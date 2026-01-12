FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Sikkim Travel Restrictions: बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

बांग्लादेशी और विदेशी पर्यटकों के लिए सिक्किम में प्रवेश के नियम बदले, इन जगहों पर एंट्री बैन

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

Mardaani 3 Trailer: 3 मिनट 16 सेकंड में दिखा शिवानी रॉय की दहाड़, 93 बच्चियों को बचाएंगी रानी मुखर्जी, शानदार है 'मर्दानी 3' का ट्रेलर

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

SC-ST आरक्षण में क्रीमी लेयर पर फिर बहस तेज, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?

Homeसेहत

सेहत

Protein Trend: प्रोटीन भेल से लेकर कुल्फी तक, हर चीज़ में प्रोटीन मिलाने का ट्रेंड, क्या सच में हमें इसकी इतनी जरूरत है?  

Protein Trend: सोशल मीडिया और जिम कल्चर ने प्रोटीन को सेहत का सबसे बड़ा मंत्र बना दिया है. इन दिनों खासतौर से युवाओं के बीच फिटनेस के नाम पर हर खाने में प्रोटीन जोड़ने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमारे शरीर को इतनी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है? आइए जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Jan 12, 2026, 03:03 PM IST

Protein Trend: प्रोटीन भेल से लेकर कुल्फी तक, हर चीज़ में प्रोटीन मिलाने का ट्रेंड, क्या सच में हमें इसकी इतनी जरूरत है?  

Protein Fortification

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Protein Fortification: आज के समय में खासतौर से युवाओं के बीच फिटनेस के नाम पर हर खाने में प्रोटीन जोड़ने का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. यही वजह है कि इन दिनों बाजार में प्रोटीन भेल, प्रोटीन पराठा, प्रोटीन कुल्फी, प्रोटीन बिस्किट और यहां तक कि प्रोटीन चाय भी मिलने लगी है. सोशल मीडिया और जिम कल्चर ने प्रोटीन को सेहत का सबसे बड़ा मंत्र बना दिया है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या वाकई हमारे शरीर को इतनी ज्यादा प्रोटीन की जरूरत है, या यह सिर्फ एक मार्केटिंग ट्रेंड बन गया है, बिना जाने-समझे प्रोटीन ट्रेंड में खुद को झोंक देना क्या वाकई आपके लिए सही है? 

प्रोटीन-फोर्टिफिकेशन का ट्रेंड (Protein Fortification) 

भारत में प्रोटीन-फोर्टिफिकेशन का ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है. कंसल्टेंट नेफ्रोलॉजिस्ट डॉ. अनिश बहल (HealthPil.com) बताते हैं कि यह ज्यादातर मार्केटिंग और फिटनेस कल्चर से प्रेरित है, न कि वास्तविक मेडिकल ज़रूरत से. “हाई-प्रोटीन” को आसान हेल्थ सॉल्यूशन की तरह बेचा जा रहा है. डॉ. अनिश बहल के मुताबिक अधिकांश स्वस्थ वयस्कों के लिए प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 0.8 - 1 ग्राम/दिन पर्याप्त है, इससे अधिक मात्रा केवल कुछ खास परिस्थितियों में चाहिए. इससे ज्यादा प्रोटीन की जरूरत गर्भावस्था, बुज़ुर्गों, एथलीट्स और बीमारी या रिकवरी के दौरान हो सकती है. आइए जानते हैं इससे जुड़े कुछ सवालों के जवाब... 

यह भी पढ़ें: सेहत के लिए ही खतरनाक नहीं, त्वचा को आपकी सोच से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बूढ़ा कर रहा Air pollution, इससे कैसे निपटें?

1- क्या प्रोटीन-फोर्टिफाइड फूड पब्लिक हेल्थ के लिए ज़रूरी हैं?
हेल्थ एक्सपर्ट के मुताबिक, अधिकांश ऐसे फूड अल्ट्रा-प्रोसेस्ड होते हैं और इनसे वास्तविक पोषण लाभ सीमित होता है. ये पब्लिक हेल्थ समस्या का समाधान नहीं हैं.  

