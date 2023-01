Diabetes precautions in winter: डायबिटीज पेशेंट्स सर्दियों में बरते ये सावधानियां

सर्दियों में डायबिटीज मरीज बरते ये सावधानियां

डीएनए हिंदी: उत्तर-भारत में सर्दी इस समय (precautions for diabetes patients) अपने चरम पर है. मई-जून में उबल जाने वाले सेंट्रल-नॉर्थ भारत (दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब आदि) में पारा 1-2 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गया है. इस बार शीतलहर ने जो कोहराम मचाया है शायद ही बीते वर्षों में ऐसा देखने को मिला हो. ऐसे में डायबिटीज पेशेंट्स (how to prevent diabetes) को अपनी सेहत पर खास ध्यान देने की जरूरत है. खासतौर पर उनके खान-पान और सुबह की सैर पर. हम ऐसा इसलिए कह रहें हैं क्योंकि डायबिटीज (precautions for diabetes patients) के मरीज को बड़ा संभलकर भोजन करना होता है. अगर उनकी डाइट (Diabetes Diet For Winter) असंतुलित होगी तो उनकी ब्लड शुगर बढ़ सकती है. आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताएंगे कि डायबिटीज पेशेंट्स को सर्दियों में किन सावधानियों को बरतने की जरूरत होती है जिससे उनका शुगर लेवल कंट्रोल में रहे साथ ही डायबिटीज भी ठीक हो सके.



1. ब्लड शुगर की नियमित जांच

अगर आप मधुमेह (Regular checkup of blood sugar) के मरीज हैं तो आप हफ्ते में एक बार अपने ब्लड शुगर लेवल की जांच जरूर कराएं. ऐसा इसलिए जो भी खाना हम खाते या पीते हैं (daily routine for diabetic patient) अधिकतक चीजों में शुगर होती है किसी में कम तो किसी में ज्यादा. ऐसे में डायबिटीज में शुगर लेवल का बड़ा रोल होता है. जैसे-जैसे आपके ब्लड में शुगर बढ़ती है वैसे-वैसे डायबिटीज भी बढ़ती है टाइप-1(type 1 diabetes) से टाइप-2 (type 2 diabetes) फिर टाइप-3 आदि. शोध के अनुसार एक आम आदमी दिनभर में अपने कम शुगर वाले खान-पान से रोजाना 1000 कैलोरी भी दिनभर में कंज्यूम करता है तो उसमें 10-15% तक शुगर का होना संभव है. ऐसे में मधुमेह (daily routine for diabetic patient) के मरीजों के लिए जरूरी है कि वे अपना शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए नियमित उसका ध्यान रखे ताकि शुगर लेवल बढ़ने ना लग जाए.





2. रेगुलर एक्सरसाइज और योगा

सर्दियों में ठंड बढ़ने के साथ लोगों की एक्सरसाइज (yoga and exercise for diabetes) करने की इच्छाशक्ति कम हो जाती है. जिससे शरीर आलसी ही नहीं होता बल्कि आपके ब्लड प्रेशर से लेकर आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है. ऐसे में जरूरी है कि आप रोजाना एक्सरसाइज (yoga and exercise for diabetes) करें. इससे ना सिर्फ आपका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है बल्कि आपका ब्लड प्रेशर भी संतुलित रहता है. हाई शुगर के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि वे रोजाना मॉर्निंग वॉक (yoga and exercise for diabetes) करें या संभव हो सके तो योगा भी करें. सूरज निकलने के बाद ही मॉर्निंग वॉक पर जाएं या फिर शाम के समय सैर करें. ऐसा इसलिए क्योंकि ज्यादा ठंड या धुंध में सैर करने से हृदय रोग होने के खतरे बढ़ जाते हैं. योगासन में आप प्राणायाम और श्वसन क्रियाएं रोजाना करें इससे ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है.





