FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक? जानिए मां और बच्चे की सेहत के लिए WHO की क्या है सलाह 

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक? जानिए मां और बच्चे की सेहत के लिए WHO की क्या है सलाह

Protein Rich Dal: फिट बॉडी के लिए बेस्ट हैं ये दालें! जानिए 100 ग्राम में कितना मिलेगा प्रोटीन

Protein Rich Dal: फिट बॉडी के लिए बेस्ट हैं ये दालें! जानिए 100 ग्राम में कितना मिलेगा प्रोटीन

Sugar Fluctuations: बिना मीठा खाए भी क्यों बढ़ा रहता है ब्लड शुगर? कहीं ये छिपे कारण तो नहीं हैं जिम्मेदार

Blood Sugar Fluctuations: बिना मीठा खाए भी क्यों बढ़ा रहता है ब्लड शुगर? कहीं ये छिपे कारण तो नहीं हैं जिम्मेदार

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'

Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग

Homeसेहत

सेहत

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक? जानिए मां और बच्चे की सेहत के लिए WHO की क्या है सलाह 

Gestational Diabetes: प्रेग्नेंसी के दौरान अगर डायबिटीज की समस्या हो जाए तो यह मां और होने वाले बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकती है. इसका समय पर पहचान कर इलाज कराना जरूरी हो जाता है. इससे होने वाले जोखिमों से बचाव के लिए World Health Organization (WHO) ने भी अहम गाइडलाइन जारी की है. आइए जानें...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Mar 22, 2026, 08:14 PM IST

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक? जानिए मां और बच्चे की सेहत के लिए WHO की क्या है सलाह 

Pregnancy Diabetes Risk - WHO Guidelines (AI Image)

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Gestational Diabetes - WHO Guidelines: प्रेग्नेंसी का दौर हर महिला के जीवन का एक खास और संवेदनशील समय होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर इस दौरान डायबिटीज की समस्या हो जाए तो यह मां और होने वाले बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकती है. कई बार यह समस्या बिना किसी बड़े लक्षण के भी सामने आ जाती है, जिससे समय पर पहचान करना जरूरी हो जाता है. इससे होने वाले जोखिमों से बचने के लिए World Health Organization (WHO) ने प्रेग्नेंसी में डायबिटीज को लेकर अहम गाइडलाइन भी जारी की है, जो मां और बच्चे की सेहत को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है. आइए जानें...

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक? 

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड शुगर इसलिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ मां नहीं, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है. इस कंडीशन में अगर शुगर कंट्रोल में न रहे तो मां को हाई ब्लड प्रेशर, प्री-एक्लैम्प्सिया और समय से पहले डिलीवरी का जोखिम बढ़ जाता है. वहीं बढ़े हुए ब्लड शुगर के कारण बच्चा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिससे डिलीवरी के समय मुश्किल हो सकती है और जन्म के बाद उसे शुगर की दिक्कत भी हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय में ऐसे बच्चों में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा पाया गया है. इसलिए शुरुआती देखभाल जरूरी होता है. 

यह भी पढ़ें: Skinny But Unhealthy: वजन कम है तो भी खतरा! कहीं आपके दुबलेपन के पीछे ये बीमारियां तो जिम्मेदार नहीं? 

किसी भी गर्भवती महिला को हो सकती है ये शिकायत 

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज किसी भी गर्भवती महिला को हो सकती है, चाहे उसे पहले कभी डायबिटीज न भी रहा हो. बता दें इसे मैनेज करने में लाइफस्टाइल की सबसे अहम भूमिका होती है. लेकिन, लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उम्र या परिवार में डायबिटीज का इतिहास जैसी चीजें हमारे हाथ में नहीं होतीं, पर इस दौरान रोजमर्रा की आदतें, जैसे- खाना, एक्टिविटी, नींद और तनाव आदि का सीधा असर मां और बच्चे दोनें पर पड़ सकता है. 

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज मैनेज करने की WHO गाइडलाइन

हाल ही में World Health Organization (WHO) ने प्रेग्नेंसी के दौरान डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं. ये गाइडलाइन सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी काफी काम की है, जिसमें गर्भावस्था में डायबिटीज होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है. 

