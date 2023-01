Arthritis Remedy: ब्लड में घुला यूरिक एसिड निकाल देगा ये रस, घुटने का दर्द और आर्थराइटिस होगा दूर

Arthritis Remedy :ब्लड मे घुले यूरिक एसिड कम कर देगा ये जूस

डीएनए हिंदीः यूरिक एसिड का ब्लड में बढ़ना (High Uric Acid in Blood)ठंड में ज्यादा हो जाता है और यही कारण है कि घुटनों (Knee Pain) या जोड़ों में दर्द (Joints pain) की समस्या भी बढ़ने लगती है. लेकिन डाइट और एक्सरसाइज( Diet and Exercise) पर ध्यान दिया जाए तो आसानी से शरीर के दर्द (Body Pain) को दूर किया जा सकता है. यहां आपको आज एक ऐसे नेचुरल जूस (Natural Juice) के बारे में बताएंगे जो ब्लड से यूरिक एसिड को सोख कर यूरिन के जरिए बाहर (Absorbing uric acid from the blood and passing it out through urine) करता है.

हर किसी के किचन में मौजूद आलू यूरिक एसिड का इलाज नेचुरल तरीके (Potato juice in high uric acid) से करता है, इसके रस को कैसे और कब पीना चाहिए चलिए नेचुरोपैथिक विशेषज्ञ प्रीतिका मोजुमदार से जानें.

यूरिक एसिड में आलू का जूस-Is potato juice good for uric acid in hindi

आलू के जूस में विटामिन बी और सी, पोटैशियम, कैल्शियम, आयरन और फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं. आलू का रस पीने से प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा मिल सकता है, गठिया से राहत मिल सकती है, अल्सर का इलाज हो सकता है, यकृत और पित्ताशय की थैली साफ हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम हो सकता है और कब्ज का इलाज हो सकता है. इसमें ज्यादा प्यूरीन नहीं होता है. ये शरीर में वेस्ट प्रोडक्ट्स (Promote Waste Excretion) को निकालने में बढ़ावा देता है जिससे शरीर में प्यूरीन जमा नहीं होता और हाई यूरिक एसिड की समस्या नहीं होती.

यूरिक एसिड में आलू का जूस कब और कैसे पिएं-How to drink potato juice for high uric acid

1 गिलास कच्चा आलू का रस निकाल लें और इसमे आधा नींबू का रस निचोड़ लें और इसे रोज सुबह खाली पेट पीना शुरू कर दें. ये हड्डियों में जमा प्यूरिन और ब्लड में घुले यूरिक एसिड को यूरिन के जरिए बाहर निकाल देगा.

यूरिक एसिड में आलू का जूस पीने के फायदे-Potato juice benefits for high uric acid

इतना ही नहीं यूरिक एसिड के मरीजों के लिए आलू का जूस काफी कारगर तरीके से काम करता है.ये डायूरिटिक (diuretic) है यानी वो जो मूत्र उत्सर्जन को बढ़ावा देकर यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में भी मदद कर सकता है.इसके अलावा ये फाइबर से भरपूर है जिसे यूरिक एसिड के मरीज आराम से खा सकते हैं.साथ ही ये पोटैशियम का अच्छा स्रोत है, जो गाउट से पीड़ित लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण इलेक्ट्रोलाइट है.इतना ही नहीं इसका मैग्नीशियम और विटामिन सी जैसे विटामिन और खनिज यूरिक एसिड वाले लोगों के लिए फायदेमंद होते हैं।

