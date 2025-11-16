FacebookTwitterYoutubeInstagram
Bone Pain-Swelling: हड्डियों में दर्द या सूजन? यह आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जान लें इसके लक्षण और संकेत  

अगर आपकी हड्डियों में दर्द और सूजन है या मूवमेंट में दिक्कत महसूस होती है तो इसे हल्के में न लें, ये समस्या आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकती है. चलिए जानें ये लक्षण और संकेत किस गंभीर बीमारी की ओर इशारा करते हैं.

Latest News

ऋतु सिंह

Updated : Nov 16, 2025, 10:54 AM IST

Bone Pain-Swelling: हड्डियों में दर्द या सूजन? यह आपके अनुमान से ज़्यादा गंभीर हो सकता है, जान लें इसके लक्षण और संकेत  

बोन कैंसर के संकेत

आजकल कम उम्र में ही हड्डियों में दर्द, सूजन या मूवमेंट में परेशानी जैसी कई समस्याएं होने लगी हैं. हालांकि लोग इन समस्याओं को पहले तो टालते रहते हैं लेकिन जब ये गंभीर होती है तब इसका इलाज कराने डॉक्टर के पास जाते हैं लेकिन शायद आपको ये नहीं पता ही कि ह्ड्डियों में होने वाली ये दिक्कत आपके नजरअंदाज करने से न केवल बढ़ती है बल्कि जानलेवा भी बन सकती है. जी हां हम बात बोन कैंसर की कर रहे हैं. 

हड्डियों के कैंसर के मामलों में लगातार वृद्धि देख रहे हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में. संस्थान के हड्डी रोग विभाग के प्रमुख डॉ. अमृत गोयल ने इस बात पर ज़ोर दिया कि समय पर पता लगाने और इलाज से ठीक होने और जानलेवा जटिलताओं के बीच बहुत बड़ा अंतर आ सकता है. अस्थि कैंसर का निदान अक्सर दो आयु समूहों, छोटे बच्चों और वृद्धों में होता है. इसके शुरुआती लक्षणों में लगातार हड्डियों में दर्द, सूजन, कोमलता और फ्रैक्चर का बढ़ता जोखिम शामिल है. इन चेतावनी संकेतों के बावजूद, कई मरीज़ इस समस्या को तब तक नज़रअंदाज़ करते हैं जब तक कि यह बिगड़ न जाए.

अस्थि कैंसर के प्रारंभिक लक्षण क्या हैं?
सबसे आम लक्षण हड्डियों में लगातार दर्द है, जिसके साथ अक्सर प्रभावित हिस्से के आसपास सूजन या अकड़न भी होती है. उन्होंने आगाह किया कि इन लक्षणों को "मामूली" दर्द समझकर नज़रअंदाज़ करना खतरनाक साबित हो सकता है.

मरीज़ अक्सर डॉक्टर से सलाह लेने में देरी करते हैं. वे अस्थायी राहत के लिए दर्द निवारक या घरेलू उपचार लेते हैं, लेकिन इससे मूल कारण का इलाज नहीं होता." "ज़रा सी लापरवाही जानलेवा हो सकती है. अगर लक्षण बने रहें, तो तुरंत किसी हड्डी रोग विशेषज्ञ से मिलना चाहिए.

अस्थि कैंसर का निदान और उपचार कैसे किया जाता है?
हड्डी के कैंसर की पुष्टि के लिए एक्स-रे और एमआरआई जैसे नैदानिक ​​उपकरण बेहद ज़रूरी हैं. उन्होंने कहा, "ये परीक्षण हमें बीमारी के सटीक स्थान और गंभीरता का पता लगाने में मदद करते हैं. सही निदान से, बिना किसी देरी के प्रभावी उपचार शुरू किया जा सकता है. 

बच्चों और बुजुर्गों को अधिक खतरा क्यों है?
 17 साल तक के बच्चों में बोन कैंसर का खतरा ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी हड्डियाँ अभी भी विकसित हो रही होती हैं. उन्होंने कहा, "उनकी हड्डियाँ तेज़ी से बढ़ रही होती हैं, और इससे वे ज़्यादा असुरक्षित हो जाते हैं. लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर जल्दी पता चल जाए, तो बच्चों पर इलाज का अच्छा असर होता है."

60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को भी उच्च जोखिम है. उन्होंने बताया, "वृद्धों में, यह रोग तेज़ी से बढ़ता है और उपचार जटिल हो जाता है. हालाँकि, समय पर सर्जरी और देखभाल से कैंसर के प्रसार को नियंत्रित किया जा सकता है. कुछ मामलों में, प्रभावित हड्डी वाले हिस्से को हटाकर उसकी जगह कृत्रिम अंग लगा दिया जाता है."

शीघ्र पहचान क्यों महत्वपूर्ण है?
डॉक्टर बार-बार शुरुआती पहचान के महत्व पर ज़ोर दिया. एक बार जब कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है, तो इसे नियंत्रित करना बेहद मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा, "हम एसएन मेडिकल कॉलेज में ऐसे कई मरीज़ों का इलाज करते रहते हैं, और हमारा ध्यान जागरूकता बढ़ाने पर रहता है ताकि लोग शुरुआती लक्षणों को नज़रअंदाज़ न करें. 

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है.  डीएनए इसकी जिम्मेदारी या पुष्टी नहीं करता है. अधिक जानकारी के लिए डॉक्टर से संपर्क करें.

 अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

 

