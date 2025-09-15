Add DNA as a Preferred Source
जम्मू-कश्मीर नहीं तो फिर किसके सिर है देश का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश होने का ताज? जवाब चौंकाएगा!

दर्द में डूबे सबको हंसाने वाले कीकू शारदा, बोले- 'काश! मां का आखिरी फोन उठा लिया होता...'

MP Police Vacancy 2025: इस राज्य में पुलिस कांस्टेबल की बंपर भर्तियां, 10वीं पास फटाफट करें आवेदन

Numerology के इन 6 नंबरों को जिंदगी में शामिल कर जाग जाएगी सोई किस्मत, हर काम में ​मिलेगी कामयाबी और पैसा

कभी टूटने वाली थी Archana Puran Singh और परमीत सेठी की शादी, फिर ऐसे बचाया रिश्ता

Surya Grahan: चंद्रग्रहण के बाद अब सूर्यग्रहण की बारी, भारत समेत दुनिया में प्राकृतिक आपदाएं और राजनैतिक उथल-पुथल का अंदेशा 

Waqf Law पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसलाः वक्फ़ के लिए 5 साल की अनिवार्यता पर रोक, कलेक्टर नहीं कर सकते प्रॉपर्टी विवाद पर फैसला

SBI Clerk Admit Card 2025: एसबीआई ने क्लर्क प्रीलिम्स एग्जाम का एडमिट कार्ड किया जारी, sbi.co.in से यूं करें डाउनलोड

Cholesterol Symptoms: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ये कुछ संकेत केवल रात में आते हैं नजर, समझ लें वसा से नसें भरने लगी हैं

Diet Plan: रुक जाइए! मत करिए ये डाइट प्लान फॉलो, वरना वेट लॉस की जगह बढ़ने लगेगा वजन

Cholesterol Symptoms: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ये कुछ संकेत केवल रात में आते हैं नजर, समझ लें वसा से नसें भरने लगी हैं

जब शरीर में एलडएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल हाई होता है तो कई बार इसके संकेत रात में सोते हुए नजर आते हैं. जब भी ये संकेत दिखें समझ लें नसों में फैट जम गया है और इससे ब्लड सर्कुलेशन इफेक्ट हो रहा है.

ऋतु सिंह

Updated : Sep 15, 2025, 10:38 AM IST

Cholesterol Symptoms: कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के ये कुछ संकेत केवल रात में आते हैं नजर, समझ लें वसा से नसें भरने लगी हैं

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

अस्वस्थ जीवनशैली कई बीमारियों का द्वार खोलती है. इन्हीं में से एक है शरीर में एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का जमा होना. अगर ब्लड में लगातार कोलेस्ट्रॉल जमता रहे तो इससे नसों में ब्लॉकेज, ब्लड क्लॉटिंग से लेकर हार्ट अटैक, स्ट्रोक और हाई बीपी की समस्या भी होती है. हालांकि शरीर के अन्य अंगों पर इसका प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता, लेकिन पैरों के विभिन्न हिस्सों में कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के संकेत दिखने लगते हैं वह भी रात के समय.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

कोलेस्ट्रॉल के बारे में जान लें ये जरूरी बातें

कोलेस्ट्रॉल वसा की तरह एक वसायुक्त पदार्थ है. जैसा कि हम डरते हैं, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अनावश्यक नहीं है. हमें शरीर में कई कार्यों के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है. हमारा यकृत इन पदार्थों का उत्पादन करता है. कोशिका झिल्ली के निर्माण, विटामिन डी के उत्पादन और हार्मोन के संतुलन के लिए कोलेस्ट्रॉल की आवश्यकता होती है. कोलेस्ट्रॉल विशेष रूप से सेक्स हार्मोन के लिए आवश्यक है. यह हमारे द्वारा खाए जाने वाले भोजन से भी प्राप्त होता है. ये पदार्थ पानी में घुलनशील नहीं होते हैं. ये पदार्थ रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के विभिन्न भागों में पहुँचाए जाते हैं.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

