भारत में आज से शुरू हुआ HPV वैक्सीनेशन, मुफ्त में लगेगा टीका, जानिए Cervical Cancer की रोकथाम में कैसे मिलेगी मदद

National HPV Vaccine Drive: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देश की करोड़ों बेटियों की सेहत से जुड़े एक ऐतिहासिक नेशनल मिशन एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान शुरु किया है. यह कदम देश की नारी शक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है.

HPV Vaccine Cervical Cancer: आज यानी शनिवार (28 फरवरी 2026) को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अजमेर से देश की करोड़ों बेटियों की सेहत से जुड़े एक ऐतिहासिक नेशनल मिशन की शुरुआत की. प्रधानमंत्री मोदी ने देशभर में एचपीवी (HPV) टीकाकरण अभियान लॉन्च किया है. इस अभियान के तहत 9 से 14 साल की बेटियों को भविष्य में होने वाले सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर) से बचाने के लिए देशभर के लगभग 30,000 केंद्रों पर HPV वैक्सीन उपलब्ध कराई जाएगी. यह कदम देश की नारी शक्ति के स्वास्थ्य और सुरक्षा के प्रति एक बड़ी क्रांति माना जा रहा है.

क्या कहते हैं आंकड़े?

आंकड़ों की मानें तो भारत में सर्वाइकल कैंसर (गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर) महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम कैंसर है, हर साल लगभग 1.25 से 1.32 लाख नए मामले सामने आते हैं और 75 से 80 हजार से ज्यादा महिलाओं की मौत इस बीमारी से हो जाती है. दुनिया भर में होने वाली सर्वाइकल कैंसर से मौतों में भारत का हिस्सा करीब 23–25% है. औसतन हर दिन लगभग 200 भारतीय महिलाएं इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा देती हैं.

यह भी पढ़ें: Cervical Cancer: सर्वाइकल कैंसर को लेकर उम्र से जुड़े मिथक, वो 5 जरूरी बातें जो हर महिला को पता होनी चाहिए

कहां और कैसे लगेगा टीका?

यह पूरे देश में लागू होगा, हर साल लगभग 1.15 करोड़ 14 साल की लड़कियों को इसका लाभ मिलेगा. यह वैक्सीन सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों जैसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर (PHC), कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जिला अस्पताल और सरकारी मेडिकल कॉलेजों में मुफ्त दी जाएगी. साथ ही टीकाकरण प्रशिक्षित डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों की निगरानी में होगा. इसके अलावा वैक्सीन को सुरक्षित रखने के लिए खास व्यवस्था की गई है और किसी भी दुर्लभ साइड इफेक्ट की स्थिति में तुरंत इलाज की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी. टीका लगाने से पहले माता-पिता या अभिभावक की अनुमति जरूरी होगी और यह पूरी तरह स्वैच्छिक होगा.

Shielding every daughter today, shaping a cancer-free India tomorrow.



Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi launches the Nationwide HPV Vaccination Campaign in Ajmer, Rajasthan — a transformative step towards eliminating cervical cancer and strengthening women’s health… pic.twitter.com/HtPIauEOGQ — Ministry of Health (@MoHFW_INDIA) February 28, 2026

कौन सी वैक्सीन लगेगी?

इस अभियान में गार्डासिल (Gardasil) नाम की HPV वैक्सीन लगाई जाएगी, जो सर्वाइकल कैंसर से बचाने में मदद करती है. यह वैक्सीन HPV के खतरनाक प्रकारों से सुरक्षा देती है. दुनिया भर में HPV वैक्सीन की 50 करोड़ से ज्यादा डोज दी जा चुकी हैं और यह सर्वाइकल कैंसर से बचाव में काफी प्रभावी मानी जाती है. यही वजह है क सरकार माता-पिता से अपील कर रही है कि वे अपनी 14 साल की बेटियों को HPV वैक्सीन जरूर लगवाएं, क्योंकि यह कैंसर से बचाव का एक मजबूत तरीका है.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से.