डाइट और फिजिकल एक्टिविटी

WHO के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है सही खान-पान और हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि, जैसे- 
 

  • रोजाना संतुलित (बैलेंस्ड) डाइट लें
  • खाने में सब्जियां, दालें, फल और साबुत अनाज जरूर शामिल करें
  • मीठा और रिफाइंड शुगर से बनी चीजें कम खाएं
  • डाइट के साथ-साथ रोज हल्की एक्सरसाइज जरूर करें

इन छोटी-छोटी आदतों से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है और कई बार दवाइयों की जरूरत भी कम पड़ सकती है. 

शुरुआत में सही जानकारी है जरूरी

World Health Organization (WHO) के अनुसार, गर्भावस्था की शुरुआत में महिलाओं को सही और आसान जानकारी मिलना बहुत जरूरी है. इससे वे अपनी सेहत को बेहतर समझ पाती हैं और डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती हैं. उनके लिए यह जानना जरूरी है कि शुगर कंट्रोल न करने के क्या खतरे हैं, कितना वजन बढ़ना सही है, क्या खाना चाहिए और शुगर कब-कब चेक करनी है. अगर डॉक्टर यह जानकारी न दें, तो महिलाओं को खुद सवाल पूछने चाहिए.

घर पर शुगर मॉनिटरिंग जरूरी 

WHO के मुताबिक, घर पर नियमित रूप से शुगर चेक करना जरूरी है. इससे पता चलता है कि खान-पान और दिनचर्या का क्या असर हो रहा है. खासकर जिन महिलाओं को पहले से डायबिटीज है, उनके लिए यह और भी जरूरी है. साथ ही प्रेग्नेंसी की शुरुआत में HbA1c टेस्ट कराना फायदेमंद होता है, ताकि शुगर का सही आकलन किया जा सके.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Numeroogy: इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
इन तारीखों पर जन्मे लोग नौकरी में नहीं टिक पाते, पॉकेट में लेकर घूमते हैं Resignation Letter
World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'
World Water Day: पिता के बिजनेस को बिकने से बचाया, बेटी के एक फैसले ने कंपनी को बना दिया 'बॉटल वॉटर किंग'
Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग
Ramayan: रणबीर की 'रामायण' में सुग्रीव का रोल निभाएगा पिता ऋषि कपूर का ये ऑन-स्क्रीन बेटा, दमदार एक्टर संग दिखेगी जबरदस्त ट्यूनिंग
ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार
ये 5 संकेत बताते हैं आंख बंद कर किया भरोसा तो मिलेगा धोखा, दोस्त या पार्टनर नहीं है वफादार
Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म
Dhurandhar 2: ताबड़तोड़ रिकॉर्ड बनाकर भी इन 5 मामलों में चूक गई रणवीर सिंह की धुरंधर 2, वरना और भी जबरदस्त होती फिल्म
MORE
Advertisement
धर्म
Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, जानें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज चांद दिखने का समय
Eid 2026 Moon Sighting Timing: भारत में कल मनाई जाएगी ईद, जानें दिल्ली से लेकर कोलकाता तक आज चांद दिखने का समय
Palmistry On girls Hand: इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत
इन लड़कियों को मिलते हैं धनवान पति, हथेलियों में बने ये चिन्ह देते हैं रानी जैसा राजशाही जीवन का संकेत
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...
सुबह होते ही प्रेमानंद महाराज के आश्रम पहुंचीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ब्रज की महिमा और सेवा भाव का समझा महत्व, देखें तस्वीरें...
Maa Brahmacharini Ki Katha: आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम
आज मां ब्रह्मचारिणी की पूजा के साथ जरूर पढ़ें ये कथा और आरती, माता रानी पूर्ण करेंगी सभी काम
Chaitra Navratri 2026 Bhog: मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही
मां दुर्गा को नाराज कर सकता है इन फलों का भोग, व्रतियों के लिए इन्हें खाने की भी होती है मनाही
MORE
Advertisement