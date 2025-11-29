FacebookTwitterYoutubeInstagram
Advertisement
ब्रेकिंग न्यूज़
  • LATEST
  • WEBSTORY
  • TRENDING
Bihar News: महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

महागठबंधन ने एक बार फिर जताया तेजस्वी यादव पर भरोसा, सर्वसम्मति से चुने गए बिहार विधानसभा के नए नेता प्रतिपक्ष

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

रणदीप हुड्डा और लिन लैशराम के घर जल्द गूंजेगी किलकारी, एक्टर की पोस्ट पर मिला फैंस से ढेर सारा प्यार

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

  • PHOTOS
  • ENTERTAINMENT
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर

Homeसेहत

सेहत

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

How to Overcome Weakness After Fever: बुखार आने के बाद अक्सर कई लोगों की शिकायत होती है कि बुखार तो उतर गया पर कमजोरी अभी भी बनी हुई है. ऐसे में जल्दी रिकवरी के लिए आप इन उपायों को अपना सकते हैं...

Latest News

Abhay Sharma

Updated : Nov 29, 2025, 06:18 PM IST

Weakness After Fever: बुखार उतरने के बाद भी नहीं दूर हुई कमजोरी? जल्दी रिकवरी के लिए क्या करें?

 boost energy after fever

Add DNA as a Preferred Source

TRENDING NOW

How to Overcome Weakness After Fever? बुखार आने के बाद अक्सर कई लोगों की शिकायत होती है कि बुखार तो उतर गया पर कमजोरी अभी भी बनी हुई है. लोग बुखार उतरने के बाद भी कमजोरी, जोड़ों में दर्द, भूख न लगने, पैरों में दर्द और नींद न आने की परेशानी से जूझते रहते हैं. इसलिए बुखार के बाद की रिकवरी में भी शरीर का पूरा ध्यान रखना जरूरी होता है.

क्योंकि इन दिनों बदलते मौसम के बाद बच्चों से लेकर बड़ों तक को सर्दी-जुकाम, वायरल या मौसमी बुखार की समस्या तेजी से बढ़ रही है. ऐसे में दवाओं के सेवन से बुखार तो कम होता जाता है पर कमजोरी बनी रहती है. आइए जानें कैसे इस कमजोरी को दूर किया जा सकता है...

क्यों होती है ये समस्या?

आयुर्वेद कहता है कि बुखार के बाद की कमजोरी को संतुलित करना बहुत जरूरी होता है. बुखार की वजह से शरीर की पाचन अग्नि कमजोर हो जाती है और शरीर में ऊर्जा और ओज कम होने लगता है. वजन गिरने लगता है और भूख तो लगभग खत्म ही हो जाती है. ऐसे में आयुर्वेद में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनसे बुखार के बाद की कमजोरी को आसानी से दूर किया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: हर समय थकान-कमजोरी के साथ हड्डियों में दर्द रहना बोन कैंसर का ये शुरुआती संकेत है

मूंग दाल की खिचड़ी

रोजाना आहार में मूंग दाल खिचड़ी को शामिल करें. आयुर्वेद में मूंग दाल खिचड़ी को “सर्वोत्तम पथ्य” कहा गया है, जिसे पचाने में शरीर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती. दाल प्रोटीन से भरी होती है, जो शरीर को मजबूत करने में मदद करती है. अगर इसे घी मिलाकर खाया जाए तो स्वाद के साथ पौष्टिक गुण भी बढ़ जाएंगे.

इन चीजों का करें सेवन

पके हुए केले: पके हुए केले का सेवन करना भी लाभकारी होता है. केले में ग्लूकोज, पोटैशियम और पेक्टिन होता है, जो मांसपेशी से लेकर हड्डियों को मजबूत करने का काम करता है. केला ऊर्जा का बड़ा स्रोत है. इसके रोजाना सेवन से कमजोरी दूर होगी. 

गिलोय का रस: यह हर तरह के बुखार में काम आता है. बुखार के बाद भी उसका सेवन किया जा सकता है. इसके लिए गिलोय, अदरक और तुलसी को मिलाकर काढ़ा बनाकर सेवन करना लाभदायक होता है. इससे कमजोरी कम होती है, धीरे-धीरे भूख लगने लगती है और ये पचने में भी आसान होता है. 

नारियल पानी: बुखार के समय और बाद में भी शरीर को हाइड्रेट रखना बहुत जरूरी है. इसके लिए नारियल पानी और सादे पानी को उबालने के बाद ही पीएं. नारियल पानी में पोटैशियम, सोडियम और मिनरल्स होते हैं, जो शरीर को हाइड्रेट रखने के साथ-साथ दवाओं से होने वाली जलन को भी शांत करते हैं. गर्मियों के मौसम में सुबह-शाम नारियल पानी ले सकते हैं, जबकि सर्दियों में नारियल पानी का सेवन सीमित मात्रा में करें. क्योंकि इसकी तासीर ठंडी होती है. 

नोट- आहार के साथ-साथ आराम की जरूरत भी होती है. बुखार के बाद की कमजोरी को दूर करने के लिए पर्याप्त नींद लेना बहुत जरूरी होता है. इसके लिए कम से कम 8-9 घंटे की नींद जरूर लें. इससे शरीर की कोशिकाओं को मरम्मत का समय मिलेगा. इनपुट --आईएएनएस

अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगलफेसबुकx,   इंस्टाग्रामयूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से

Read More
Advertisement
सर्वाधिक देखे गए
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बीमार होने पर कौआ चीटियों से क्यों कटवाता है? इसके पीछे की साइंस जान रह जाएंगे हैरान
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
बगैर एयर प्यूरीफायर, घर से कैसे निकालें डस्ट? जानिए Home Cleaning के सबसे आसान तरीके
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
ये हैं दुनिया में रहने के लिए 10 सबसे अच्छे शहर
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
5 खूंखार डाकुओं पर भारी थी ये अकेली ‘लेडी डकैत’, पुलिस और सरकार की नाक में कर रखा था दम
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
इस दिन 6 मिनट के लिए चारों तरफ छा जाएगा अंधेरा! 100 साल में पहली बार होगा ऐसा
MORE
Advertisement
धर्म
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
3 महीने में धन-पैसा और सौभाग्य की गारंटी देते हैं ये रत्न, गुरुत्वाकर्षण बढ़ने से मिलती सक्सेस
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Numerology: इन तारीखों पर जन्मे लोगों को मिलता है ग्रीन फ्लैग का टैग, पार्टनर पर खूब लुटाते हैं प्यार
Panchak 2025: आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम  
आज से शुरू हो जाएंगे पंचक, अगले 5 दिनों तक भूलकर भी न करें ये काम
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
राम ध्वज फहराते ही पीएम नरेंद्र मोदी के हाथ क्यों कांपने लगे? इसके पीछे क्या थी वजह
Mahabharata: पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
पांडवों में सबसे पहले किसका विवाह हुआ था? आपकी सोच से तय है विपरीत होगा ये जवाब
MORE
Advertisement