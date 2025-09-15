Popcorn Lung Disease: मूवी देखते-देखते आपको भी है पॉपकॉर्न खाने की आदत? हालत खराब कर देगी ये बीमारी, पहले ही हो जाएं अलर्ट

Add DNA as a Preferred Source
FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
Headlines

Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल

राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट

Ind vs Pak 1999: शोएब-सचिन टकराव से क्यों हिला था पूरा Eden Gardens, एशियाई ट्रॉफी में भड़क गया था दंगा?

बड़े बिजनेसमैन बनते हैं इन 5 राशियों के लोग, इनमें होते हैं व्यापारी बनने के ये खास गुण

  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

राजशाही और भारत को लेकर सुशीला कार्की का रुख क्या होगा? नेपाल में प्लेन हाइजैक की पहली घटना में छिपे हैं जवाब!

ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट

ICC Player of The Month: एशिया कप के बीच मोहम्मद सिराज को मिला खास सम्मान, आईसीसी ने 'मियां भाई' को दिया बड़ा गिफ्ट

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

वो सिर्फ पत्नी नहीं, मां भी थीं... अब सेना में लेफ्टिनेंट बन यूं शहीद पति की विरासत संभाल रहीं प्रियंका खोत

  • PHOTOS
  • VIDEOS
  • ENTERTAINMENT
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली

Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली

Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल

सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?

Homeसेहत

सेहत

Popcorn Lung Disease: मूवी देखते-देखते आपको भी है पॉपकॉर्न खाने की आदत? हालत खराब कर देगी ये बीमारी, पहले ही हो जाएं अलर्ट

Popcorn Lung Disease: मूवी देखते समय अगर आपको भी पॉपकोर्न खाने में मजा आता है, तो ये खबर आपके लिए है. दरअसल, ये पॉपकोर्न आपके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं. आइए, हम आपको बताते हैं कैसे?

Latest News

डीएनए हिंदी वेब डेस्क

Updated : Sep 15, 2025, 02:28 PM IST

Popcorn Lung Disease: मूवी देखते-देखते आपको भी है पॉपकॉर्न खाने की आदत? हालत खराब कर देगी ये बीमारी, पहले ही हो जाएं अलर्ट
Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

Microwave Popcorn Side Effects: पॉपकॉर्न को अक्सर लोग सिनेमा हॉल में या फिर घर में भी मूवी या टीवी देखते हुए खाना पसंद करते हैं. बच्चों से लेकर बड़ों तक, यह लगभग हर किसी का पसंदीदा स्नैक बन गया है. वैसे तो पॉपकोर्न को हेल्दी माना जाता है, क्योंकि इसमें फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, पर कम ही लोग जानते हैं कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न फेफड़ों के लिए बहुत खतरनाक होता है. दरअसल, अमेरिका में एक शख्स को यह आदत इतनी भारी पड़ी कि उसे गंभीर बीमारी हो गई. तो चलिए इस जानलेवा बीमारी के बारे में हम आगे विस्तार से बताते हैं.  

माइक्रोवेव पॉपकॉर्न खाने से कौन सी बीमारी होती है? 

पॉपकॉर्न खाने से फेफड़ों में एक गंभीर बीमारी होती है, जिसमें फेफड़ों की छोटी-छोटी ट्यूब्स संकरी हो जाती हैं और उन पर दाग पड़ जाते हैं. इस बीमारी का नाम पॉपकोर्न लंग(What is Popcorn Lung) है. यह ज्यादातर, माइक्रोवेव में बने पॉपकोर्न से होता है. इस बीमारी के कारण मरीज को लगातार खांसी, सांस फूलना और गले से सीटी जैसी आवाज आनी शुरू हो जाती है. सबसे बड़ी बात यह है कि ये बीमारी पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती है. गंभीर मामलों में पेशेंट को ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है. इतना ही नहीं, कई बार तो फेफड़े का ट्रांसप्लांट कराना भी पड़ जाता है. अगर आप भी माइक्रोवेव पॉपकॉर्न खाते हैं, तो कम से कम बैग खोलते वक्त निकलने वाली भाप को सीधे सांस में न लें. पैकेट को खोल कर कुछ सेकंड के लिए खुला छोड़ दें. भाप निकलने के बाद ही इसे खाएं.

इस बीमारी के बारे में कैसे पता चला?

