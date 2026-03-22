प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक? जानिए मां और बच्चे की सेहत के लिए WHO की क्या है सलाह 

Gestational Diabetes: प्रेग्नेंसी के दौरान अगर डायबिटीज की समस्या हो जाए तो यह मां और होने वाले बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकती है. इसका समय पर पहचान कर इलाज कराना जरूरी हो जाता है. इससे होने वाले जोखिमों से बचाव के लिए World Health Organization (WHO) ने भी अहम गाइडलाइन जारी की है. आइए जानें...

Gestational Diabetes - WHO Guidelines: प्रेग्नेंसी का दौर हर महिला के जीवन का एक खास और संवेदनशील समय होता है. एक्सपर्ट्स के मुताबिक, अगर इस दौरान डायबिटीज की समस्या हो जाए तो यह मां और होने वाले बच्चे दोनों के लिए जोखिम बढ़ा सकती है. कई बार यह समस्या बिना किसी बड़े लक्षण के भी सामने आ जाती है, जिससे समय पर पहचान करना जरूरी हो जाता है. इससे होने वाले जोखिमों से बचने के लिए World Health Organization (WHO) ने प्रेग्नेंसी में डायबिटीज को लेकर अहम गाइडलाइन भी जारी की है, जो मां और बच्चे की सेहत को सुरक्षित रखने में मदद कर सकती है. आइए जानें...

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज कितना खतरनाक?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में हाई ब्लड शुगर इसलिए खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसका असर सिर्फ मां नहीं, बल्कि उसके गर्भ में पल रहे बच्चे पर भी पड़ता है. इस कंडीशन में अगर शुगर कंट्रोल में न रहे तो मां को हाई ब्लड प्रेशर, प्री-एक्लैम्प्सिया और समय से पहले डिलीवरी का जोखिम बढ़ जाता है. वहीं बढ़े हुए ब्लड शुगर के कारण बच्चा जरूरत से ज्यादा बड़ा हो सकता है, जिससे डिलीवरी के समय मुश्किल हो सकती है और जन्म के बाद उसे शुगर की दिक्कत भी हो सकती है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक लंबे समय में ऐसे बच्चों में मोटापा और टाइप 2 डायबिटीज का खतरा ज्यादा पाया गया है. इसलिए शुरुआती देखभाल जरूरी होता है.

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किसी भी गर्भवती महिला को हो सकती है ये शिकायत

हेल्थ एक्सपर्ट्स बताते हैं कि जेस्टेशनल डायबिटीज किसी भी गर्भवती महिला को हो सकती है, चाहे उसे पहले कभी डायबिटीज न भी रहा हो. बता दें इसे मैनेज करने में लाइफस्टाइल की सबसे अहम भूमिका होती है. लेकिन, लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक उम्र या परिवार में डायबिटीज का इतिहास जैसी चीजें हमारे हाथ में नहीं होतीं, पर इस दौरान रोजमर्रा की आदतें, जैसे- खाना, एक्टिविटी, नींद और तनाव आदि का सीधा असर मां और बच्चे दोनें पर पड़ सकता है.

प्रेग्नेंसी में डायबिटीज मैनेज करने की WHO गाइडलाइन

हाल ही में World Health Organization (WHO) ने प्रेग्नेंसी के दौरान डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए कुछ जरूरी गाइडलाइन जारी की हैं. ये गाइडलाइन सिर्फ डॉक्टरों के लिए ही नहीं, बल्कि आम लोगों के लिए भी काफी काम की है, जिसमें गर्भावस्था में डायबिटीज होने पर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में बताया गया है.

डाइट और फिजिकल एक्टिविटी

WHO के मुताबिक, प्रेग्नेंसी में डायबिटीज को कंट्रोल करने के लिए सबसे जरूरी है सही खान-पान और हल्की-फुल्की शारीरिक गतिविधि, जैसे-



रोजाना संतुलित (बैलेंस्ड) डाइट लें

खाने में सब्जियां, दालें, फल और साबुत अनाज जरूर शामिल करें

मीठा और रिफाइंड शुगर से बनी चीजें कम खाएं

डाइट के साथ-साथ रोज हल्की एक्सरसाइज जरूर करें

इन छोटी-छोटी आदतों से ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने में मदद मिलती है और कई बार दवाइयों की जरूरत भी कम पड़ सकती है.

शुरुआत में सही जानकारी है जरूरी

World Health Organization (WHO) के अनुसार, गर्भावस्था की शुरुआत में महिलाओं को सही और आसान जानकारी मिलना बहुत जरूरी है. इससे वे अपनी सेहत को बेहतर समझ पाती हैं और डायबिटीज को कंट्रोल कर सकती हैं. उनके लिए यह जानना जरूरी है कि शुगर कंट्रोल न करने के क्या खतरे हैं, कितना वजन बढ़ना सही है, क्या खाना चाहिए और शुगर कब-कब चेक करनी है. अगर डॉक्टर यह जानकारी न दें, तो महिलाओं को खुद सवाल पूछने चाहिए.

घर पर शुगर मॉनिटरिंग जरूरी

WHO के मुताबिक, घर पर नियमित रूप से शुगर चेक करना जरूरी है. इससे पता चलता है कि खान-पान और दिनचर्या का क्या असर हो रहा है. खासकर जिन महिलाओं को पहले से डायबिटीज है, उनके लिए यह और भी जरूरी है. साथ ही प्रेग्नेंसी की शुरुआत में HbA1c टेस्ट कराना फायदेमंद होता है, ताकि शुगर का सही आकलन किया जा सके.

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