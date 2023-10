Bad Cholesterol को नसों से बाहर कर देगा गर्म पानी, इन चीजों को मिलाकर पीने से होगा फायदा

High Cholesterol Remedy: हाई कोलेस्ट्रॉल से हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में इस जानलेवा बीमारी को दूर करने के लिए इन उपायों को अपनाना चाहिए.

डीएनए हिंदीः हाई कोलेस्ट्रॉल (High Cholesterol) की वजह से दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. नसों में कोलेस्ट्रॉल जमा (High Cholesterol Remedy) होने के कारण हार्ट अटैक से इंसान की जान भी जा सकती है. ऐसे में इस जानलेवा बीमारी से बचने के लिए आपको इन घरेलू नुस्खों को आजमाना चाहिए. दरअसल, कोलेस्ट्रॉल एक मोम जैसा पदार्थ होता है जो नसों में जमा हो जाता है जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है. ऐसे में डाइट के जरिए हाई कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल (How To Reduce Cholesterol) में रख सकते हैं. कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए गर्म पानी भी फायदेमंद (Warm Water For High Cholesterol) होता है. पानी में इन चीजों को मिलाने से इसका फायदा और भी बढ़ जाता है. तो चलिए आपको इन नुस्खों के बारे में बताते हैं.

गर्म पानी में इन चीजों को मिलाकर पीने से कम होगा हाई कोलेस्ट्रॉल (Reduce High Cholesterol With Warm Water)

गर्म पानी और हल्दी

हल्दी एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है. हल्दी के सेवन से कई सारे स्वास्थ्य लाभ मिलते हैं. यह कोलेस्ट्रॉल को कम करने में भी कारगर साबित होती है. नसों में जमा बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए हल्के गुनगुने पानी में हल्दी मिलाकर पीएं. यह पाचन के लिए भी अच्छी होती है.

गर्म पानी, दालचीनी और शहद

गर्म पानी में थोड़ी दालचीनी और शहद मिलाकर ड्रिंक तैयार करें. इसे पीने से हाई कोलेस्ट्रॉल को कम कर सकते हैं. गुनगुने पानी में दालचीनी और शहद को मिक्स करके पीएं यह कोलेस्ट्रॉल कम करने के साथ ही पाचन और इम्यूनिटी के लिए भी अच्छा होता है.

गर्म पानी और लहसुन

लहसुन को गुनगुने पानी में मिलकार पीने से हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या दूर होती है यह हार्ट डिजीज के खतरे को भी कम करता है. इस ड्रिंक को बनाने के लिए एक गिलास पानी में लहसुन की कलियों को डालकर उबाल लें. उबालने के बाद हल्का गुनगुना होने पर इसका सेवन करें.

शहद, नींबू और गर्म पानी

गर्म पानी कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है. गर्म पानी में शहद, नींबू का रस मिलाने से इसमें और भी ज्यादा फायदा मिलता है. नींबू और शहद में मौजूद एंटीबैक्टीरियल गुण इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम भी करते हैं.