2 - क्या प्रोसेस्ड प्रोटीन नैचुरल प्रोटीन जितना फायदेमंद है?
नैचुरल प्रोटीन बेहतर होता है क्योंकि इसकी बॉडी में उपयोगिता ज़्यादा होती है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. प्रोसेस्ड प्रोटीन भोजन का विकल्प नहीं है. 

3-  ट्रेंड फॉलो करना ज़रूरी है या थाली सुधारना?
एक्सपर्ट के मुताबिक,  ट्रेंड फॉलो करने के बजाए थाली सुधारना ज़्यादा ज़रूरी है, रोज़मर्रा का संतुलित, घर का खाना सबसे सुरक्षित और टिकाऊ विकल्प है. 

4- क्या पारंपरिक भारतीय भोजन में प्रोटीन कम है?
ऐसा नहीं है, सही संयोजन में पारंपरिक भारतीय आहार से पर्याप्त और पूर्ण प्रोटीन मिल जाता है.  

5- क्या प्रोसेस्ड प्रोटीन नैचुरल प्रोटीन जितना फायदेमंद है?
नैचुरल प्रोटीन बेहतर होता है क्योंकि इसकी बॉडी में उपयोगिता ज़्यादा होती है और साथ में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं. एक्सपर्ट के मुताबिक, प्रोसेस्ड प्रोटीन भोजन का विकल्प नहीं है.  

6- क्या किडनी, लिवर या डायबिटीज़ के मरीजों को ऐसे प्रोडक्ट्स से बचना चाहिए?
डॉ. अनिश बहल के मुताबिक, ऐसे लोग जो किडनी, लिवर या डायबिटीज़ के मरीज हैं उन्हें इससे बचना चाहिए. अनियंत्रित हाई-प्रोटीन इन बीमारियों को बिगाड़ सकता है और डायबिटीज में शुगर कंट्रोल भी खराब कर सकता है. 

7-  ज़रूरत से ज़्यादा प्रोटीन लेने के क्या नुकसान हैं?
किडनी (गुर्दा) रोग विशेषज्ञ डॉ. अनिश बहल इससे किडनी पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, डिहाइड्रेशन और एसिड लोड बढ़ सकता है. जोखिम वाले लोगों में किडनी फ़ंक्शन तेज़ी से बिगड़ सकता है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
Highest Paid Actresses: फीस के मामले में धुरंधर निकली प्रियंका चोपड़ा, क्या टॉप 5 की लिस्ट से बाहर हैं आलिया-दीपिका?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
ऑस्ट्रेलिया में मैथ्स की स्टार, भारत से गहरा नाता...जानें NSW Scientist of The Year से सम्मानित नलिनी जोशी के पास हैं कितनी विदेशी डिग्रियां?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
प्रेमानंद जी वृंदावन क्यों कभी नहीं छोड़ सकते? जानिए क्या होता है क्षेत्र सन्यास जो श्रीजी के लिए महाराज ने लिया है?
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
OTT Trending: 50000000 बजट वाली 2 घंटे 5 मिनट की वो मिस्ट्री थ्रिलर, जिसे देख घूम जाएगा माथा; IMDb ने भी दे दी 8.2 रेटिंग
Importance Of Number 108: जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
जाप मामला में क्यों होते है 108 दानें, जानें इसकी वजह और हिंदू धर्म में इस संख्या का महत्व
MORE
Advertisement
धर्म
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
अयोध्या में रामलला की पूजा किस संप्रदाय के पुजारी करते हैं और क्यों मिला है उन्हें ये अधिकार?
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
इन तारीखों पर जन्मे लोगों के अपमान का बदला यूनिवर्स लेती है, अगर ये दुख-दर्द देने वालों को कर दिए माफ तो...
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या? 
गजनी से लेकर औरंगजेब तक 17 हमलों के बावजूद सोमनाथ मंदिर कैसे बचा रहा? मंदिर से जुड़ी ये रोचक बातें जानते हैं क्या?
Rashifal 11 January 2026: आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
आज इन राशियों को मिलेगा लाभ, जानें मेष से मीन तक की राशियों का राशिफल
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह 
क्यों दुबई में पर्सनलाइज़्ड वास्तु का बढ़ा ट्रेंड, जिम ट्रेनर और न्यूट्रीशनिस्ट की तरह अब लोग पर्सनल वास्तु विशेषज्ञ को दे रहे तरजीह
MORE
Advertisement