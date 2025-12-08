Peanuts Benefits For Health: सर्दियों में बादाम का काम करती है मूंगफली, स्किन से लेकर दिल तक को रखती है दुरुस्त

मूंगफली सर्दियों में शरीर को लाभ देने वाला सस्ता, सरल और अत्यंत पौष्टिक सुपरफूड है. मूंगफली का सेवन शरीर को अनगिनत लाभ देता है. इसके सेवन के तरीके इसके लाभ को और बढ़ा सकते हैं.

सर्दियों में शरीर को गर्म रखने और संक्रमण से बचाने के लिए गर्म तासीर और पौष्टिकता से भरी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है. सर्दियों में गर्मी, ताकत और क्वालिटी प्रोटीन शरीर के लिए जरूरी होता है और ये तीनों चीजें मूंगफली में मिल जाती हैं. यही वजह है कि इसकी तुलना बादाम से की जाती है और इसे कई लोग सस्ता बादाम कहते हैं.

सेहत को मिलते हैं कई फायदे

आयुर्वेद में मूंगफली को औषधि माना गया है, जो शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करती है. मूंगफली वात दोष को संतुलित रखती है. हड्डियों और मांसपेशियों की मरम्मत में मदद करती है. हृदय के लिए लाभकारी है, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रित करती है, सूजन कम करती है और पाचन को भी दुरुस्त करती है. कुल मिलाकर मूंगफली में कई गुण छिपे हैं, जो शरीर को ऊर्जा देने के साथ-साथ पोषण भी देते हैं. ये प्रोटीन का अच्छा और सस्ता स्रोत है.

विटामिन ई और मोनोअनसैचुरेटेड फैट

मूंगफली में विटामिन ई और मोनोअनसैचुरेटेड वसा होती है, जो दिल को मजबूत बनाती है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करती है. बैड कोलेस्ट्रॉल दिल में ब्लॉकेज की समस्या पैदा कर सकती है. इसके अलावा, मूंगफली शुगर के मरीजों के लिए भी अच्छी होती है. इसमें कम ग्लाइसेमिक होता है, जो शुगर की मात्रा को रक्त में नियंत्रित रखता है. ऐसे में मूंगफली का सेवन ब्लड शुगर के मरीजों के लिए फायदेमंद है.

वजन को बढ़ाने और कम करने में है सहायक

मूंगफली वजन को बढ़ाने और घटाने दोनों में सहायक होती है. इसमें हाई प्रोटीन और अच्छा फैट होता है, जो वजन को बढ़ाने में मदद करता है, लेकिन अगर इसका सेवन सीमित मात्रा और सही समय पर किया जाए तो ये वजन को कम करने में भी सहायक होती है. मूंगफली सेवन में भारी होती है. थोड़ी सी मूंगफली का सेवन लंबे समय तक पेट को भरा रख सकता है.

स्किन और ब्रेन को करती है बूस्ट

इसके अलावा, ये स्किन और ब्रेन के लिए भी लाभकारी है. मूंगफली में मौजूद विटामिन बी-12 और अच्छा फैट ब्रेन को पूरा पोषण देते हैं. अब सवाल आता है कि किस समय मूंगफली का सेवन करना सही रहता है. मूंगफली सुबह और शाम खाएं. रात के समय मूंगफली खाने से बचें. मूंगफली को गुड़ के साथ या शहद के साथ खाने से इसके फायदे दोगुने हो जाते हैं. इसके अलावा, मूंगफली का चूरमा भी बना सकते हैं, जिसमें आटा और तिल जरूर मिलाएं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. डीएनए इसकी पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से