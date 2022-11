Arthritis Pain: ठंड में जोड़ों की जकड़न-सूजन और दर्द से बचना है तो आज से शुरू कर दें ये 7 काम

Arthritis Pain: सर्दियों में जोड़ों के दर्द से बच के रहना है तो अभी से कर लें ये 7 काम

डीएनए हिंदीः गठिया का दर्द (Arthritis Pain) तो हमेशा ही कष्टदायक होता है लेकिन ठंड बढ़ने के साथ ये और भी दर्दनाक (Pain Increases in Winter) हो जाता है. ठंड में यूरिक एसिड का लेवल (Uric acid Level) भी हाई होता है और शरीर के ठंडे होने से घुटनाें में दर्द (Knee Pain), जोड़ों में जकड़न और सूजन (Joint Stiffness and Swelling) से चलना-फिरना और सोना तक मुश्किल हो जाता है (Difficult to even Walk and Sleep)

ठंड में गठिया के मरीजों के विशेष सावधानी बरतनी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि शरीर को गर्म रखने का प्रयास किया जाए (Keep Body Warm) और ऐसी चीजें खाई जाएं जो शरीर को गर्म रखें. तो चलिए आपको उन 7 चीजों के बारे में बताएं जिससे आसानी से आप जोड़ों या घुटनों के दर्द से राहत पा सकेंगे (How To Manage Arthritis Pain) .

सर्दियों के मौसम में गठिया का दर्द से राहत कैसे पाएं (How To Relieve Arthritis Pain in Winter)

खुद को गर्म रखने का करें प्रयास

ठंड की शुरुआत होते ही खुद को गर्म रखने का प्रयास करे. चढ़ती और उतरती ठंड एक बार शरीर में घुस जाती है तो लंबे समय तक वह परेशान करती है. ठंड में न केवल जोड़ों के दर्द बल्कि हार्ट अटैक और फेफड़ों की बीमारियों से जूझ रहे लोगों को भी सतर्क रहना चाहिए. हाई कोलेस्ट्रॉल है तो भी शरीर को गर्म रखें क्योंकि शरीर के ठंड होने से नसों में वसा का जमना तेज होता है और इससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. इससे न केवल हार्ट और स्ट्रोक अटैक का खतरा होता है बल्कि जोड़ों में दर्द भी बढ़ता है. जोड़ों में कम रक्त प्रवाह कठोरता और दर्द का कारण बनता है. इस लिए गर्म कपड़े पहनने और सुबह-शाम बाहर निकलने से बचें. मोजा और नी कैप जरूर लगाएं.

गर्म पानी से नहाएं

वैसे तो जिन्हें गठिया बहुत ज्यादा परेशान करता है उन्हें हर मौसम में नार्मल से कुछ गर्म पानी से नहाना चाहिए लेकिन सर्दियों की शुरूआत होते ही अच्छे गर्म पानी से नहाएं. नहाने के बाद बाथरूम से निकलने से पहले ही गर्म कपड़े पहन कर निकले ताकि अचानक से शरीर को ठंडी हवा का सामना न करना पडें. अगर शरीर में या जोड़ों में दर्द ज्यादा है तो सेंधा नमक डालकर कुछ देर सिकाई करें और उसके बाद उसी पानी से नहा लें.

सुबह खाली पेट तीन चीजें जरूर खाएं

मेथी, अजवाइन और लहसुन का एक पाउडर बना लें. पूरी सर्दी सुबह उठकर गर्म पानी से इसे फांक लें. इससे जोड़ों का दर्द, सूजन, जकड़न भी दूर होगा और ठंड में शरीर गर्म रहेगा. ये फांकी हाई कोलेस्ट्रॉल और शुगर के मरीज के लिए भी बेहद असरदार है.

नींबू पानी या सेब का सिरका

सर्दियों में आप नींबू पानी या सेब का सिरका अपनी डाइट का प्रमुख हिस्सा बना लें. सुबह नींबू पानी गर्म पानी में ले या एक गिलास गर्म पानी में दो चम्मच एप्पल साइडर विनेगर डालकर पीएं. ये उपाय आपके ब्लड में समाहित यूरिक एसिड को कम करेगा और इससे किडनी भी साफ होगी.

खानें में इन चीजों को करें शामिल

विटामिन डी और ओमेगा थ्री फैटी एसिड से भरी चीजें लें. जैसे अंडा, सॉलमन फिश, मशरूम, दूध में हल्दी डालकर पीएं. दूध और गुड़ लें. ओमेगा.3 फैटी एसिड के लिए सनफ्लावर के बीज, अखरोट, एवोकैडो आदि लें. इससे दर्द भी कम होगा और सूजन भी. खानें में प्रोटीन की मात्रा कम कर दें और रफेज बढ़ा दें साथ ही खट्टे फज खूब खाएं.



पानी की कमी न होने दें, ग्रीन टी लें

पर्याप्त तरल पदार्थों का सेवन शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने में मदद करता है. जोड़ों को चिकनाई देता है और मांसपेशियों में ऐंठन को रोकता है..एक दिन में कम से कम आठ गिलास पानी का सेवन करें. आप ग्रीन टी लें क्योंकि ये एंटी.इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ पॉलीफेनोल्स से भरपूर होता है और सूप पीएं.

स्ट्रेचिंग जरूर करें

सर्दियों के दौरान एक गतिहीन जीवन शैली से सक्रिय रहना और बचना भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. ब्वअपक.19 के दौरान इनडोर शारीरिक व्यायाम जैसे स्ट्रेचिंगए कार्डियो और वेट ट्रेनिंग करना फायदेमंद है. एस्केलेटर की जगह सीढ़ियां लेना जैसे शारीरिक गतिविधियां बढ़ानाए बिस्तर तक सीमित रहने के बजाय घर के अंदर मोबाइल रहनाए दर्द की संभावना को कम करेगा.

