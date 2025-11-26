FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

भारत के लिए बड़ी खुशखबरी, 20 साल बाद मिली Commonwealth Games 2030 की मेजबानी; जानें कहां होगा आयोजन

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

Cheteshwar Pujara के साले ने किया 'सुसाइड', पूर्व मंगेतर ने लगाया था रेप का आरोप

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब

Homeसेहत

सेहत

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Reheating Food Risks: सर्दियों के मौसम में भी दिन का खाना गर्म करके शाम को और शाम का खाना सुबह खाना सेहत के लिए हानिकार हो सकता है. आयुर्वेद में खाने को बार-बार गर्म करके खाना हानिकारक बताया गया है...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 26, 2025, 06:10 PM IST

Reheating Food Risks: सर्दियों में खाना बार-बार गर्म करना सही? जानिए क्या कहता है आयुर्वेद

Reheating Food Risks

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Reheating Food Risks: आज के समय में लोगों की दिनचर्या काफी ज्यादा भागदौड़ भरी रहती है. इस वजह से खानपान से लेकर, सोने जागने तक का समय बदल जाता है. कई बार, इसी कारण लोग समय पर खाना-पीना भी नहीं कर पाते हैं. ऐसे में दिन का खाना गर्म करके शाम को और शाम का खाना सुबह खा लेते हैं. लेकिन, आपको बता दें कि आयुर्वेद में खाने को बार-बार गर्म करके खाना सेहत के लिए  हानिकारक बताया गया है. इसकी वजह से कई गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें इसके बारे में...

क्या होते हैं इसके नुकसान?  

आमतौर पर सर्दियों में अमूमन खाने को बार-बार गर्म करना पड़ता है, इससे खाने में मौजूद पौषक तत्व खत्म हो जाते हैं. आयुर्वेद के मुताबिक भोजन का सबसे बड़ा गुण तात्कालिकता है, मतलब ताजा भोजन ग्रहण करना. जब भोजन को बार-बार गर्म किया जाता है तो भोजन का स्वाद, रस, ऊर्जा और ऊष्मा बदल जाती है. ऐसे भोजन को पचाने में ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है. 

यह भी पढ़ें: Overuse Of Antibiotics: सामान्य सर्दी-जुकाम में भी ले लेते हैं Azithromycin? झेलने पड़ सकते हैं ये गंभीर नुकसान

इस स्थिति में जठराग्नि उसे ठीक से पचा नहीं पाती है, परिणाम होता है भारीपन, गैस, आलस्य, अपच और थकान. बार-बार गर्म किया भोजन मन और तन दोनों पर प्रभाव डालता है. ऐसा भोजन करने से शरीर में जड़ता आती है, कोशिकाओं को कम पोषण मिलता है और बालों और स्किन से चमक गायब हो जाती है.

यह भी पढ़ें:  ये 5 आदतें हड्डियों को कर रही कमजोर, सुधार कर लें वरना छड़ी लेकर चलने पर ...

जितना खाना है, उतना ही बनाएं

लंबे समय तक ऐसा ही भोजन किया जाए तो ये शरीर में बीमारियों को पनपने का वातावरण देने लगता है. ऐसे में कुल मिलाकर दोबारा गर्म किया भोजन प्राणहीन हो जाता है. ऐसे में अगर भोजन को दोबारा गर्म करना ही है, तो इसके कुछ व्यावहारिक समाधान हो सकते हैं. इसके लिए जितना खाना एक समय पर खाना है, उतना ही बनाएं. दूसरा, अगर खाने को दोबारा गर्म करना है तो धीमी आंच पर भोजन को गुनगुना करें. 

इन चीजों को दोबारा न करें गर्म

आयुर्वेद के अनुसार दाल या सब्जी को गर्म करना है तो उसमें थोड़ा गर्म पानी मिलाया जा सकता है, हालांकि कुछ चीजों को दोबारा गर्म करने से बिल्कुल ही परहेज करना चाहिए. पालक, मेथी, चुकंदर, चावल, अंडा, मांस, और तली हुई चीजों को एक बार हल्की आंच पर गर्म किया जा सकता है. लेकिन, दाल, रोटी, बिना पत्तेदार सब्जी और खिचड़ी को गर्म करने से बचना चाहिए. इसके अलावा इस बात का भी ध्यान रखें कि रात का बना खाना कभी सुबह न खाएं, क्योंकि भोजन में ऊर्जात्मक गुण 6 घंटों तक ही रह पाते हैं. इनपुट --आईएएनएस

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
शानदार साउंड, HD डिस्प्ले... 15000 से कम में मिल जाएंगे 43 इंच के ये 6 Smart TV
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
PF Balance Check: मात्र 10 सेकंड में कैसे चेक करें पीएफ का बैलेंस? जानें ये आसान ट्रिक
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
कौन हैं Jammie Booker? जिनके हाथ से छिन गया World’s Strongest Woman का खिताब
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
WTC Points Table: अफ्रीका के खिलाफ हार के बाद भारत को लगा बड़ा झटका, WTC अंक तालिका में पाकिस्तान से नीचे पहुंची टीम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
IPL में सबसे महंगे विदेशी विकेटकीपर, देखे लिस्ट में किन प्लेयर्स का नाम
MORE
Advertisement
धर्म
Vivah Panchami Upay: विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
विवाह पंचमी पर जरूर करें ये 5 शक्तिशाली अनुष्ठा, भगवान राम और माता सीता की मिलेगी सीधी कृपा
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Ram Mandir Dhwajarohan 2025: अभिजीत मुहूर्त में फहराई जाएगी राम मंदिर की धर्म ध्वजा, जानें इसका शुभ समय
Rashifal 25 November 2025: वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
वृश्चिक और कुंभ वालों को मिलेगा फायदा, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
Vivah Panchami 2025: विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
विवाह में आ रही बाधाओं को दूर कर देंगे ये 8 शक्तिशाली उपाय, विवाह पंचमी पर ही करने से मिलेगा लाभ
Jagannath temple: इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
इस मंदिर में अविवाहित जोड़ों को मंदिर में नहीं मिलता प्रवेश, जगन्नाथपुरी से जुड़ा है इसका रहस्य और नियम
MORE
Advertisement