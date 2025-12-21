Weak Eye Remedy: पॉल्यूशन से आंखों को हो रहा गंभीर नुकसान, जानिए कैसे जहरीली हवा में बचाएं अपनी आईज

हवा में मौजूद सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसी गैसें आंखों की नमी वाली परत को नुकसान पहुंचा सकती हैं, जिससे आंखों में जलन, लगातार पानी आना और लालिमा जैसे लक्षण दिखाई देते हैं. प्रदूषण से अपनी आंखों की सुरक्षा और देखभाल कैसे करें, यह जानें.

प्रदूषण के चलते आंखों में आंसू कम बनते हैं, जिससे आंखों को नुकसान पहुंचने का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, सावधानी बरतें, बाहर जाते समय मास्क और चश्मा पहनें, खूब पानी पिएं, ओमेगा-3 से भरपूर खाद्य पदार्थ खाएं, स्क्रीन का इस्तेमाल कम करें और आंखों को रगड़ने से बचें. अगर आपको कोई भी समस्या हो, तो किसी नेत्र विशेषज्ञ से जरूर सलाह लें, क्योंकि धूल और रसायन आंखों में जलन, सूखापन, लालिमा और एलर्जी पैदा कर सकते हैं, जिससे लंबे समय में आपकी दृष्टि को नुकसान पहुंच सकता है.

प्रदूषण के कारण आंखों की समस्याएं

सूखापन और जलन: हवा में मौजूद धूल और प्रदूषण, आंसुओं की प्राकृतिक परत को कमजोर कर देते हैं, जिससे आंखें सूख जाती हैं और उनमें जलन होने लगती है.



लालिमा और पानी आना: प्रदूषक सीधे आंखों की कंजंक्टिवा को परेशान करते हैं, जिससे आंखें लाल हो जाती हैं और उनमें से पानी आने लगता है.

एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस: धूल और एलर्जी पैदा करने वाले पदार्थ आंखों की एलर्जी का कारण बनते हैं, जिससे खुजली और सूजन होती है.

संक्रमण का खतरा: प्रदूषण आंखों की प्राकृतिक सुरक्षा को कम कर देता है, जिससे संक्रमण की संभावना बढ़ जाती है, खासकर कॉन्टैक्ट लेंस पहनने वालों के लिए.

दीर्घकालिक नुकसान: प्रदूषण के लगातार संपर्क में रहने से रेटिना को नुकसान पहुंच सकता है और अन्य नेत्र रोग हो सकते हैं.

सावधानी क्या बरतें ताकि आंखों को कम से कम हो नुकसान

घर से बाहर निकलते समय सुरक्षा

चश्मे का उपयोग: धूल और प्रदूषण से अपनी आंखों की सुरक्षा के लिए नियमित चश्मे या धूप के चश्मे पहनें (कॉन्टैक्ट लेंस से बचें).

मास्क का प्रयोग करें

अपने चेहरे को ढकने के लिए मास्क का प्रयोग करें, जिससे आंखों को भी कुछ हद तक सुरक्षा मिलेगी.

घर के अंदर रहें

जब वायु प्रदूषण का स्तर उच्च हो, तो बाहर जाने से बचें, खासकर सुबह के समय.

आंख की देखभाल के लिए क्या करें

अपने हाथ धोएं और आंखों को छूने से बचें: अपने हाथों को बार-बार धोएं और आंखों को छूने से बचें.

अपनी आंखों को रगड़ने से बचें: यदि आपकी आंखों में असहजता महसूस हो रही है, तो उन्हें न रगड़ें, क्योंकि इससे नुकसान बढ़ जाएगा.

आर्टिफिशियल आंसू (लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स): आप डॉक्टर से परामर्श लेने के बाद लुब्रिकेटिंग आई ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं.

पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं: शरीर को हाइड्रेटेड रखने से आंसू बनने में मदद मिलती है.

स्वस्थ खाद्य पदार्थ लें: ओमेगा-3 फैटी एसिड, हरी सब्जियां, मेवे, मछली आदि आंखों के लिए फायदेमंद होते हैं.

स्क्रीन का उपयोग कम करें: मोबाइल और लैपटॉप का उपयोग कम करें और अपनी आंखों को आराम दें.

एयर प्यूरिफायर का यूज करें: अपने घर के वातावरण को साफ रखें और एयर प्यूरीफायर का उपयोग करें.

यदि आंखों में जलन, दर्द, धुंधली दृष्टि या कोई अन्य समस्या बनी रहती है, तो बिना देरी किए किसी नेत्र विशेषज्ञ से संपर्क करें.