साल 2012 में अमेरिका के कोलोराडो के रहने वाले वेन वॉटसन ने दावा किया कि उन्हें पॉपकॉर्न लंग नाम की गंभीर बीमारी हो गई. वे लगभग 10 सालों तक हर दिन 2 पैकेट माइक्रोवेव में बना पॉपकॉर्न खाते थे और खाने से पहले पैकेट खोलकर उसकी गरम भाप को सूंघते थे. बाद में, इस पर जांच हुई तो पता चला कि माइक्रोवेव पॉपकॉर्न के भाप में डायएसिटिल नामक केमिकल होता है, जो आर्टिफिशियल बटर फ्लेवरिंग में डाला जाता था. वैसे तो यह केमिकल खाने में सुरक्षित माना जाता है, लेकिन सांस के जरिए अगर इसे अंदर लिया जाए, तो यह फेफड़ों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाता है.

यह भी पढ़ें- Weak Lungs Symptoms: ये लक्षण बताते हैं कमजोर हो रहे हैं आपके फेफड़े, तुरंत दें ध्यान 

पॉपकोर्न लंग बीमारी से बचने के उपाय

पॉपकॉर्न के भाप और धुएं को सीधे सांस में भरना खतरनाक होता है. डॉक्टरों के अनुसार, अगर आप भी पॉपकोर्न खूब खाते हैं और आपको लगातार खांसी या सांस फूलने की समस्या हो रही है, तो तुरंत इसकी जांच कराएं. आपको बता दें कि पॉपकॉर्न लंग को रोका जा सकता है, लेकिन एक बार हो जाने पर इसे पूरी तरह ठीक करना मुश्किल है. 

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए हमारे गूगलफेसबुकxइंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से जुड़ें.

Read More
Advertisement
लोकप्रिय कहानियाँ
Ravivar Ke Upay: सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के दिन अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
सूर्य देव के कमजोर होने से बिगड़ जाते हैं बनते काम, रविवार के अचूक उपाय करने से दूर होगी समस्या
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
दिल्ली में गर्मी ने किया बेहाल, 40 के पार पहुंच गया तापमान, जानिए कैसा रहेगा मौसम का हाल
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', Rajkummar Rao-Shraddha Kapoor ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
Stree 2 Release Date: फिर लौट रही 'स्त्री', राजकुमार राव-श्रद्धा कपूर ने अनोखे अंदाज में किया रिलीज डेट का ऐलान
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच 
MI Vs KKR: वानखेड़े स्डेडियम में रोहित-सूर्या के बल्ले से निकलेगी आग, जानें कैसी है मैच के लिए तैयार पिच
'जो अतीक अहमद से डरते थे अब हमसे डरेंगे', जानिए क्या है हमलावरों का मंसूबा, परीक्षा की तैयारी से हत्यारे कैसे बने?
'जो अतीक से डरते थे अब हमसे डरेंगे', हैरान कर देगा हमलावरों का मंसूबा
MORE
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Asia Cup का खिताब जिताने वाले 8 भारतीय कप्तान, धोनी-रोहित से कोसों दूर हैं विराट कोहली
Vastu Tips: किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
किचन में एक साथ रखें ये मसाले प्रकट करते हैं वास्तुदोष, कलेश और तंगी में बदल जाता है घर का माहौल
सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?
सस्ते iPhone खरीदने के लिए Flipkart लाया आजीबोगरीब ऑफर, Big Billion Days में शॉपिंग के लिए क्या खरीदना पड़ेगा 5000 रुपये का पास?
एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल
एशिया कप का फाइनल हारने वाले भारतीय कप्तान, लिस्ट में एमएस धोनी का नाम भी शामिल
Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट
Numerology: बहू नहीं, ससुराल में बेटी की तरह रहती हैं इन तारीखों में जन्मी लड़कियां, बन जाती हैं सास की फेवरेट
MORE
पसंदीदा वीडियो
MORE
Advertisement
डीएनए ऑरिजिनल
Nail Care Tips: नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
नाखूनों का पीलापन-ड्राईनेस इन आसान तरीकों से होगा दूर, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
IRCTC के इस टूर पैकेज में सावन माह में करें ज्योतिर्लिंग के दर्शन, जानिए बुकिंग प्रक्रिया
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Disha Patani ने पहनी ब्लैक बिकिनी, फोटो देख फैंस बोले 'हाय गर्मी'
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
Blood Sugar Control करने में इन 5 फलों के छिलके हैं फायदेमंद, Diabetes मरीज जरूर खाएं
MORE