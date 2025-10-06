Sharad Purnima 2025: शरद पूर्णिमा के दिन इन चीजों का करें दान, चमकेगी किस्मत, बरसेगी मां लक्ष्मी की कृपा
Daily Push Ups Chart: रोज कितने पुश-अप्स मारने चाहिए? यहां जानें एज और जेंडर के हिसाब से पूरा चार्ट
Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण
Spicy Chutney: इस वेट लॉस चटनी से घटेगा ब्लड शुगर से लेकर यूरिक एसिड और कोलेस्ट्रॉल तक, जान लें कैसे बनाएं
Weather Update: आज दिल्ली-एनसीआर के मौसम में हुआ बदलाव, हवा के साथ बारिश के आसार, जम्मू कश्मीर में बंद रहेंगे स्कूल
Sharad Purnima 2025: आज शरद पूर्णिमा पर कितने बजे निकलेगा चांद? जान लें खीर रखने के समय से लेकर चंद्रमा की पूजा विधि तक
विचाराधीन कैदी 'गुब्बाची सीना' बेंगलुरु जेल में जन्मदिन मनाते दिखा, वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश
यूरोप के इन देशों में मिलती है सबसे ज्यादा सैलरी, जानिए कितना रहता है सालाना पैकेज
महिलाओं के लिए बेस्ट हैं ये 5 योजनाएं, तुरंत मिल जाएगा लोन; एक क्लिक में पाए पूरी जानकारी
Rashifal 06 October 2025: कर्क राशि वालों का बिगड़ सकता है स्वास्थ्य, जानें आज मेष से मीन तक की राशियों का भाग्यफल
सेहत
डिम्बग्रंथि का कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडाशय की कोशिकाएँ असामान्य रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बनाती हैं. इस कैंसर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते.
हाल के दिनों में युवा महिलाओं में डिम्बग्रंथि के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. डिम्बग्रंथि का कैंसर तब होता है, जब अंडाशय में कोशिकाएं बढ़ती हैं . डिम्बग्रंथि की कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बनाती हैं , जिससे कैंसर होता है . इस कैंसर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते . शुरुआती चरणों में, लक्षण अस्पष्ट होते हैं , जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है . वजन कम होना, श्रोणि क्षेत्र में बेचैनी , पेट में सूजन या फूलना , थकान, पीठ दर्द, मल त्याग में बदलाव और बार-बार पेशाब आना इस
आजकल महिलाओं में , खासकर युवा महिलाओं में , ओवरी कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. ओवरी कैंसर तब होता है जब अंडाशय में कोशिकाएँ बढ़ती हैं . ओवरी कोशिकाएँ असामान्य रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बनाती हैं , जिससे कैंसर होता है . इस कैंसर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते . शुरुआती चरणों में, लक्षण अस्पष्ट होते हैं , जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है . वज़न कम होना, पेल्विक क्षेत्र में बेचैनी , पेट में सूजन या फूलना , थकान, पीठ दर्द, मल त्याग में बदलाव और बार-बार पेशाब आना इस बीमारी के मुख्य लक्षण हैं . ग्लोबोकैन की 2022 की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय महिलाओं में डिम्बग्रंथि का कैंसर तीसरा सबसे आम कैंसर है. रिपोर्ट में उस वर्ष लगभग 47,000 नए मामले और लगभग 33,000 मौतों का हवाला दिया गया है.
बांझपन, मासिक धर्म का न आना और बुढ़ापे में गर्भधारण, ये सभी इस कैंसर के मुख्य कारण माने जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं में इस बीमारी के विकास में प्रजनन संबंधी परिवर्तन एक प्रमुख कारक हैं.
मोटापा और चयापचय संबंधी रोग आपको कई कैंसरों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, जिनमें डिम्बग्रंथि का कैंसर भी शामिल है. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते सेवन और गतिहीन जीवनशैली के कारण भारत में महिलाओं में डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा बढ़ गया है.
अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण भारतीय महिलाओं में पीसीओएस के मामलों की संख्या बढ़ रही है. वज़न बढ़ने के अलावा, पीसीओएस डिम्बग्रंथि के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है.
रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोन थेरेपी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामले भी हैं जहाँ इन जोखिम कारकों वाली महिलाओं में कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है.
युवा महिलाओं में इस कैंसर का मुख्य कारण आनुवंशिकता है. अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है, तो अगली पीढ़ी में इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है.
मोटापा कई कारकों के जोखिम को बढ़ाता है, जिनमें डिम्बग्रंथि का कैंसर भी शामिल है. इसलिए, स्वस्थ वजन पर ध्यान देना ज़रूरी है. स्वस्थ आहार परिवर्तन और हफ़्ते में 5-6 दिन 30 मिनट व्यायाम करने से आपको वज़न कम करने में मदद मिल सकती है. जीवनशैली में ये बदलाव पीसीओएस को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर का ख़तरा कम हो सकता है.
अगर आप 5 साल से ज़्यादा समय से एचआरटी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अगर आप रजोनिवृत्ति में हैं और एचआरटी लेना चाहती हैं, तो पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इस बारे में बात करें.
पूर्ण गर्भावस्था आपके डिम्बग्रंथि के कैंसर के जोखिम को कम करती है. इसलिए, यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें. यदि आप गर्भवती नहीं होना चाहती हैं, तो मौखिक गर्भनिरोधक लें. इससे भविष्य में डिम्बग्रंथि के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.
हालांकि नियमित जांच से डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा किसी भी तरह कम नहीं होता, लेकिन इससे आपको इसका शीघ्र पता लगाने में मदद मिल सकती है.
धूम्रपान से कई बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिनमें अंडाशयी कैंसर भी शामिल है. इसलिए, सबसे पहले इस आदत को अलविदा कहें. ऊपर बताए गए सकारात्मक जीवनशैली विकल्पों को अपनाकर युवा महिलाएं अंडाशयी कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती हैं.
Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.
अपनी राय और अपने इलाके की खबर देने के लिए जुड़ें हमारे गूगल, फेसबुक, x, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सऐप कम्युनिटी से