एलडीएल और एचडीएल को समझें

ब्लड में यात्रा करने के लिए उन्हें लिपोप्रोटीन नामक पदार्थ की आवश्यकता होती है. यदि अधिक वसा और कम प्रोटीन है, जैसा कि नाम से पता चलता है, तो इसे कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एलडीएल) कहा जाता है. इसके विपरीत, यदि अधिक प्रोटीन और कम वसा है, तो इसे उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन (एचडीएल) कहा जाता है. कभी-कभी ये भर जाते हैं और रक्त प्रवाह को रोक देते हैं. डॉक्टर इसे "ब्लॉक" कहते हैं! यह ब्लॉक दिल के दौरे और स्ट्रोक का खतरा बढ़ा देता है. इस स्तर में वृद्धि का मुख्य कारण हमारे आहार में वसा की उच्च मात्रा और एक गतिहीन जीवनशैली है जिसमें वसा का सेवन नहीं होता.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण

घुटने में दर्द - जब हमारे रक्त में कोलेस्ट्रॉल का स्तर खतरनाक स्तर तक पहुँच जाता है, तो सबसे पहले शरीर के निचले हिस्से, यानी घुटने के नीचे, पिंडली की हड्डी के निचले सिरे से एड़ी तक स्थित मांसपेशी (अकिलीज़ टेंडन) में दर्द होता है. धीरे-धीरे यह दर्द शरीर के अन्य हिस्सों में भी फैल जाता है. हमारे पैरों में दिखाई देने वाले कुछ संकेत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ा हुआ है. आइए देखें कि वे कौन से लक्षण हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

पैर में दर्द - अगर पैरों की नसें कोलेस्ट्रॉल से भर जाएँ और रक्त प्रवाह बाधित हो जाए, तो पैरों की मांसपेशियों को ज़रूरी मात्रा में ऑक्सीजन नहीं मिल पाती. नतीजतन, पैर भारी लगने लगते हैं और चलना मुश्किल हो जाता है, और जब आप कदम रखते हैं, तो पैरों में दर्द महसूस होता है. खासकर, नितंबों से शुरू होकर पैरों की एड़ियों तक तेज़ दर्द होता है. पैरों के अन्य हिस्सों, जैसे जांघों और पिंडलियों में भी दर्द हो सकता है. ऐसे लोग थोड़ा-बहुत चलने पर भी दर्द ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाता है, जिससे आगे चलना नामुमकिन हो जाता है.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

नींद के दौरान पैरों में ऐंठन - सोते समय पैरों के विभिन्न हिस्सों में ऐंठन उच्च कोलेस्ट्रॉल का एक और लक्षण है, और यह स्थिति शरीर के निचले हिस्से की नसों को भी नुकसान पहुँचा सकती है. ये ऐंठन एड़ी, पैर के अगले हिस्से (पैर की उंगलियों के पीछे का मांसपेशीय भाग) या पैर की उंगलियों में सबसे आम हैं. ये अक्सर तब होती हैं जब आप दिन में निष्क्रिय होते हैं या रात में सोते हैं. इस समस्या से ग्रस्त लोगों के लिए बिस्तर के नीचे पैर रखकर सोना या पीठ के बल लेटकर सोना अच्छा होता है. इससे गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पैरों में रक्त का प्रवाह अधिक आसानी से होता है और ऐंठन से बचाव होता है.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत

त्वचा और नाखून के रंग में परिवर्तन - जब हमारे शरीर के किसी हिस्से में रक्त संचार कम हो जाता है, तो उस जगह की त्वचा में स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की कमी हो जाती है. नतीजतन, त्वचा पीली पड़ जाती है, अत्यधिक कस जाती है और रोशनी में ज़्यादा चमकने लगती है. पैरों के नाखून भी अपनी मोटाई के कारण बहुत धीरे-धीरे बढ़ने लगते हैं.

रात में दिखते है कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कई संकेत
 
जैसे-जैसे शरीर में कोलेस्ट्रॉल का स्तर बढ़ता है, शरीर के अंगों, जैसे पैरों, में रक्त संचार काफी कम हो जाता है. नतीजतन, यह क्षेत्र पर्याप्त गर्मी पैदा नहीं कर पाता और ठंडा हो जाता है. जिस तरह सर्दियों में पैर ठंडे हो जाते हैं, उसी तरह इन लोगों के पैर साल भर छूने पर ठंडे रहते हैं. यह PAD (पेरिफेरल आर्टिरियल डिजीज) या पेरिफेरल नर्व डिजीज का लक्षण भी हो सकता है. इसे नज़रअंदाज़ किए बिना तुरंत डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

