Ovarian Cancer: महिलाओं में तेजी से बढ़ रहा डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा, जानें इसकी वजह और लक्षण

डिम्बग्रंथि का कैंसर एक ऐसी स्थिति है जिसमें अंडाशय की कोशिकाएँ असामान्य रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बनाती हैं. इस कैंसर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके अक्सर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते.

हाल के दिनों में युवा महिलाओं में डिम्बग्रंथि के कैंसर के मामले बढ़ रहे हैं. डिम्बग्रंथि का कैंसर तब होता है, जब अंडाशय में कोशिकाएं बढ़ती हैं . डिम्बग्रंथि की कोशिकाएं असामान्य रूप से विभाजित होकर ट्यूमर बनाती हैं , जिससे कैंसर होता है . इस कैंसर की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इसके शुरुआती लक्षण दिखाई नहीं देते . शुरुआती चरणों में, लक्षण अस्पष्ट होते हैं , जिससे इसका पता लगाना मुश्किल हो जाता है . वजन कम होना, श्रोणि क्षेत्र में बेचैनी , पेट में सूजन या फूलना , थकान, पीठ दर्द, मल त्याग में बदलाव और बार-बार पेशाब आना इस

बीमारी के मुख्य लक्षण हैं

प्रजनन संबंधी परिवर्तन

बांझपन, मासिक धर्म का न आना और बुढ़ापे में गर्भधारण, ये सभी इस कैंसर के मुख्य कारण माने जाते हैं. विशेषज्ञों का कहना है कि महिलाओं में इस बीमारी के विकास में प्रजनन संबंधी परिवर्तन एक प्रमुख कारक हैं.

चयापचय संबंधी रोग

मोटापा और चयापचय संबंधी रोग आपको कई कैंसरों के प्रति संवेदनशील बना सकते हैं, जिनमें डिम्बग्रंथि का कैंसर भी शामिल है. प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के बढ़ते सेवन और गतिहीन जीवनशैली के कारण भारत में महिलाओं में डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा बढ़ गया है.

पीसीओएस

अस्वास्थ्यकर जीवनशैली के कारण भारतीय महिलाओं में पीसीओएस के मामलों की संख्या बढ़ रही है. वज़न बढ़ने के अलावा, पीसीओएस डिम्बग्रंथि के कैंसर के खतरे को भी बढ़ा सकता है.

हार्मोनल कारक

रजोनिवृत्ति के बाद हार्मोन थेरेपी से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है. डॉक्टरों का कहना है कि ऐसे मामले भी हैं जहाँ इन जोखिम कारकों वाली महिलाओं में कैंसर की संभावना ज़्यादा होती है.

आनुवंशिक संबंध

युवा महिलाओं में इस कैंसर का मुख्य कारण आनुवंशिकता है. अगर परिवार में किसी को यह बीमारी है, तो अगली पीढ़ी में इसके फैलने का खतरा बढ़ जाता है.

स्वस्थ वजन

मोटापा कई कारकों के जोखिम को बढ़ाता है, जिनमें डिम्बग्रंथि का कैंसर भी शामिल है. इसलिए, स्वस्थ वजन पर ध्यान देना ज़रूरी है. स्वस्थ आहार परिवर्तन और हफ़्ते में 5-6 दिन 30 मिनट व्यायाम करने से आपको वज़न कम करने में मदद मिल सकती है. जीवनशैली में ये बदलाव पीसीओएस को नियंत्रित करने में भी मदद कर सकते हैं, जिससे कैंसर का ख़तरा कम हो सकता है.

एचआरटी से बचें

अगर आप 5 साल से ज़्यादा समय से एचआरटी या हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं, तो कैंसर का खतरा बढ़ जाता है. इसलिए, अगर आप रजोनिवृत्ति में हैं और एचआरटी लेना चाहती हैं, तो पहले अपने स्वास्थ्य सेवा प्रदाता से इस बारे में बात करें.

प्रजनन विकल्प

पूर्ण गर्भावस्था आपके डिम्बग्रंथि के कैंसर के जोखिम को कम करती है. इसलिए, यदि आप गर्भवती होना चाहती हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें. यदि आप गर्भवती नहीं होना चाहती हैं, तो मौखिक गर्भनिरोधक लें. इससे भविष्य में डिम्बग्रंथि के कैंसर के जोखिम को कम करने में मदद मिल सकती है.

नियमित जांच करवाएं

हालांकि नियमित जांच से डिम्बग्रंथि के कैंसर का खतरा किसी भी तरह कम नहीं होता, लेकिन इससे आपको इसका शीघ्र पता लगाने में मदद मिल सकती है.

धूम्रपान छोड़ें

धूम्रपान से कई बीमारियों का खतरा काफी बढ़ जाता है, जिनमें अंडाशयी कैंसर भी शामिल है. इसलिए, सबसे पहले इस आदत को अलविदा कहें. ऊपर बताए गए सकारात्मक जीवनशैली विकल्पों को अपनाकर युवा महिलाएं अंडाशयी कैंसर के खतरे को काफी हद तक कम कर सकती हैं.

Disclaimer: यह खबर सामान्य जानकारी पर आधारित है. इस पर अमल करने से पहले विशेषज्ञ से परामर्श अवश्य लें.

