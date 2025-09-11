AIIMS भोपाल की बड़ी कामयाबी! ट्यूमर को हराया, पैर की हड्डी से बनाया नया जबड़ा लगा दिए 13 दांत

AIIMS भोपाल के डेंटल विभाग ने हाल ही में एक बेहद दुर्लभ और जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. यहां डेंटल विभाग के डॉक्टरों ने युवती का जबड़ा दोबारा बनाकर उसमें 13 दांत लगा दिए. इस जबड़े को युवती के पैर की हड्डी से बनाया गया है.

AIIMS भोपाल के डेंटल विभाग ने हाल ही में एक बेहद दुर्लभ और जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. दरअसल, यहां 24 साल की एक युवती मुंह में सूजन और बार-बार पस बनने की समस्या लेकर AIIMS भोपाल आई थी और जब डॉक्टरों ने युवती जांच की तो पता चला कि युवती को 'बिनाइन ओडोन्टोजेनिक ट्यूमर' नामक बीमारी है.

स्थिति गंभीर थी ऐसे में डॉक्टरों की टीम ने युवती की सर्जरी की. इस सर्जरी में डेंटल विभाग के डॉक्टरों ने युवती का जबड़ा दोबारा बनाकर उसमें 13 दांत लगा दिए. इस जबड़े को युवती के पैर की हड्डी से बनाया गया है.

कैसे हुई सर्जरी?

इस सर्जरी में सबसे पहले 12 सेंटीमीटर से अधिक के आकार के ट्यूमर के कारण निचले जबड़े को काटकर ट्यूमर को पूरी तरह हटाया गया, 13 दांत भी निकालने पड़े. इस वजह से जबड़ा कमजोर हो गया था और दांत भी नष्ट हो गए. ऐसे में जबड़ा और दांत निकल जाने के बाद युवती को खाना खाने में कठिनाई होने लगी और चेहरा विकृत हो गया, जिससे वह अवसाद से जूझने लगी. इसके बाद डॉ. अंशुल राय और उनकी टीम ने पैर की हड्डी (इलिएक क्रेस्ट) से नया जबड़ा बनाकर उसमें 9 डेंटल इम्प्लांट्स लगाए और टीम ने मरीज को मानसिक रूप से मजबूत बनाने के लिए लगातार काउंसलिंग सेशन भी किए.

एम्स भोपाल के डेंटल विभाग ने एक बेहद दुर्लभ और जटिल सर्जरी को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस सर्जरी के तहत ट्यूमर के कारण काटना पड़ा निचला जबड़ा पैर की हड्डी से दोबारा बनाया गया और उसमें 13 दांत लगाए गए। pic.twitter.com/FJFJYbg1gR — AIIMS-Bhopal Official (@AIIMSBhopal) September 6, 2025

6 महीने बाद जुड़ी हड्डी

रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 6 महीने बाद जब पैर की हड्डी निचले जबड़े से पूरी तरह जुड़ गई तब युवती के नए दांत लगाए गए और यह सर्जरी पूरी हुई तो मरीज का चेहरा भी पहले जैसा हो गया. इसके अलावा खाने-पीने की समस्या खत्म हो गई. आत्मविश्वास लौट आया. अब वह सामान्य जीवन जी पा रही है.

मध्य भारत में पहली बार

डॉ. अंशुल राय के मुताबिक मध्य भारत में पहली बार 12 सेंटीमीटर का जबड़ा पैर की हड्डी से बनाकर 13 दांत लगाने का यह सफल मामला सामने आया है. राय ने बताया कि इस अनोखे केस को इंटरनेशनल इम्प्लांट्स जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजा गया है. डॉ. राय का कहना है कि इस केस में सबसे बड़ी सफलता यह रही कि लंबे समय से अवसाद में रह रही युवती फिर से सामान्य जीवन की ओर लौटी और इस दुर्लभ और जटिल सर्जरी के बाद उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई.

