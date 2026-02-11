Chickenpox: किसे और क्यों होता है चिकनपॉक्स? भारत के इस राज्य में बढ़े मामले, जानिए क्या है ये बीमारी

Pune Chickenpox Cases: पुणे में पिछले एक महीने के दौरान चिकनपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ें है, एक्सपर्ट्स इससे सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. क्योंकि इस बार संक्रमण सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बच्चों, किशोरों और वयस्कों में भी तेजी से फैल रहा है. आइए जानें क्या है ये बीमारी...

All About Chickenpox Virus: पुणे में पिछले एक महीने के दौरान चिकनपॉक्स के मामले तेजी से बढ़ें है, एक्सपर्ट्स इससे सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं. क्योंकि इस बार संक्रमण सिर्फ छोटे बच्चों तक सीमित नहीं है, बल्कि बड़े बच्चों, किशोरों और वयस्कों में भी तेजी से फैल रहा है. यह संकेत है कि बीमारी उम्र नहीं देखती और लापरवाही किसी के लिए भी जोखिम बन सकती है पिछले साल की तुलना में इस बार मामलों की संख्या अधिक है. राहत की बात यह है कि ज्यादातर मरीजों में लक्षण हल्के देखे जा रहे हैं और स्थिति नियंत्रण में है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चिकनपॉक्स के मामलों में हर कुछ वर्षों में इस तरह की वृद्धि एक सामान्य चक्र का हिस्सा होती है, जब किसी बड़े समुदाय में संक्रमण फैलता है, तो संक्रमित लोगों में आजीवन प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है, जिससे कुछ समय के लिए बीमारी का प्रसार धीमा पड़ जाता है.

लेकिन समय के साथ ऐसे नए बच्चे और लोग समूह में शामिल होते जाते हैं, जिनमें पहले से इम्यूनिटी नहीं होती. परिणामस्वरूप संवेदनशील आबादी बढ़ती है और संक्रमण फिर से तेजी पकड़ लेता है. इस साल पुणे में बन रही स्थिति इसी चक्रीय पैटर्न की ओर इशारा करती है. ऐसे में सतर्कता, समय पर पहचान और जरूरी सावधानियां ही संक्रमण की रफ्तार को थामने का सबसे प्रभावी तरीका हैं.

चिकनपॉक्स है क्या?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, चिकनपॉक्स एक अत्यधिक संक्रामक रोग है और इससे संक्रमितों को छाती, पीठ और चेहरे पर दाने या छाले हो सकते हैं. संक्रमण बढ़ने पर दाने पूरे शरीर में फैल जाते हैं और खासतौर से शिशुओं, किशोरों, वयस्कों, गर्भवती महिलाओं में इस संक्रमण का खतरा अधिक होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, जिनमें रोगाणुओं और बीमारी से लड़ने की क्षमता कम (कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली) होती है, उनमें संक्रमण का जोखिम बढ़ जाता है. बता दें कि चिकनपॉक्स से बचाव का सबसे अच्छा तरीका चिकनपॉक्स का टीका लगवाना है.

किसे होता है चिकनपॉक्स?

चिकनपॉक्स आमतौर पर 5 से 10 साल के बच्चों में ज्यादा होता है पर अगर किसी को बचपन में यह बीमारी नहीं हुई या उसका टीकाकरण पूरा नहीं हुआ है, तो उसे बड़े होने पर भी चिकनपॉक्स हो सकता है. जिन लोगों को पहले कभी चिकनपॉक्स नहीं हुआ, जिनका वैक्सीन अधूरा है या जिनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता (इम्यूनिटी) कमजोर है, उनमें संक्रमण का खतरा ज्यादा रहता है.

क्यों होता है चिकनपॉक्स?

चिकनपॉक्स एक वायरस की वजह से होता है, जिसका नाम वैरिसेला जोस्टर वायरस, यह वायरस बहुत जल्दी फैलता है और यह संक्रमित व्यक्ति की खांसी-छींक से, हवा के जरिए या उसके शरीर पर निकले फफोलों के संपर्क में आने से फैल सकता है. स्कूल, भीड़भाड़ वाली जगहें और घर में किसी एक को होने पर परिवार के बाकी लोगों में भी यह तेजी से फैल सकता है.

