Constipation Remedy: 24 घंटे में दूर होगा सालों पुराना कब्ज, आंतों में फंसी गंदगी निकाल देंगे ये अचूक नुस्खे

डीएनए हिंदी: रोज सुबह अगर आप घंटों इस चक्कर में टॉयलेट में बैठ कर जोर लगाते हैं कि आपका पेट साफ हो सके तो ये तरीका आपका पेट भले साफ न करे लेकिन पाइल्स की समस्या जरूर पैदा कर देगा. कब्ज एक आम लेकिन बेहद गंभीर बीमारी होती है. कब्ज से राहत के लिए एक खास प्रकार की डाइट और एक्सरसाइज बहुत जरूरी है.

अगर कब्ज ज्यादा समय तक रहती है तो ये बवासीर में बदल जाती है. साथ ही चिड़चिड़पन. पेट में भारीपन की समस्या भी बनी रहती है. तो चलिए आज आपको सालों पुराने कब्ज से बचने का वो अचूक नुस्खा बताएं जो आपकी आंतो में फंसी सारी गंदगी को बाहर ले आएगा.

कब्ज को दूर करने के ये हैं असरदार घरेलू नुस्खे -Effective home remedies to remove constipation

घी और गर्म पानी- (Warm water with ghee Constipation)

घी में ब्‍यूटिरिक एसिड भरपूर मात्रा में होता है जो कब्‍ज को ठीक करने में मदद कर सकता है. ब्‍यूटिरिक एसिड का सेवन करने से मेटाबॉलिज्‍म में सुधार होता है जो स्‍टूल को मूवमेंट में तेजी लाता है. ये पेट दर्द, सूजन और कब्‍ज के अन्‍य लक्षणों को कम करने में मदद करता है. इसके लिए 1 चम्मच शुद्ध घी को आप तेज गर्म पानी में मिलाकर पी लें. रात और सुबह में ऐसा करने से मल ढीला होकर बाहर आएगा.

इसबगोल की भूसी के साथ घी लें (Ghee with Isabgol Husk)

कब्ज की समस्या है तो इसबगोल की भूसी को गर्म दूध में मिलाकर इसमें 1 चम्मच घी मिलाकर पी लें. रात के समय ऐसा करने से सुबह खुलकर पेट साफ हो जाएगा. साथ ही आप इसबगोल को आप फलों के जूस से भी ले सकते हैं. गंभीर कब्ज या पाइल्स की दिक्कत है तो दिन में भी आप इसबगोल और घी ले सकते है.

दाल के भी साथ खाएं घी (Dal with Ghee)



आप अपने रोजाना के खाने में भी घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल और सब्जी में इसको अच्छे से मिक्स कर लें. ये आपको कब्ज की समस्या से राहत दिलाने में आपकी काफी मदद कर सकता हैं. साथ ही यह आपकी हड्डियों की मजबूती को भी बढ़ाने में करता है.

अंजीर को दूध संग लें (To remove constipation take figs with milk)

सूखे अंजीर को दूध में भीगा कर रखें और जब ये नर्म हो जाए तो इसे मिक्सी में पिसकर इसमे इसबगोल और ओट्स मिलाकर खाएं. दूध इसमें अधिक लें. रात या दिन कभी भी खाएं, ये बेहतर नाश्ता और खाना भी है.

मेथीदाना का सेवन करें (Consume fenugreek to remove constipation)

रात को एक चम्मच मेथी पानी में भिगोकर रख दें और सुबह खाली पेट इस मेथी को पानी से निकालकर चबाकर खाएं और ताजा पानी पी लें. पेट साफ होगा.

कब्ज से छुटकारा पाने के लिए आप देसी घी को खाए लेकिन घी को भी आप ज्यादा मात्रा में खाने की गलती ना करें, इसके ज्यादा सेवन से भी आपको नुकसान हो सकता हैं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ से परामर्श करें.)

