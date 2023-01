Lemon Side Effects: ज्यादा ले लिया नींबू का रस तो हो जाएगा नुकसान, जानिए कैसे बिगाड़ देगा सेहत?

side effects of lemon

डीएनए हिंदी : नींबू (Lemon Benefits) वैसे तो छोटा सा दिखता है लेकिन किचन में इसकी भूमिका सबसे अहम है. नींबू स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभकारी है. नींबू का सिर्फ रस ही नहीं बल्कि कई और जगह भी Lemon का इस्तेमाल होता है. नींबू में कई तरह के विटामिन (Vitamin and Nutrition) और पोषक तत्वों के गुण पाये जाते हैं जो शरीर की कई तरह की बीमारियों से दूर रखते हैं और मोटापा (Obesity) कम करने में सहायक है लेकिन इतने गुणों के बाद भी नींबू के कुछ नुकसान (Lemon Side Effects) भी हैं.

यह भी पढ़ें- हल्दी और हल्दी से बनी कई चीजें कैंसर जैसी बीमारी से रखती है आपको दूर

नींबू में क्या पाया जाता है (Lemon enrich with Vitamins)

नीबू में Vitamin A, B, C भरपूर मात्रा में है. इसमें -पोटेशियम, लोहा, सोडियम, मैगनेशियम, तांबा, फास्फोरस और क्लोरीन तत्त्व तो हैं ही, इसके साथ प्रोटीन, वसा और कार्बोज भी पर्याप्त मात्रा में हैं. नींबू पानी पीने से हमें लीवर की कई समस्याओं से छुटकारा मिलता है.

यह भी पढ़ें- डायबिटीज के मरीजों का क्या खाना चाहिए, उनके लिए एक खास डायट चार्ट



नींबू के नुकसान (Side Effects of Lemon and Lemon Water in Hindi)

नींबू के फायदों के बारे में आप जान चुके होंगे लेकिन नींबू के फायदों के साथ-साथ कुछ नुकसान भी होते हैं.

देश-दुनिया की ताज़ा खबरों Latest News पर अलग नज़रिया, अब हिंदी में Hindi News पढ़ने के लिए फ़ॉलो करें डीएनए हिंदी को गूगल, फ़ेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर.