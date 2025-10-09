Karwa Chauth 2025: गर्भवती महिलाएं भी रख सकती हैं करवा चौथ का व्रत, जानिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट्स
सेहत
क्या गर्भवती महिलाएं करवा चौथ का व्रत रख सकती हैं. इस एक्सपर्ट्स जानते हैं कि यह कितना और कैसे सुरक्षित है, सरगी में क्या खाना चाहिए और पूरे दिन कैसे हाइड्रेटेड रहना चाहिए. करवा चौथ का व्रत रखने से पहले गर्भवती महिलाओं को क्या-क्या जानना चाहिए, यहां बताया गया है.
कई महिलाओं के लिए करवा चौथ एक खूबसूरत परंपरा है. सुहागिन महिलाएं इस व्रत को प्यार और पति की लंबी आयु के लिए रखती है, लेकिन जब बात गर्भवती महिलाओं के व्रत की आती है तो उनके लिए निर्जला उपवास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है. उनके लिए यह कितना सुरक्षित है और किन बातों का ध्यान रखने की जरूरत है. आइए जानते हैं...
डॉ. देसवाल कहती हैं कि "हर गर्भावस्था अलग होती है. अगर आपको कोई स्वास्थ्य समस्या है, जैसे ब्लड प्रेशर हाई और लो, गर्भावधि डायबिटीज या फिर समय से पहले प्रसव का खतरा, तो उपवास करना असुरक्षित हो सकता है. कोई भी निर्णय लेने से पहले हमेशा अपनी स्त्री रोग विशेषज्ञ से बात जरूरी करनी चाहिए.
अगर आपका डॉक्टर आपको व्रत रखने की इजाज़त देता है, तो सरगी में आप क्या खाते हैं, यह सबसे ज़्यादा मायने रखता है. डॉ. देसवाल सलाह देती हैं, "लगातार ऊर्जा पाने के लिए ओट्स, पनीर और सूखे मेवे जैसे जटिल कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ चुनें." "दिन भर तरोताज़ा रहने के लिए तरबूज, संतरे और अनार जैसे हाइड्रेटिंग फल भी शामिल करें." गलती से भी निर्जला व्रत न रखें.
एक्सपर्ट्स के अनुसार, गर्भवती महिलाओं को व्रत में ज्यादा काम नहीं करना चाहिए. घर के कामों से बचें, कम से कम 2 से 3 घंटे आराम करें और शांत रहें. भावनात्मक तनाव आपके शरीर को भी प्रभावित कर सकता है, इसलिए शांत और सकारात्मक रहकर ऊर्जा बचाएं."
डॉ. देसवाल गर्भावस्था के दौरान पूर्ण निर्जला (बिना पानी के) उपवास के प्रति सख़्त चेतावनी देती हैं. वे बताती हैं, "निर्जलीकरण से चक्कर आ सकते हैं, थकान हो सकती है और यहाँ तक कि शिशु के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ सकता है. दिन भर नारियल पानी, फलों का रस या सादा पानी घूँट-घूँट करके पिएँ. अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखना ज़रूरी है."
डॉ. देसवाल कहती हैं, "जब व्रत तोड़ने का समय हो, तो भारी या तले हुए खाने से बचें. शुरुआत पानी या ताज़ा जूस से करें, उसके बाद हल्का, घर का बना खाना, खिचड़ी, दलिया या सब्ज़ियों का सूप लें. जंक फ़ूड या मिठाइयों से बचें जो ब्लड शुगर में अचानक वृद्धि का कारण बन सकते हैं."
करवा चौथ प्यार और प्रार्थना का दिन है, लेकिन गर्भावस्था स्वास्थ्य को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देने का समय है. अगर आप व्रत रखना चाहती हैं, तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें, पर्याप्त पानी पिएँ और अपने शरीर की सुनें.
Disclaimer: यह खबर जानकारी पर आधारित है. अधिक जानकारी के लिए डॉकक्टर से संपर्क करें.
