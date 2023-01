Fingers Swelling in Winter: सर्दियों में हाथ-पैर की उंगलियां सूजकर हो रहीं लाल? न करें ये गलतियां, करें तुरंत ये काम

सर्दियों में हाथ पैर की उंगलियां सूज के हो जाती हैं लाल? जरूर करें ये काम

डीएनए हिंदी: Fingers Swelling in Winter- इस समय दिल्ली समेत कई अन्य राज्यों में भीषण ठंड पड़ रही है. कड़ाके की इस ठंड में कई लोगों के पैर और हाथों की उंगलियां सूजकर लाल हो जाती हैं (Foot or Hand Fingers). वैसे तो यह समस्‍या पुरुषों को भी होती है, लेकिन आमतौर पर यह दिक्‍कत सबसे अधिक महिलाओं को होती है. इस स्थिति में उंगलियों के सूजने के साथ तेज खुजली होती है और उनमें दर्द और जलन शुरू हो जाती है. कई बार ये समस्या इतनी विकट हो जाती है कि उंगलियां घायल होने लगती हैं और पैरों में मोजे तक नहीं पहने जाते. वहीं हाथों से कोई काम करना बेहद ही मुश्किल हो जाता है (Fingers Getting Swollen Red In Winter). दरअसल यह समस्या सिर्फ मौसमी बीमारी ही नहीं है बल्कि इस परेशानी के पैदा होने में आपकी कुछ कमियां भी जिम्‍मेदार होती हैं. चलिए जानते हैं किन कमियों की वजह से उभरती है ये समस्या.

क्यों होती है यह समस्या? (Foot Hand Fingers Swelling In Winter)

दरअसल सर्दी के मौसम में तापमान गिरने की वजह से शरीर की नसें सिकुड़ने लगती हैं. ऐसे में शरीर की नसों में रक्‍त का प्रवाह धीमा पड़ जाता है. पैर की उंगलियां और हाथ की उंगलियां शरीर का आखिरी हिस्‍सा होती हैं, तो वहां तक धीमे-धीमे खून पहुंच पाता है. इस कारण उस जगह पर सूजन आने लगती है और यह समस्या बढ़ जाती है. ऐसे में इस समस्या से बचाव के लिए कुछ उपाय किए जाएं तो ये परेशानी धीरे-धीरे कम होने लगती है.

सर्दी में नहीं सूजेंगी उंगलियां जरूर करें ये काम (Remedies For Foot Hand Fingers Swelling In Winter)

सर्दी में रोजाना सुबह शरीर को वार्म अप जरूर करें. इसके अलावा नियमित रूप से व्‍यायाम करें, शरीर को संचालित करें और वॉक करें. इस दैरान सुबह या शाम कोई आउटडोर गेम खेलना भी लाभदायक होगा. इससे आपके शरीर में ब्‍लड सर्कुलेशन सही रहेगा और उंगलियों में सूजन की परेशानी कम होगी. इस मौसम में जितनी भी धूप मिल पा रही है जरूर लें. सुबह की पहली किरण वाली धूप लें तो और ही उत्तम होगा. इस मौसम में आरामदायक जूते और मोजे पहनकर रखें. साथ ही पैरों में तेल या क्रीम लगाएं और मॉइश्‍चराइज करें. अगर उंगलियां सूज गई हैं तो ज्‍यादा ठंडे पानी में काम न करें और पानी को गुनगुना रखें.

वहीं अगर उंगलियों में सूजन के साथ-साथ खुजली बहुत अधिक हो और खुजलाने पर घाव हो रहा है तो तत्‍काल डॉक्‍टर को दिखाएं, क्योंकि घाव बढ़ने पर परेशानी और भी बढ़ सकती है.

सर्दी में लोग करते हैं ये गलतियां (Dont Do These Mistakes In Cold)

सर्दी के मौसम में प्‍यास कम लगने लगती है, ऐसे में लोग पानी पीना कम कर देते हैं और जूस या अन्‍य प्रकार के लिक्विड से भी दूरी बना लेते हैं. यह सूजन आने का प्रमुख कारण हो सकता है. इसके अलावा खासतौर पर महिलाएं ये गलती करती हैं कि वे घर का काम ठंडे पानी से करने के बाद तुरंत रसोई में गैस चूल्‍हे पर काम करने लगती हैं. ऐसा करने से हाथों को गर्माहट मिलती है. लेकिन कई बार ठंडे पानी से हाथ धोने के बाद आग पर हाथ सेंकने की आदत भी इस बीमारी को बढ़ाने में सहायक होती है. इसके अलावा ठंड के चलते एक जगह रजाई में बैठे न रहें. चलें और शरीर को भी चलाएं.

(Disclaimer: हमारा लेख केवल जानकारी प्रदान करने के लिए है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें.)

