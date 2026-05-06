यंग ऐज में महिलाओं के लिए ‘साइलेंट किलर’ बन रहा Ovarian Cancer, ये जांच बता देंगे आपको ये बीमारी है या नहीं 

World Ovarian Cancer Day 2026: ब्रेस्ट कैंसर के अलावा कम उम्र की महिलाओं में अब ओवेरियन कैंसर का भी खतरा बढ़ रहा है. इस बीमारी के प्रति जागरूकता बढ़ाने इसके लक्षणों की पहचान, और जल्दी इलाज के के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए हर साल इस 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस मनाया जाता है.

World Ovarian Cancer Day 2026: ओवेरियन कैंसर, जो पहले महिलाओं में बढ़ती उम्र की बीमारी मानी जाती थी. अब कम उम्र की महिलाएं भी इस खतरनाक बीमारी की चपेट में आ रही हैं. इस बीमारी को लेकर सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसके लक्षण अक्सर हल्के और सामान्य होते हैं, जिसकी वजह से बीमारी का समय पर पता नहीं चल पाता है. ओवेरियन कैंसर को के प्रति जागरूकता बढ़ाने इसके लक्षणों की पहचान, और जल्दी इलाज के के बारे में महिलाओं को शिक्षित करने के लिए हर साल इस 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस मनाया जाता है. आज हम इस लेख में जानेंगे की क्यों ये बीमारी कम उम्र की महिलाओं में ‘साइलेंट किलर’ बनता जा रहा है और इसका पता कैसे लगाया जा सकता है.

देर में लगता है ओवेरियन कैंसर का पता, इन लक्षणों पर करें गौर

डॉ. हेमकांत वर्मा (ऑन्कोलॉजी कंसल्टेंट, शारदाकेयर–हेल्थसिटी) के मुताबिक, ओवेरियन कैंसर का पता अक्सर देर से चलता है, इसलिए इस बीमारी के लक्षणों के बारे में जान लेना जरूरी है. आमतौर पर इसके लक्षण इतने सामान्य होते हैं कि महिलाएं इसे नजरअंदाज कर देती हैं. इन लक्षणों में पेट में गैस, हलका दर्द, जल्दी सैट्रेशन, भूख की कमी, या बार-बार पेशाब आना आदि शामिल है. लेकिन, अगर लगातार इस तरह के लक्षण बने रहें तो तुरंत जांच कराना जरूरी है. इसे सामान्य गैस, अपच, या थकान समझकर अनदेखा कर देना सबसे बड़ी भूल होगी.

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जांच और पहचान के लिए अपनाएं ये कदम

एक्सपर्ट के मुताबिक, ओवेरियन कैंसर की पहचान के लिए चिकित्सक कुछ सामान्य जांच करते हैं, इसमें अल्ट्रासाउंड, खून की जांच और आवश्यकता अनुसार सीटी स्कैन या अन्य जांचें शामिल हैं. इनसे यह पता चलता है कि अंडाशय में कोई गांठ या समस्या मौजूद है या नहीं. जितनी जल्दी बीमारी का पता चलेगा, उतनी ही प्रभावी इलाज किया जा सकेगा.

समय पर इलाज से बचेगी जान

ओवेरियन कैंसर की स्थिति में अगर समय पर पहचान हो जाती है, तो मरीज की जान बच सकती है. इलाज की बात करें तो यह पूरी तरह से मरीज की स्थिति और बीमारी के चरण पर निर्भर करता है. ज्यादातर मामलों में सर्जरी जरूरी होती है, जिससे कैंसर को हटाया जा सके. कभी-कभी कीमोथेरेपी जैसी दवाओं का उपयोग भी किया जाता है.

जागरूकता सबसे बड़ा इलाज

किसी भी बीमारी में जागरूकता सबसे बड़ा इलाज है, खासतौर से महिलाओं के लिए अपने स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है. किसी भी स्थिति में अपने शरीर में होने वाले परिवर्तनों पर ध्यान दें, किसी लक्षण की अनदेखी न करें. अगर कोई लक्षण बार-बार प्रकट हो रहा है, तो तुंरत एक्सपर्ट से बात करें. नियमित जांच कराएं, खासतौर से उन महिलाओं के लिए जिनके परिवार में कैंसर का इतिहास रहा हो.

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