Protein Trend: प्रोटीन भेल से लेकर कुल्फी तक, हर चीज़ में प्रोटीन मिलाने का ट्रेंड, क्या सच में हमें इसकी इतनी जरूरत है?  

Protein Trend: सोशल मीडिया और जिम कल्चर ने प्रोटीन को सेहत का सबसे बड़ा मंत्र बना दिया है. इन दिनों खासतौर से युवाओं के बीच फिटनेस के नाम पर हर खाने में प्रोटीन जोड़ने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमारे शरीर को इतनी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है? आइए जानें...

Protein Fortification: आज के समय में खासतौर से युवाओं के बीच फिटनेस के नाम पर हर खाने में प्रोटीन जोड़ने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि इन दिनों बाजार में प्रोटीन भेल, प्रोटीन पराठा, प्रोटीन कुल्फी, प्रोटीन बिस्किट और यहां तक कि प्रोटीन चाय भी मिलने लगी है. सोशल मीडिया और जिम कल्चर ने प्रोटीन को सेहत का सबसे बड़ा मंत्र बना दिया है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमारे शरीर को इतनी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, या यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड बन गया है, बिना जाने-समझे प्रोटीन ट्रेंड में खुद को झोंक देना क्या वाकई आपके लिए सही है?

प्रोटीन-फोर्टिफिकेशन का ट्रेंड (Protein Fortification)

भारत में प्रोटीन-फोर्टिफिकेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अनिश बहल (HealthPil.com) बताते हैं कि यह ज्यादातर मार्केटिंग और फिटनेस कल्चर से प्रेरित है, न कि वास्तविक मेडिकल ज़रूरत से. “हाई-प्रोटीन” को आसान हेल्थ सॉल्यूशन की तरह बेचा जा रहा है. डॉ. अनिश बहल के मुताबिक अधिकांश स्वस्थ वयस्कों के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 0.8 - 1 ग्राम/दिन पर्याप्त है, इससे अधिक मात्रा केवल कुछ खास परिस्थितियों में चाहिए. इससे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत गर्भावस्था, बुज़ुर्गों, एथलीट्स और बीमारी या रिकवरी के दौरान हो सकती है. आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब...

1- क्या प्रोटीन-फोर्टिफाइड फूड पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं?

हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, अधिकांश ऐसे फूड अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते हैं और इनसे वास्तविक पोषण लाभ सीमित होता है. ये पब्लिक हेल्थ समस्या का समाधान नहीं हैं.

2 - क्या प्रोसेस्ड प्रोटीन नैचुरल प्रोटीन जितना फायदेमंद है?

नैचुरल प्रोटीन बेहतर होता है क्योंकि इसकी बॉडी में उपयोगिता ज़्यादा होती है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. प्रोसेस्ड प्रोटीन भोजन का विकल्प नहीं है.

3- ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है या थाली सुधारना?

एक्सपर्ट के मुताबिक, ट्रेंड फॉलो करने के बजाए थाली सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़मर्रा का संतुलित, घर का खाना सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है.

4- क्या पारंपरिक भारतीय भोजन में प्रोटीन कम है?

ऐसा नहीं है, सही संयोजन में पारंपरिक भारतीय आहार से पर्याप्त और पूर्ण प्रोटीन मिल जाता है.

6- क्या किडनी, लिवर या डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसे प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए?

डॉ. अनिश बहल के मुताबिक, ऐसे लोग जो किडनी, लिवर या डायबिटीज़ के मरीज हैं उन्हें इससे बचना चाहिए. अनियंत्रित हाई-प्रोटीन इन बीमारियों को बिगाड़ सकता है और डायबिटीज में शुगर कंट्रोल भी खराब कर सकता है.

7- ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेने के क्या नुकसान हैं?

किडनी (गुर्दा) रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिश बहल इससे किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, डिहाइड्रेशन और एसिड लोड बढ़ सकता है. जोखिम वाले लोगों में किडनी फ़ंक्शन तेज़ी से बिगड़ सकता है.

