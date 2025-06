Diseases in Rainy Season: मानसून का सीजन आने वाला है. हालांकि, बारिश की शुरुआत हो ही चुकी है ऐसे में बरसात के दिनों कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. आपको खुद को बीमारियों से बचाने के लिए इन टिप्स को अपनाना चाहिए.

Tips to Keep Healthy: बारिश के दिनों डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, टाइफाइड, डायरिया आदि बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है. इसके साथ ही सर्दी-जुकाम और खांसी के मामले भी बढ़ जाते हैं. बरसात में स्वस्थ रहने के लिए आपको कई बातों का ध्यान रखना चाहिए. अब बारिश की शुरुआत (Rainy Season) हो चुकी है ऐसे में बारिश में होने वाली इन बीमारियों से बचाव के लिए आप यहां बताई इन टिप्स (Tips to Stay Healthy During Monsoon) को अपनाएं. चलिए आपको इनके बारे में बताते हैं.

बीमारियों से बचाव के लिए जरूरी टिप्स

मच्छरों से बचाव

डेंगू, मलेरिया समेत कई बीमारियों का कारण मच्छर का काटना है. ऐसे में मच्छरों के काटने से बचना चाहिए. इसके लिए आप एंटी-मॉस्किटो क्रीम या ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं. पूरी आस्तीन के कपड़े पहनें.

जंक फूड से दूरी

बारिश के मौसम में जंक फूड्स और खुले में रखा खाना खाने से पेट खराब हो सकता है. इसके कारण टाइफाइड हो सकता है. आपको बचाव के लिए इससे परहेज करना चाहिए.

इम्यूनिटी मजबूत करें

इम्यूनिटी को बूस्ट कर आप बीमारियों से बचे रह सकते हैं. इसके लिए अदरक, लहसुन और नींबू आदि को डाइट में शामिल करना चाहिए. इसके साथ ही ताजा फलों और सब्जियों का सेवन करें.

साफ-सफाई का ध्यान

बारिश के दिनों साफ-सफाई का खास ध्यान रखना चाहिए. कहीं भी पानी इकट्ठा होने से मच्छर पैदा हो सकते हैं जिनके काटने पर आप बीमार पड़ सकते हैं. आपको साफ-सफाई पर खास ध्यान देना चाहिए.

लापरवाही न बरतें

इन सभी के बाद भी अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए. आपको तबीयत खराब होने पर तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है.

(Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.)