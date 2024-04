सेहत

Cholesterol Symptoms: संभोग के दौरान इस खास अंग में दर्द होने लगे तो समझ लें नसों में बुरी तरह से जम चुका है गंदा कोलेस्ट्रॉल

जब कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) की मात्रा बढ़ जाती है तो शरीर के कुछ हिस्सों में दर्द महसूस (Pain in Body) होने लगता है. खासकर अगर आपको संभोग के दौरानया बाद में लिंग में दर्द (Pain in Penis After Sex) हो तो ये खतरे का संकेत है.