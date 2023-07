Oral Hygiene & Cancer : दांत और मुंंह की सफाई है ज़रूरी ताकि बनी रहे लीवर कैंसर से दूरी

अगर आपकी ओरल हाइजीन ठीक नहीं है और मुंह में सड़न रहती है तो लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. जानिए कैसे ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, कारण और इलाज

डीएनए हिंदी : Bad Oral Hygiene Causes Liver Cancer- मुंह की सड़न से लीवर कैंसर (Liver Cancer) का खतरा बढ़ जाता है, यह बात सुनकर आपको आश्चर्य लग रहा होगा कि मुंह का लीवर से क्या संबंध. मुंह की सड़न, दांतों की समस्या या फिर अल्सर की शिकायत लीवर कैंसर का खतरा बढ़ा सकती है. हालिया एक स्टडी ने यह दावा किया है कि ओर खराब ओरल हाइजीन (Oral Hygiene) होने से लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. आईए इस रिपोर्ट को समझें और कैसे ओरल हाइजीन का ध्यान रखें

क्या कहती है स्टडी (What Study Says)

क्वींस यूनिवर्सिटी के शोध में यह बात सामने आई है कि ओरल हाइजीन लीवर कैंसर का एक बहुत बड़ा कारण है. इस अध्ययन में यूके के 469,000 से अधिक लोगों के एक समूह का विश्लेषण किया गया, जो ओरल हाइजीन समस्या और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर के जोखिम,जैसे लीवर, बड़ी आंत, मलाशय और अग्नाशय के कैंसर के बीच संबंध का पता लगाने के लिए था. शोधकर्ताओं ने पाया कि प्रतिभागियों में से 4,069 ने छह साल की अवधि में गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल कैंसर दिखाई दिया, इनमें से 13 प्रतिशत मामलों में रोगियों ने खराब ओरल हाइजीन की स्थितियों की भी सूचना दी.

मुंह या दांत की परेशानी बढ़ा सकती है कैंसर का खतरा (Oral Hygiene Causes Liver Cancer in Hindi)

मुंह में सड़न या अल्सर से लीवर काफी प्रभावित होता है. यह साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखने के कारण होती है. पहला कारण यह है कि जब दांत में समस्या होती है तो सही ढंग से पौष्टिक खाना नहीं खाया जाता है और लीवर में दिक्कत शुरू हो जाती है. दूसरा कारण ओरल समस्या में माइक्रोबायोम एक अहम कारण है. जब हम सही से ब्रश नहीं करते हैं और दांतों के बीच में गंदगी ज्यादा फंसने लगती है. इससे सड़न पैदा होती है जो बाद में जाकर कई परेशानियों का कारण बनती है. जो व्यक्ति मसूड़ों में खून,माउथ अल्सर और दांतों के टूटने की समस्याओं से पीड़ित रहते हैं उनमें हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा का खतरा 75 प्रतिशत तक बढ़ जाता है, यह लीवर कैंसर का ही एक रूप है

हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा लीवर संबंधी कैंसर का सबसे आम रूप है. ब्रिटेन के कैंसर रिसर्च के आंकड़ों के मुताबिक ब्रिटेन में हर साल 6200 लीवर कैंसर के नए मामले सामने आ जाते हैं.आंकड़ों के मुताबिक लीवर कैंसर से होने वाली मौतों का 8वां सबसे आम कारण लीवर कैंसर है.

कैसे करें बचाव (How to keep yourself Safe, Symptoms and Remedy)



लीवर कैंसर के आम लक्षण हैं, पेट में दर्द होना, आंतों में सूजन, पीलिया, भूख कम लगना आदि. अगर आप अपना वजन ठीक रखते हैं, पौष्टिक भोजन लेते हैं,पाचन क्रिया ठीक रहती है, दांत और मुंह को साफ रखते हैं, ओरल हाइजीन का खयाल रखते हैं तो इस कैंसर का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है. आप घरेलू उपाय अपनाकर दांतों को और मुंह को साफ रख सकते हैं. बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिला दें और इससे दांतों को साफ करें. इसके अलावा पीले दांतों को साफ करने के लिए सरसों के तेल में नमक लगाकर दांतों पर रगड़ें. इससे दांतों के अंदर फंसे बैक्टीरिया मर जाएंगे और मुंह में सड़न नहीं होगी.