बड़ी उम्र में ज्यादा खतरा

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर किसी को बड़ी उम्र में चिकनपॉक्स होता है, तो बीमारी गंभीर रूप ले सकती है. इससे दिमाग में सूजन (एन्सेफलाइटिस), फेफड़ों में संक्रमण या शरीर के दूसरे अंगों पर असर पड़ने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए लक्षण दिखते ही डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है.

चिकनपॉक्स के क्या हैं लक्षण?

चिकनपॉक्स के लक्षण आमतौर पर संक्रमण होने के 10 से 21 दिन बाद दिखाई देते हैं, इसके मुख्य लक्षण हैं-

तेज बुखार

शरीर में कमजोरी और थकान

सिरदर्द

शरीर पर लाल दाने, जो बाद में पानी से भरे फफोले बन जाते हैं

तेज खुजली

कुछ मामलों में उल्टी या दौरे

नोट - अधिकतर लोग 7 से 10 दिन में ठीक हो जाते हैं. लेकिन कुछ बच्चों और बड़ों में यह बीमारी गंभीर भी हो सकती है, इसलिए लापरवाही नहीं करनी चाहिए.

वैक्सीनेशन है जरूरी

डॉक्टरों के अनुसार, चिकनपॉक्स से बचने के लिए दो डोज का टीका लगवाना जरूरी है, टीका 100% सुरक्षा नहीं देता, लेकिन जिन बच्चों को टीका लगा होता है, उनमें बीमारी हल्की रहती है और अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ती है.

सतर्क रहें

चिकनपॉक्स का वायरस शरीर में छिपा रह सकता है और बाद में दोबारा सक्रिय हो सकता है, खासकर 50 साल से ज्यादा उम्र के लोगों या कमजोर इम्यूनिटी वालों में इसका खतरा ज्यादा रहता है. इसलिए समय पर टीकाकरण कराएं और लक्षण दिखते ही तुरंत डॉक्टर से सलाह लें.

चिकनपॉक्स से जुड़े आम मिथक और सच्चाई

मिथक: यह सिर्फ बच्चों को होता है?

सच्चाई- चिकनपॉक्स किसी भी उम्र में हो सकता है, अगर यह बड़ों को होता है, तो बच्चों की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकता है. इस कंडीशन में निमोनिया जैसी परेशानी भी हो सकती है.

मिथक: यह माता का प्रकोप है, दवा की जरूरत नहीं होती

सच्चाई- चिकनपॉक्स एक वायरल बीमारी है, इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर एंटीवायरल दवा और बुखार की दवा देते हैं. सही इलाज जरूरी है.

मिथक: चिकनपॉक्स जीवन में बस एक बार होता है?

सच्चाई- आमतौर पर एक बार होने के बाद शरीर में इम्युनिटी बन जाती है, लेकिन बहुत ही कम मामलों में दोबारा भी हो सकता है.

मिथक: दाद (Shingles) और चिकनपॉक्स अलग-अलग बीमारियां हैं.

सच्चाई: दोनों एक ही वायरस (वैरिसेला-जोस्टर) से होते हैं, चिकनपॉक्स ठीक होने के बाद वायरस शरीर में छिपा रह सकता है और बाद में दाद के रूप में दोबारा हो सकता है.

मिथक: दानों को फोड़ना या खुजलाना ठीक है

सच्चाई- दानों को खरोंचने या फोड़ने से संक्रमण बढ़ सकता है और शरीर पर स्थायी निशान पड़ सकते हैं.

मिथक: चिकनपॉक्स सिर्फ खांसी-छींक से फैलता है

सच्चाई- यह हवा के साथ-साथ संक्रमित व्यक्ति के दानों के तरल पदार्थ या उसकी इस्तेमाल की चीजों के संपर्क से भी फैल सकता है.

मिथक: चिकनपॉक्स में नहाना नहीं चाहिए

सच्चाई- साफ-सफाई रखना जरूरी है, गुनगुने पानी से हल्का स्नान करने से खुजली में राहत मिलती है. बस तौलिये से जोर से रगड़ने से बचें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

