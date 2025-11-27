कहीं आपको तो नहीं हो गया 'रेनॉड्स सिंड्रोम'? जानें ठंड में तेजी से फैल रही इस बीमारी के लक्षण व बचाव

सर्दी के मौसम में होने वाली 'रेनॉड्स सिंड्रोम' नामक बीमारी काफी खतरनाक होती है. इस दौरान, ठंड या तनाव की स्थिति में हाथ-पैर की बेहद महीन रक्त नलिकाएं अचानक सिकुड़ जाती हैं. उंगलियों का रंग बदलने लगता है और उनमें झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है.

सर्दी के मौसम में कई लोग इस समस्या से गुजरते हैं कि उनके हाथ-पैर अचानक बेहद ठंडे पड़ जाते हैं. त्वचा का रंग सफेद से नीला और फिर लाल हो जाता है और उंगलियों में कुछ देर तक सुन्नपन बना रहता है. अक्सर इसे सामान्य ठंड समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन विशेषज्ञों के अनुसार यह एक मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, जिसे रेनॉड्स सिंड्रोम कहा जाता है.

कैसे करता है असर?

रेनॉड्स में ठंड या तनाव की स्थिति में हाथ-पैर की बेहद महीन रक्त नलिकाएं अचानक सिकुड़ जाती हैं. खून का प्रवाह कम होते ही उंगलियों का रंग बदलने लगता है और उनमें झुनझुनी या सुन्नपन महसूस होता है. यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है, लेकिन कई लोगों में यह प्रतिक्रिया जरूरत से ज्यादा तेज हो जाती है, जिससे परेशानी बढ़ जाती है.

महिलाएं ज्यादा प्रभावित

डॉक्टरों के अनुसार, पुरुषों की तुलना में महिलाएं इस समस्या का अधिक सामना करती हैं. कई मामलों में इसकी शुरुआत किशोरावस्था या युवावस्था में होती है. भावनात्मक तनाव भी इस स्थिति को ट्रिगर कर सकता है- घबराहट या चिंता होने पर शरीर की नसें सिकुड़ जाती हैं और उंगलियां तुरंत ठंडी पड़ जाती हैं.

दो प्रकार की होती है ये बीमारी

रेनॉड्स सिंड्रोम की दो श्रेणियां बताई गई हैं..

प्राइमरी रेनॉड्स: यह बिना किसी दूसरी बीमारी के होता है और आमतौर पर गंभीर नहीं माना जाता.

सेकेंड्री रेनॉड्स: यह अधिक खतरनाक हो सकता है, क्योंकि यह स्क्लेरोडर्मा, ल्यूपस जैसी बीमारियों से जुड़ा होता है और कई बार उंगलियों में घाव बनने तक की स्थिति पैदा कर देता है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि अगर यह समस्या बार-बार या बहुत तीव्र रूप में दिखे, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए.

अध्ययन क्या कहते हैं?

2023 में लैंसेट रूमेटोलॉजी में प्रकाशित एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि सेकेंड्री रेनॉड्स वाले मरीजों में बहुत छोटी रक्त नलिकाओं को होने वाला नुकसान शुरुआती स्टेज में ही पकड़ में आ सकता है, जिससे गंभीर जटिलताओं को रोकना संभव है. वहीं जर्नल ऑफ ऑटोइम्युनिटी की एक स्टडी इस बात पर जोर देती है कि कई बार रेनॉड्स किसी ऑटोइम्यून बीमारी का शुरुआती संकेत होता है, इसलिए इसे हल्के में लेना सही नहीं है.

कैसे करें बचाव?

विशेषज्ञों के मुताबिक, जीवनशैली में कुछ छोटे बदलाव इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित कर सकते हैं-

ठंड में दस्ताने और गर्म मोजे जरूर पहनें.

तापमान में अचानक बदलाव से बचें.

धूम्रपान छोड़ें.

तनाव कम करने की कोशिश करें.

ऐसी गतिविधियों से दूरी बनाएं जिनमें हाथों पर अत्यधिक कंपन पड़ता हो.

कई लोगों को गुनगुने पानी में हाथ-पैर डुबाने से तुरंत राहत मिलती है. गंभीर मामलों में रक्त नलिकाओं को फैलाने वाली दवाएं भी देते हैं, जिससे खून का प्रवाह सामान्य हो सके.

कब समझें खतरे का संकेत?

अगर हाथ-पैर बार-बार सफेद या नीले पड़ने लगें, लंबे समय तक सुन्नपन बना रहे या त्वचा पर घाव बनने लगे, तो यह किसी बड़ी समस्या का संकेत हो सकता है. विशेषज्ञ बताते हैं कि समय पर जांच और सही उपचार से रेनॉड्स को पूरी तरह नियंत्रित किया जा सकता है और मरीज सामान्य जीवन जी सकते हैं.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.