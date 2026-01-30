FacebookTwitterYoutubeInstagram
सेहत

सेहत

Depression और Mental Health पर खुलकर बोले टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव, कहा मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत! 

वैसे तो टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव आए दिन चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन, इस बार चर्चा की वजह कुछ और है. दरअसल, पावेल ड्यूरोव इस बार डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेकर बेबाकी से बात करते नजर आए.

Abhay Sharma

Updated : Jan 30, 2026, 08:51 PM IST

Depression और Mental Health पर खुलकर बोले टेलीग्राम के सीईओ पावेल ड्यूरोव, कहा मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत! 

Pavel Durov, Telegram CEO, Pavel Durov Mental Health

वैसे तो टेलीग्राम के CEO पावेल ड्यूरोव (Pavel Durov) आए दिन चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन, इस बार चर्चा की वजह कुछ और है. दरअसल, एक पॉडकास्ट में पावेल ड्यूरोव  प्राइवेसी, बैन या कोई टेक पर नहीं, बल्कि डिप्रेशन और मेंटल हेल्थ को लेकर बेबाकी से बात करते नजर आए. लेक्स फ्रिडमैन के साथ उनके इस इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं. इसपर ड्यूरोव का बहुत सीधा विचार है, पर कई लोगों को चौंका सकती है.

उनका मानना है कि खुद को मोटिवेट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए, बल्कि पहले काम शुरू करना चाहिए. खासतौर से आज के समय में, जब खासकर टेक और स्टार्टअप सेक्टर में लोग बर्नआउट और लो मूड से जूझ रहे हैं. पावेल ड्यूरोव कि यह सोच सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रही है और लोगों का ध्यान खींच रही है.. 

पावेल ड्यूरोव का मेंटल हेल्थ नियम 

41 साल के टेलीग्राम CEO पावेल ड्यूरोव ने बताया कि उन्हें बहुत कम डिप्रेशन होता है. पॉडकास्ट इंटरव्यू में उन्होंने बताया, “मुझे आमतौर पर कभी डिप्रेशन नहीं हुआ, कम से कम पिछले 20 सालों में मुझे ऐसा याद नहीं.” ड्यूरोव इसके पीछे किसी थेरेपी या लंबे ब्रेक को वजह नहीं मानते, बल्कि एक आदत को जिम्मेदार बताते हैं, एक्शन लेना. उनका कहना है, “मैं बस काम शुरू कर देता हूं, पहले समस्या को पहचानता हूं, फिर उसका हल ढूंढता हूं और उस पर काम करने लगता हूं.

यह भी पढ़ें: Immunity And Stress: मेंटल हेल्थ ही नहीं, इम्युनिटी के लिए भी खतरनाक है स्ट्रेस! ना करें इग्नोर

ड्यूरोव मानते हैं कि बिना कुछ किए सिर्फ चिंता करते रहना बेकार है. 'अगर आप किसी बात को लेकर बस चिंता करते रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, तो कुछ भी नहीं बदलेगा.' यही सोच उन्हें गिरफ्तारी, सरकारी दबाव, प्लेटफॉर्म बैन और दुनियाभर की आलोचनाओं के बीच भी आगे बढ़ने में मदद करती रही है, वे लगातार टेलीग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं.  

सिर्फ आराम करने से लो मूड होता है ठीक?

पावेल ड्यूरोव मेंटल हेल्थ से जुड़ी एक आम सोच को चुनौती देते हैं, उनका कहना है कि अक्सर लोग मान लेते हैं कि थोड़ा आराम कर लेने से अपने आप एनर्जी वापस आ जाएगी, लेकिन ड्यूरोव इससे सहमत नहीं हैं.  ड्यूरोव कहते हैं कि लोग सोचते हैं कि आराम करेंगे तो एनर्जी लौट आएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है.  एनर्जी काम करने से आती है. वह कहते हैं कि एक्शन लेने से मोमेंटम बनता है और मोमेंटम से मोटिवेशन आता है. 

कुछ करना शुरू करेंगे तो खुद ब खुद आएगा मोटिवेशन और इंस्पिरेशन 

ड्यूरोव आप बस कुछ करना शुरू कर दीजिए, फिर धीरे-धीरे मोटिवेशन और इंस्पिरेशन अपने आप आने लगती है. समय के साथ छोटे-छोटे कदम जुड़ते जाते हैं और कुछ सालों बाद, हो सकता है आप बहुत बड़ी चीजें हासिल कर लें. जिम का उदाहरण देते हुए पावेल कहते हैं कि जिम जाना इसका सबसे अच्छा उदाहरण है. कई दिन ऐसे होते हैं जब एक्सरसाइज शुरू करने का मन नहीं करता, लेकिन जैसे ही आप खुद को शुरुआत के लिए मजबूर करते हैं, थोड़ी देर बाद वही काम अच्छा लगने लगता है. 

यह बात सिर्फ फिटनेस तक सीमित नहीं है. काम हो, सेहत हो या पर्सनल गोल सभी मामलों में शुरुआत करना सबसे मुश्किल होता है, लेकिन एक बार काम शुरू हो जाए तो मन का विरोध कम होने लगता है. 

भारत में लोगों को ये बात आ रही पसंद

शहरी भारत में, जहां लंबे काम के घंटे, परफॉर्मेंस का दबाव और मेंटल हेल्थ की समस्याएं बढ़ रही हैं ड्यूरोव की यह सोच लोगों को अपनी लगती है. डिप्रेशन अक्सर ज्यादा सोचने और काम टालने से बढ़ता है. ड्यूरोव का तरीका बिना ज्यादा सोचे, किसी मकसद के साथ एक्शन लेने पर फोकस करता है. उनकी पर्सनल डिसिप्लिन, जैसे स्पोर्ट्स, फास्टिंग और मानसिक नियंत्रण, इस सोच को मजबूत बनाती है. इसलिए आज कुछ न कुछ जरूर करें, चाहे वह छोटा कदम ही क्यों न हो. 

मोटिवेशन नहीं, एक्शन की जरूरत!  

पावेल ड्यूरोव की इन बातों से यह तो साफ है कि जिदगी बदलने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं किया जाता, इसके लिए पहले कदम बढ़ाया जाता है.मोटिवेशन बाद में आता है. आप चाहे कोई स्टार्टअप शुरू कर रहे हों, काम के तनाव से जूझ रहे हों या बस किसी भारी दिन से गुजर रहे हों, एक्शन लेना छोटा-सा रीसेट बटन हो सकता है, जिसे बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं.

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर और एक्सपर्ट की सलाह लें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

