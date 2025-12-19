Blood Circulation: खराब ब्लड सर्कुलेशन की पहचान हैं शरीर में दिखने वाले ये लक्षण, भूलकर भी न करें इग्नोर

Blood Circulation: आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत देते हैं. इसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए.

Blood Circulation: शरीर में जब भी किसी तरह की समस्या पैदा होती है, तो इसके लक्षण पहले ही नजर आने लगते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे लक्षणों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो खराब ब्लड सर्कुलेशन का संकेत देते हैं. इसे भूलकर भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, ब्लड सर्कुलेशन अगर शरीर में ठीक से नहीं हो रहा है तो इसकी वजह से हृदय, दिमाग और किडनी समेत अन्य सेहत से जुड़ी गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है. आइए जानें खराब ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति में शरीर क्या संकेत देता है, इसके लक्षण क्या हो सकते हैं...

खराब ब्लड सर्कुलेशन के लक्षण

हाथों और पैरों में सुन्नपन महसूस होना: इस स्थिति में सुन्नपन महसूस होना आम है. हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक, लंबे समय तक बैठे रहने पर अगर बार-बार ऐसा महसूस हो तो इसे नजरअंदाज न करें.

पैरों में सूजन और ऐंठन की समस्या: पैरों में सूजन और हाथ-पैरों का ठंडा होना भी धीमी ब्लड सर्कुलेशन का संकेत हो सकता है. इसके अलावा कुछ लोगों में चलने पर पैरों में दर्द या ऐंठन होती है, इसे नजरअंदाज न करें.

त्वचा और बालों में बदलाव नजर आना: इस स्थिति में कई लोगों को त्वचा और बालों में बदलाव की समस्या देखने को मिलती है. इसमें त्वचा का रूखा होना, घावों का देर से भरना और पैरों पर बालों का झड़ना शामिल है.

थकान और चक्कर आने की समस्या: खासतौर से महिलाओं में यह समस्या ज्यादा देखने को मिलती है. इसके अलावा गंभीर मामलों में सांस फूलना और सीने में दर्द भी महसूस हो सकता है, इस स्थिति में तुरंत डॉक्टर को दिखाना जरूरी है.

क्या हो सकते हैं इसके कारण?

इसके पीछे की बड़ी वजह डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, मोटापा, धूम्रपान और शारीरिक निष्क्रियता है. इसके अलावा लंबे समय तक एक ही पोजिशन में बैठकर काम करना भी खराब ब्लड सर्कुलेशन का कारण बनता है. इसका पता लगाने के लिए आमतौर पर डॉक्टर मरीज की हिस्ट्री, ब्लड प्रेशर, शुगर और कोलेस्ट्रॉल की जांच के साथ कुछ विशेष टेस्ट कराते हैं.

कैसे करे बचाव?

हेल्थ एक्सपर्ट्स के मुताबिक समय रहते पहचान होने पर जीवनशैली में बदलाव से इस समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है. इसके लिए नियमित वॉक, हल्का व्यायाम, संतुलित आहार, पर्याप्त पानी पिएं और धूम्रपान से दूरी बनाए रखें. इससे ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है. इसके लक्षण लगातार बने रहें तो इसे हल्के में न लें.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

