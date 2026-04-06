Postnatal Care: डिलीवरी के बाद की 40-45 दिन की केयर, आयुर्वेद के अनुसार जानें बच्चे के जन्म के बाद क्या करें, क्या नहीं!

Ayurvedic Guide - Mothers Postnatal Care: भारत में आज भी कई क्षेत्रों में डिलीवरी के बाद महिलाओं को एक अलग कमरे में रखा जाता है, ताकि शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके. आइए आज आयुर्वेद के अनुसार जानते हैं कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं...

Ayurvedic Guide For New Mothers Postnatal Care: हर महिला के लिए प्रेग्नेंसी का दौर बहुत ही खास और सेहत के लिहाज से बेहद मुश्किल भरा होता है. डिलीवरी से पहले और बाद में भी सेहत पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है. कहा जाता है कि डिलीवरी यानी की बच्चे के जन्म के बाद महिलाओं का नया जीवन शुरू होता है. इस दौरान महिलाएं कई तरह की शारीरिक, मानसिक और हार्मोनल बदलावों से गुजरती हैं. आयुर्वेद में डिलीवरी के बाद के समय को सूतिका काल कहते हैं, जो सामान्यतः 40 से 45 दिनों तक माना जाता है. इस दौरान मां की सही देखभाल हो, तो न सिर्फ उसकी वर्तमान की सेहत में सुधार आता है, बल्कि भविष्य में होने वाली कई गंभीर बीमारियों का जोखिमभी कम हो जाता है.

इसलिए भारत में आज भी कई क्षेत्रों में डिलीवरी के बाद महिलाओं को एक अलग कमरे में रखा जाता है, ताकि शारीरिक और मानसिक तौर पर उन्हें पर्याप्त आराम मिल सके. इसी कड़ी में आइए आज आयुर्वेद के अनुसार जानते हैं कि डिलीवरी के बाद महिलाओं को क्या करना चाहिए और क्या नहीं?

डिलीवरी के बाद क्या करें? जानें क्या कहता है आयुर्वेद

हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ के एक्सपर्ट के मुताबिक, आयुर्वेद में डिलीवरी के बाद समय को सूतिका काल कहा गया है और कुछ जगहों पर इसे जापा भी कहा जाता है. हर महिला के लिए डिलीवरी के बाद कुछ खास चीजों पर ध्यान देना जरूरी है. आइए जानें...

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पौष्टिक आहर

आयुर्वेद के मुताबिक, डिलीवरी के बाद महिलाओं का शरीर रिकवरी मोड पर चला जाता है, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट सलाह देते हैं कि इस दौरान हल्का, गर्म और आसानी से पचने वाला भोजन ही खाना चाहिए. डिलीवरी के बाद 40 से 45 दिन तक मूंग दाल, घी, सूप, खिचड़ी, अजवाइन, सौंठ, मेथी जैसे मसाले आदि के सेवन की सलाह दी जाती है. इस तरह का खाना पाचन क्रिया को सुधारता है और शरीर की रिकवरी के लिए ताकत देता है.

गर्म पानी पीना जरूरी

महिलाएं इस दौरान आमतौर पर ठंडा पानी पीती हैं. लेकिन आयुर्वेद डिलीवरी के बाद महिलाओंको गुनगुना पानी पीने की सलाह देता है. गुनगुना पानी पाचन तंत्रिका को बेहतर बनाकर शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है.

अभ्यंग मालिश

डिलीवरी के दौरान महिलाओं को कई हड्डियां टूटने जैसा दर्द होता है और इस दर्द से रिकवरी के लिए आयुर्वेद में डिलीवरी के बाद तेल से मालिश बहुत जरूरी मानी गई है. डिलीवरी के बाद तिल और सरसों के तेल से मालिश करने से कमजोर पड़ी मांसपेशियां मजबूत होती हैं, यह दर्द को कम करने में मदद करता है.

योग और प्राणायाम

डिलीवरी के बाद 20 से 25 दिन का समय खत्म हो जाए, तब महिलाओं को डॉक्टर की सलाह के बाद हल्के योग और प्राणायाम शुरू कर देने चाहिए. क्योंकि योग और प्राणायाम करने से शरीर की ताकत बढ़ती है.

पेट बांधना (Belly Binding)

इसके अलावा डिलीवरी के बाद पेट की बढ़ी हुई मांसपेशियों को कम करने के लिए आयुर्वेद में डिलीवरी के बाद पेट बांधने की परंपरा है. एक्सपर्ट के मुताबिक, पेट पर बेल्ट, सूती का कपड़ा बांधने से पेट आसानी से अंदर चल जाता है. आयुर्वेद के मुताबिक, डिलीवरी के बाद पेट बांधने से गर्भाशय जल्दी सामान्य होने लगता है.

डिलीवरी के बाद क्या नहीं करना चाहिए?

- आयुर्वेद के अनुसार, डिलीवरी के बाद कम से कम 1 साल तक महिलाओं को ठंडी चीजें जैसे ठंडा पानी, आइसक्रीम और फ्रिज का खाना खाने से बचना चाहिए. क्योंकि इससे शरीर का वात दोष बढ़ता है और कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं.

- डिलीवरी के बाद शरीर रिकवरी मोड में चला जाता है, इस स्थिति में ज्यादा मसालेदार और तैलीय खाना पाचन को खराब कर सकता है. इससे गैस, कब्ज और कमजोरी बढ़ सकती है. इसलिए इस प्रकार का खाना डिलीवरी के बाद खाने से बचना चाहिए.

- डिलीवरी के बाद मां को किसी प्रकार का मानसिक तनाव नहीं लेने से बचना चाहिए, मानसिक तनाव मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक होता है और महिला के मानसिक तनाव से दूध की गुणवत्ता और मात्रा कम हो सकती है.

- डिलीवरी के बाद सही रिकवरी हो सके, इसके लिए रोजाना 8 से 10 घंटे की नींद लें. दरअसल, नींद की कमी से शरीर की रिकवरी धीमी हो जाती है और नींद की कमी से शारीरिक थकान, दर्द की समस्या हो सकती है.

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