3. हेल्दी डाइट



सर्दियों में अक्सर मीठे खाने (healthy diet for diabetes) जैसे गाजर का हलवा, गुलाब जामुन, रेवड़ियां, गज्जक, गुड़ की पट्टियां, पंजीरी, गोंद के लड्डू आदि सभी चीजों को लोग बड़े ही चाव से खाते हैं. डायबिटिक लोगों के लिए ये जरूरी है कि वो अधिक मीठे व्यंजनों (Diabetes and Blood Sugar Diet For Winter) से खुदको दूर रखें. इसके अलावा 'लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स' वाले भोजन का ही सेवन करें. डायबिटीज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स (low glycemic index foods) की भूमिका बहुत ही अहम होती है क्योंकि यह जितना कम होगा, ब्लड शुगर लेवल भी कम रहेगा.

(i). क्या होता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स (low glycemic index )?

ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) कार्बोहाइड्रेट युक्त खाद्य पदार्थों के लिए एक रेटिंग प्रणाली है. यह दिखाता है कि भोजन में पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज बनने में कितना समय लगता है.

(ii). लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड में क्या खाएं?



बींस, ब्रोकली, साग, पत्तागोभी, टमाटर, खीरा, गाजर, और फूलगोभी आदि.कीवी, स्ट्रॉबेरी, चेरी, अंगूर, नाशपाती और आलूबुखाराकड़वे बादाम, अंजीर, पिस्ता, अखरोट जैसे ड्राइ-फ्रूट्स का सेवन करें.

4. धूप जरूर सेंके



सर्दियों में ठंड के (how can i prevent diabetes naturally) कारण लोग घर के बाहर नहीं निकलते ऐसे में शरीर में विटामिन डी की खासी कमी हो जाती है. इसकी कमी डायबिटीज के खतरे को बढ़ा सकती है. विटामिन डी की कमी से पैन्क्रियाटिक सही ढंग से काम नहीं कर पाता.इससे ब्लड शुगर को (how to care for a diabetic patient at home) कंट्रोल करने वाले इंसुलिन हॉर्मोन के बनने की प्रक्रिया भी प्रभावित होती है. इतना ही नहीं विटामिन डी इम्युनिटी को स्ट्रांग भी करता है. इसलिए रोजाना अगर संभव हो सके तो सर्दियों में भी 1-2 घंटे धूप का सेवन करें और कोशिश करें कि धूप आपके बाहों, हाथों, गर्दन और पैर आदि पर अच्छे से पड़ रही हो ताकि शरीर में विटामिन डी अच्छे से बन सके.







5. दिन में 3-5 लीटर पानी पिएं

सर्दियों में अक्सर कम प्यास(Diabetes Diet For Winter) लगती है नतीजन लोग कम पानी पीते हैं. इससे ना सिर्फ डिहाइड्रेशन की समस्या पैदा होती है बल्कि डाइजेशन सिस्टम पर भी काफी फर्क पड़ता है. इससे बॉडी डिटॉक्स नहीं हो पाती, इंसान में चिड़चिड़ापन आ जाता है. शरीर में ब्लड सर्कुलेशन के लिए ऑक्सीजन सबसे ज्यादा जरूरी होता है. हम सांस लेते समय जो एयर इन-हील करते हैं उसमें ऑक्सीजन की मात्रा (precautions for diabetic patients) पानी की अपेक्षा कम होता है. इतना ही नहीं एयर में से ऑक्सीजन को साफ होने में भी टाइम लगता है. सांस लेते समय अक्सर हवा में मौजूद गंदगी के कण भी हमारे शरीर में (precautions for diabetes patients) प्रवेश कर जाते हैं. ब्लड में से उस (diabetes prevention) गंदगी को साफ करने में और पूरे शरीर को साफ करनें में भी पानी अहम भूमिका निभाता है क्योंकि पानी में कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो प्यूरिफिकेशन में मदद करते हैं.



(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)