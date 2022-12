Eye Alert: आंखों की ये 8 समस्याएं देती हैं खतरे का संकेत, जरूर करा लें आई टेस्ट

आंखों की ये समस्याएं देती हैं आई टेस्टिंग का संकेत

डीएनए हिंदी: What Are The Signs Of Eye Problems- आंख हमारे शरीर का सबसे अहम हिस्सा होता है, इसलिए आंखों में किसी भी तरह की समस्या होने से हमें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है (Eye Care Tips) . बढ़ती उम्र में आंखों की समस्या होने लगती है, लेकिन आजकल ये परेशानियां कम उम्र के लोगों में भी देखने को मिल रही हैं. इसकी एक सबसे बड़ी वजह है खानपान में बदलाव. दअरसल पिछले कुछ समय में हमारी जीवनशैली (Lifestyle) और खानपान में बहुत ज्यादा बदलाव आया है, जिसकी वजह से हमारी आंखें भी प्रभावित हुई हैं (Symptoms Of Eye Problems). कम उम्र के लोगों में भी आंखों से संबंधित कई तरह की बीमारियां देखने को मिल रही हैं. ऐसे में इनपर समय रहते हुए ध्यान न दिया जाए तो ये एक गंभीर समस्या का रूप ले सकती हैं. आंखों से जुड़ी ये बीमारियां हमें आई टेस्टिंग के लिए संकेत देती हैं (Signs To Get Your Eyes Tested). चलिए जानते हैं इसके बारे में.

आंखों का लाल होना

आंखों के लाल होने के पीछे कई कारण हो सकते हैं, कई बार ये समस्या चोट लगने की वजह से भी आ जाती है. इसकी वजह से जलन, सूजन और आंखों की रोशनी तक जाने का जोखिम हो सकता है. लाल आंखों की वजह से कई बार आंखों की छोटी ब्लड सेल्स वाहिकाएं सूज जाती है. लेकिन अगर बिना किसी चोट या दर्द के आपकी आंखें लाल हो रही हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत एक्सपर्ट से मिलना चाहिए.

यह भी पढे़ं- आंखों की सेहत के लिए फायदेमंद हैं ये योगासन, रोजाना बस 10-15 मिनट करने से होगा फायदा

आंखों में अचानक दर्द होना

आंखों में दर्द के भी कई कारण हो सकते हैं. कई बार आंखों में दर्द मौसम में बदलाव और मामूली संक्रमण की वजह से भी होने लगता है. लेकिन, बराबर अगर आपकी आंखें अचानक से दर्द होने लगती हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको तुरंत एक्सपर्ट से सलाह लेनी चाहिए.

प्रकाश के प्रति संवेदनशील होना

अगर आपकी आंखें प्रकाश के प्रति अधिक संवेदनशील हो गई हैं, जो कि पहले नहीं थीं, तो संभवतः आपके लेंस में कोई समस्या हो सकती है. इसके अलावा रोशनी में आपको धुंधला पन भी महसूस होता है तो इसे बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें.

रतौंधी

रतौंधी की समस्या होने पर व्यक्ति को अंधेरे में देखने में परेशानी होती है. ऐसे में अगर आपको भी नाइट विजन की समस्या हो रही है, तो इसे बिल्कुल भी इग्नोर न करें. आमतौर पर हमारी आंखे अच्छी तरह से प्रकाश और अंधेरी जगह पर एडजस्ट कर लेती हैं लेकिन आंखों की ये समस्या इसे मुश्किल बना देती है.

सिरदर्द

वैसे तो थकावट, तनाव और उच्च रक्तचाप की वजह से भी सिरदर्द बना रहता है. लेकिन, कई बार आंखों की समस्या होने से भी सिर में दर्द हो सकता है. ऐसे में अगर दवाएं लेने के बाद भी सिरदर्द ठीक नहीं होता तो आपको एक्सपर्ट से सलाह जरूर लेनी चाहिए.

यह भी पढे़ं- आंखों की रोशनी हो रही कमजोर तो अपनाएं ये घरेलू नुस्खे और खाएं आयुर्वेद की ये चीज

ड्राय आई

आंसू आंखों का अहम हिस्सा होते हैं. जब भी आंसू बनना बंद हो जाता है, तो हमारी आंखे ड्राय होने लगती हैं. जिससे जलन और खुजली होने की समस्या बढ़ जाती है. आंखों का सूखापन एक बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है.

आंसू निकलना

आंखों से आंसू न निकलने पर आंखें ड्राय हो जाती हैं. वहीं आंखों से ज्याद आंसू निकलने पर भी यह आंखों के लिए एक बड़ी समस्या बन सकती है. अगर आपकी आंखों से लगातार आंसू बहता है तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए.

धुंधली आंखें

आंखों में धुंधला पन होना एक सामान्य समस्या है, लेकिन कई दिनों तक लगातार यह समस्या बनी रहे तो यह आंखों की किसी बीमारी का संकेत हो सकता है. ऐसे में अगर आप अपनी दृष्टि में अचानक, महत्वपूर्ण परिवर्तन देखते हैं, तो आपको जल्द से जल्द ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

