा सकता है. लेकिन, दाल, रोटी, बिना पत्तेदार सब्जी और खिचड़ी को गर्म करने से बचना चाहिए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि रात का बना खाना कभी सुबह न खाएं, क्योंकि भोजन में ऊर्जात्मक गुण 6 घंटों तक ही रह पाते हैं. इनपुट --आईएएनएस

