Popcorn Lung Disease: मूवी देखते-देखते आपको भी है पॉपकॉर्न खाने की आदत? हालत खराब कर देगी ये बीमारी, पहले ही हो जाएं अलर्ट

Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?
एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल
राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!
ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट
वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत
Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट
Ind vs Pak 1999: शोएब-सचिन टकराव से क्यों हिला था पूरा Eden Gardens, एशियाई ट्रॉफी में भड़क गया था दंगा?
बड़े बिजनेसमैन बनते हैं इन 5 राशियों के लोग, इनमें होते हैं व्यापारी बनने के ये खास गुण
सेहत
Popcorn Lung Disease: मूवी देखते समय अगर आपको भी पॉपकोर्न खाने में मजा आता है, तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, ये पॉपकोर्न आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. आइए, हम आपको बताते हैं कैसे?
Microwave Popcorn Side Effects: पॉपकॉर्न को अक्सर लोग सिनेमा हॉल में या फिर घर में भी मूवी या टीवी देखते हुए खाना पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, यह लगभग हर किसी का पसंदीदा स्नैक बन गया है. वैसे तो पॉपकोर्न को हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, पर कम ही लोग जानते हैं कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक होता है. दरअसल, अमेरिका में एक शख्स को यह आदत इतनी भारी पड़ी कि उसे गंभीर बीमारी हो गई. तो चलिए इस जानलेवा बीमारी के बारे में हम आगे विस्तार से बताते हैं.
पॉपकॉर्न खाने से फेफड़ों में एक गंभीर बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों की छोटी-छोटी ट्यूब्स संकरी हो जाती हैं और उन पर दाग पड़ जाते हैं. इस बीमारी का नाम पॉपकोर्न लंग(What is Popcorn Lung) है. यह ज्यादातर, माइक्रोवेव में बने पॉपकोर्न से होता है. इस बीमारी के कारण मरीज को लगातार खांसी, सांस फूलना और गले से सीटी जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है. गंभीर मामलों में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है. इतना ही नहीं, कई बार तो फेफड़े का ट्रांसप्लांट कराना भी पड़ जाता है. अगर आप भी माइक्रोवेव पॉपकॉर्न खाते हैं, तो कम से कम बैग खोलते वक्त निकलने वाली भाप को सीधे सांस में न लें. पैकेट को खोल कर कुछ सेकंड के लिए खुला छोड़ दें. भाप निकलने के बाद ही इसे खाएं.
साल 2012 में अमेरिका के कोलोराडो के रहने वाले वेन वॉटसन ने दावा किया कि उन्हें पॉपकॉर्न लंग नाम की गंभीर बीमारी हो गई. वे लगभग 10 सालों तक हर दिन 2 पैकेट माइक्रोवेव में बना पॉपकॉर्न खाते थे और खाने से पहले पैकेट खोलकर उसकी गरम भाप को सूंघते थे. बाद में, इस पर जांच हुई तो पता चला कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न के भाप में डायएसिटिल नामक केमिकल होता है, जो आर्टिफिशियल बटर फ्लेवरिंग में डाला जाता था. वैसे तो यह केमिकल खाने में सुरक्षित माना जाता है, लेकिन सांस के जरिए अगर इसे अंदर लिया जाए, तो यह फेफड़ों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है.
यह भी पढ़ें- Weak Lungs Symptoms: ये लक्षण बताते हैं कमजोर हो रहे हैं आपके फेफड़े, तुरंत दें ध्यान
पॉपकॉर्न के भाप और धुएं को सीधे सांस में भरना खतरनाक होता है. डॉक्टरों के अनुसार, अगर आप भी पॉपकोर्न खूब खाते हैं और आपको लगातार खांसी या सांस फूलने की समस्या हो रही है, तो तुरंत इसकी जांच कराएं. आपको बता दें कि पॉपकॉर्न लंग को रोका जा सकता है, लेकिन एक बार हो जाने पर इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल है.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.